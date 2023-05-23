AK Parti'den muhalefete Sinan Oğan çıkışı: Aynı mahallede değilseniz sizi linçliyorlar

Erdoğan'dan "Ama montaj, ama şu, ama bu" dediği video için bir yorum daha

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Ancak bu karar ATA İttifakı'nın tümünü bağlamadı. Adalet Partisi Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu ile müzakerelerini sürdürüyor. Özdağ'ın kesin kararını yarın açıklaması bekleniyor.

AK PARTİLİ HAMZDA DAĞ'DAN MUHALEFETE TEPKİ

Oğan'ın kararı hem kendi ittifakından hem de muhalefetin tepkisini çekti. Birçok kişi Oğan'ı eleştirirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dağ, muhalefetin Oğan'a yaptığı eleştirilere tepki gösterdi.

Hamza Dağ'ın açıklamaları şöyle:

"İzmir için 2018'in üstüne çıkacağımızı düşünmüştük bir miktar altında kaldık. Biz kendimizi anlatmaya devam ediyoruz. Oy alamadığımızda millete hakaret edenlerden değiliz. Cumartesi günü 18.00'e kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İlk turdan daha fazla oy alacağız.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPTILAR"

Sinan Oğan, Muharrem İnce ile birlikte yüz bin imza toplayıp aday olmuştur. Millete kendini göstermiştir. O süreçte Sinan Oğan'ın bizden İnce'nin onlardan oy alacağını düşünüp tüm linç girişimini İnce'ye yönelttiler. İtibar suikasti yaptılar. Bunları bizde göremezsiniz.

"ERDOĞAN-OĞAN ARASINDA PAZARLIK OLMADI"

İkinci tur öncesi Sinan Oğan, istişareler yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da Oğan ile görüşmek istedi. Ümit Özdağ ile de görüşmelerine devam ediyor. Önemli olan hangi ilkesel durumlar üzerinden gittiğiniz. Ben biliyorum ki Cumhurbaşkanımız ile Oğan arasında pazarlık gündeme gelmedi. Mülteciler konusundaki çekincelerini Sayın Oğan, cumhurbaşkanımıza iletti. Siyaset müzakere işidir. Benim üzüldüğüm en önemli konu şu, onlarla aynı mahallede değilseniz sizi linçliyorlar. Muharrem İnce, Akşener hepsi bunu yaşadı. Siyasetteki arkadaşlarımıza da bunu yaptılar. Fahrettin Altun da bunu yaşadı, Ali İhsan Yavuz da bunu yaşadı Mahir Ünal da bunu yaşadı. CHP'nin sözcülüğünü yapan tetikçiler var. İtibar suikasti içindeler. Sanatçıları da katıyorlar.

"İTİBAT SUİKASTİNİ ŞİMDİ DE OĞAN'A YAPIYORLAR"

Akşener yıllardır bize suikast yapar biz ona itibar suikasti asla yapmadık. Akşener ne zaman masadan kalktı 3 günde neler neler yaptılar. İfade etmekten üzüntü duyuyorum sifon çekmekten bahsettiler sanatçı olarak ifade edilen kişiler... PKK orada FETÖ orada CHP'nin trolleri orada! Sürekli saldırıyorlar. Bizi yıkamazlar! İnce'ye Akşener'e yaptıkları itibar suikastlerini şimdi de Sinan Oğan'a yapıyorlar!"