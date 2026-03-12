AK Parti'den üç boyutlu kentsel tasarım vurgusu - Son Dakika
AK Parti'den üç boyutlu kentsel tasarım vurgusu

AK Parti\'den üç boyutlu kentsel tasarım vurgusu
12.03.2026 23:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Türkiye, üç boyutlu kentsel tasarım temelli yeni bir döneme hazırlanmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, " Türkiye, üç boyutlu kentsel tasarım temelli yeni bir döneme hazırlanmaktadır" dedi.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ortaklığında AK Parti Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın yanı sıra mimar ve mühendis kadınlar katıldı. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, mimarlık ve mühendisliğin sadece bir meslek olmadığını belirterek, "Mimarlık, mekana ruh vermektir. Mühendislik, hayata düzen vermektir. Şehircilik ise insanın güvenliğini, huzurunu, aidiyetini ve geleceğini kurmaktır. Yani çocuklarımızın güvenle oynayacağı sokağı, ailenin huzurla yaşayacağı mahalleyi, yaşlının zorlanmadan erişeceği kamusal alanı, gençlerin umutla tutunacağı geleceği inşa ederiz. ve ben şuna bütün kalbimle inanıyorum ki; kadın elinin değmediği bir şehir eksik kalır. Kadın sezgisinin dokunmadığı bir tasarım eksik kalır. Kadın vicdanının yön vermediği bir kalkınma eksik kalır" ifadelerini kullandı.

'MEDENİYET MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak siyaseti hayatın tam merkezinde konumlandırdıklarını aktaran Tuncer, "Şehirciliği yalnızca teknik bir konu değil; insanı, çevreyi, kültürü, sosyal adaleti ve güvenliği birlikte ele alan büyük bir medeniyet meselesi olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye, geleneksel iki boyutlu imar anlayışını aşarak, şehirciliği daha ileri bir seviyeye taşımakta ve üç boyutlu kentsel tasarım temelli yeni bir döneme hazırlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

'YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Tuncer, hedeflerinin kadınların başarılarının alkışlandığı ama hala istisna sayıldığı bir düzen olmadığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz, kadınların başarısının olağan olduğu bir Türkiye'dir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde kadın mimarlarımız ve mühendislerimiz; daha çok görünür, daha çok söz sahibi olacak, daha çok yön verecek, daha çok karar alacak, daha çok iz bırakacaktır. Belki bazen çok yorulduk. Belki bazen çok yalnız kaldık. Belki bazen emeğiniz geç fark edildi. Belki bazen fazlasını ispat etmek zorunda kaldık. Ancak; bu ülkenin bize ihtiyacı var, bu toplumun bizim aklımıza ihtiyacı var. Bu milletin bizim emeğimize ihtiyacı var. Bu geleceğin vicdanımıza, dirayetimize ve cesaretimize ihtiyacı var. Bu anlayışla büyük ve güçlü Türkiye'mizin inşasında, daha azimli, daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den üç boyutlu kentsel tasarım vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti'den üç boyutlu kentsel tasarım vurgusu - Son Dakika
