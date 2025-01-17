AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Manisa'da konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Manisa\'da konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Bugün Suriye'deki hapishanede yaşananlar ortada.

17.01.2025 19:16
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Bugün Suriye'deki hapishanede yaşananlar ortada. Bizler artık 'Suriye'de mazlumlar zulüm görmeyecek, Ayla bebekler ölmeyecek' diye sevinirken, Türkiye'de sevinmeyen hangi yapı var, Cumhuriyet Halk Partisi var." dedi.

Tarihi Bedesten Nikah Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılan İnan, genel kurulun teşkilata hayırlı olmasını diledi.

İnan, gençlik kongreleriyle 2028 seçimleri yolunda yeni bir başarının tohumlarını attıklarını belirterek, "14 Mayıs'ta partimizi iktidar yaptınız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtiniz. Bu Suriye'de savaşta küresel bir zafer elde ettik. Ama 14 Mayıs'ta farklı bir durum olsaydı bugün Suriye'de neler olurdu sizlerin takdirine bırakmak istiyorum." diye konuştu.

CHP'li siyasetçilerin Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkesine dönmemesiyle ilgili bazı eleştirileri olduğuna işaret eden İnan, "Bugün Suriye'deki hapishanede yaşananlar ortada. Bizler artık 'Suriye'de mazlumlar zulüm görmeyecek, Ayla bebekler ölmeyecek' diye sevinirken, Türkiye'de sevinmeyen hangi yapı var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu mazlumların sevincine ortak olmayan hangi yapı hangi parti varsa biz AK Parti olarak onları kınıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu onurlu göreve ortak olamıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisinde hep içerikler eksik." ifadelerini kullandı.

İnan, salondaki AK Parti'li gençleri işaret ederek, "Sayın Özgür Özel izle bunları. Sayın Özel daha önce bu tehditleri yapanların hepsi tarih oldu. O nedenle bizi tehdit edemezsin. O nedenle bizimle hizmette yarış, gençlerle hizmette yarış. Bunlar aldığı hiçbir şehri, hiçbir belediyeyi ileriye götüremezler." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Manisa'nın her dönem gençlere önem verdiğini ve gençlerle belirlediği hedeflere ulaşmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da birlik ve beraberlik içinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise kendisinin de gençlik kollarından itibaren siyasette yer aldığını hatırlattı.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da AK Parti'nin 22 senedir gençler sayesinde bu ülkeyi yönettiğini vurguladı.

Kongreye, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti İl Başkan Adayı Süleyman Turgut, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve partililer katıldı.

Genel kurulda AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Ali Yenilmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gençlik kolları olarak Manisa'da başarılı olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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