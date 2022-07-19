AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık"

19.07.2022 22:48
AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Tabi ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Tabi ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir. Sorunların çözümü de AK Parti'den geçiyor. Siz milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık. 16'ncı seçimde de siz asil milletimizin desteğiyle eyvallah sizi mahcup etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım düzenlenen program kapsamında Milas'a geldi. Atapark Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde Yıldırım'ın alana gelmesi öncesinde AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Muğla Milletvekilli Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir ve de AK Parti Teşkilat Başkanı İzmir Milletvekili Atilla Kaya birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından alana gelen Binali Yıldırım, Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığı selamladıktan sonra yaptığı konuşmada, "15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin altıncı yılı. Ezanımız dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi. Teröre karşı en büyük mücadeleyi 15 Temmuz gecesi verdik. O gece bu milletin asil evlatları, 7'den 70'e kadınıyla erkeğiyle, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurdu. Alçaklara geçit vermediniz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O gece halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. İkinci İstiklal mücadelesi başarıyla tamamlanmıştır. Seçilmiş başbakanı ortadan kaldırmak isteyenler bozguna uğramış, Türk adaleti önünde hesaplarını vermiştir. Bu ülkeye ayar vermeye çalışanlar 10 defa düşünmelidir. Vatanını toprağını seven bu aziz millet, her türlü zorluğun üstesinden gelecektir" dedi.

"İnşallah 2023'e, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 20 yılda yaptığımız aynı başarıyı taşımayı hedefliyoruz" diyerek konuşmasına devam eden Yıldırım, "2023'e hazır mısınız? Yeniden destan yazacak mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhur İttifakı olarak seçmeye hazır mısınız? Tabi demokrasinin güzelliği iktidar ve muhalefettir. Biz muhalefetten şu teklifi bekleriz; 'biz iktidara gelirsek, AK Parti'nin yaptıklarının üzerine şunları da yapacağız' deseler. Bir şey ifade eder. Bugüne kadar muhalefet edenler, bölünmüş yolların, şehir hastanelerinin, okulların, fabrikaların, ticaretin üzerine bir şey koyacakları yönünde bir açıklama duydunuz mu? 'Havayolunu halkın yolu yapacağız' dediler mi? '225 milyara çıkmış ticareti, ihracatı 400 milyara çıkaracağız' dediklerine şahit oldunuz mu? Dedikleri tek şey 'Recep Tayyip Erdoğan insin de ne olursa olsun'. İnince ne olacak? diye sorunca; 'Onu bize söylemediler. Bizim görevimiz bu kadar' dediler. Biz bu oyunu 17-25 Aralık'ta, elektronik muhtırada, 15 Temmuz'da da gördük. Bu ülkenin bağımsızlığına yan gözle bakanlara en güzel cevabı yine bu yüce millet verecektir. Birlikte vereceğiz. Tabi ki bazı zorluklarımız, sorunlarımız olabilir. Sorunların çözümü de AK Parti'den geçiyor. Siz milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık. 16'ncı seçimde de siz asil milletimizin desteğiyle eyvallah sizi mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.

Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından katılımcılarla birlikte sembolik olarak AK Parti Milas İlçe Başkanlığının açılış kurdelesi kesildi. Kurdeleyi kesen Yıldırım, yeni ilçe binasının hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik tarafından Yıldırım'a günün anısına kök boya el dokuması Milas halısı hediye edildi.

Yıldırım daha sonra Ören SS Yat İmalat Bakım Çekek Kooperatifini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

(Oktay Çayırlı/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: 'Milletimizin desteğiyle her seçimden alnımızın akıyla çıktık' - Son Dakika

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