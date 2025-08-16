Büyükgümüş: CHP Psikolojik Bir Vaka Haline Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Büyükgümüş: CHP Psikolojik Bir Vaka Haline Geldi

16.08.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına katılan Büyükgümüş, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takıldığını hatırlatan Büyükgümüş, Yalova'nın ilk kadın milletvekilinin yanında ilk kadın belediye başkanıyla beraber olacakları için gurur ve onur duyduklarını söyledi.

Partisinin 24. yaş gününü kutladıkları dönemde CHP'nin genel başkan düzeyinde iftira siyasetini takip ettiğini gördüklerini belirten Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Çok büyük iddialarla yarını işaret edildiği basın açıklamasıyla tam bir fiyaskonun yaşandığı bir tabloyu ibretle seyrettik. CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkarak adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir. Yalan söylemeden duramayan, siyaset üretemeyeceğini düşünen bir anlayışla hayretle karşı karşıyayız. İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmaları karşısında bir itirafçı, CHP nezdinde sıklıkla gündeme getirildi ve türlü iftiralarla yaptığı itiraflar ele alındı. Bizler de hayretle bunları basından takip ettik ama geldiğimiz noktada bu iftiracı, yalancı olarak adlandırdıkları kişinin bir söylemine sahip çıkarak ki onunda bir sefer başka söylediğini diğer sefer başka söylediğini yine adli kayıtlardan öğreniyoruz. Gördüğümüz tablo karşısında bu sefer buna sarılarak AK Partimizi itham edip bühtan ihraç etmeye kalktığını görüyoruz."

Büyükgümüş, siyasi partilerin hizmet yarışı yapması gereken kurumlar olması gerektiğini belirterek, kendilerinin de bunu böyle bildiklerini anlattı.

CHP'nin hizmet yarışının tam tersi davranışlar sergilediğini kaydeden Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Sabah kalkıp adeta Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına yönelik kim daha büyük bir yalan atacak, bunun telaşına düşmüş bir yalan şebekesi görüyoruz. Bu bir siyasi parti için adeta bünyeye girmiş bir kurt niteliğindedir ve kendi içinde erimeye, çürümeye adeta CHP son sürat devam etmektedir. Ülkemizin, demokrasimizin geleceği için bunu önemli bir tehlike olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böylesine esir alınmış ve tek amacı gayreti bir yolsuzluk çetesini aklamak şeklinde üzülerek söylüyorum olmamalı."

CHP'den istifa eden Altınova Belediye Meclis Üyesi Gazi Yılmaz'ın rozetinin takılması ve fotoğraf çekimiyle son bulan toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Siyaset, yalova, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükgümüş: CHP Psikolojik Bir Vaka Haline Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği
Fenerbahçe’de Göztepe maçı öncesi 7 eksik Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 7 eksik
Danimarka’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var Danimarka'da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Türkiye’nin yangın kabusu sürüyor Çok sayıda kentten alevler yükseldi Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi
Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 20:00:27. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükgümüş: CHP Psikolojik Bir Vaka Haline Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.