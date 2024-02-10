AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, belediyecilikte yeni projelerle gerçek belediyeciliği hakim kılmak için yola çıktıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimize değer katmak, şehrin sorunlarını çözmek, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için ve sadece ihtiyaçları karşılamak değil, yeni bir vizyon, heyecan ortaya koymak için, yeni projelerle algı belediyeciliği değil, gerçek belediyeciliği Türkiye'de hakim kılmak için yollara düşmüş bulunuyoruz." dedi.
Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkanı aday tanıtım toplantısında konuşan Karaaslan, AK Parti'nin hikayesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve cesaretli şekilde meselelere karşı duruşuyla sembolleştiğini söyledi.
Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te belediye başkanı seçildikten sonra İstanbul'un sorunlarını çözme iradesini gösterdiğini kaydetti.
O dönemden bugüne çok şeyin değiştiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:
"Teknolojiler değişti, şehirler değişti, yaşam alışkanlıklarımız değişti, beklentilerimiz değişti, isimler değişti ama değişmeyen bir şey oldu. İşte o ruh hiç değişmedi. Şehirlerimize değer katmak, şehrin sorunlarını çözmek, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için ve sadece ihtiyaçları karşılamak değil, yeni bir vizyon, heyecan ortaya koymak için, yeni projelerle algı belediyeciliği değil, gerçek belediyeciliği Türkiye'de hakim kılmak için yollara düşmüş bulunuyoruz. Her seçim gibi bu seçimin de tarihi bir eşik olduğuna inanıyoruz."
Karaaslan, belediye başkanı olmanın kolay iş olmadığını dile getirerek, "Ağır bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun hakkını verebilenlerin şehirleri için gönüllerde yeri olur. Biz gönüller kazanmak için geliyoruz. Biz yola çıktığımızda yaşanabilir şehirler dedik çünkü şehirlerimiz yaşanamazdı. Hamdolsun bunu başardık. Bugün artık yaşanabilirlik değil hedefimiz. Bugün hedefimiz; yaşatan şehirler, nesiller yetiştiren şehirler, mimarisiyle özgün şehirler, yeşil alanlarıyla nefes aldıran şehirler. Bugünün şehirleri, artık değer üreten şehirler. Gerçek belediyecilik anlayışını bu kriterlerle Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırmak, hakim kılmak için kolları sıvama günüdür." ifadelerini kullandı.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya'nın da konuşma yaptığı programda, daha sonra il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
Karabük Belediye Başkanı adayı olarak Özkan Çetinkaya, Eflani'de İbrahim Ertuğrul, Eskipazar'da Serkan Civa, Ovacık'ta Ahmet Şahin, Safranbolu'da Ali Büyüközdemir, Yenice'de Sertaş Karakaş ve Yortan beldesinde Yılmaz Tiryaki aday olarak açıklandı.
Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ve partililer katıldı.
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