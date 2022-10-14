AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi

14.10.2022 12:14

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye seçim süreci öncesi ziyaretini eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye seçim süreci öncesi ziyaretini eleştirdi.

Hamza Dağ, İzmir Yeni Gıda Çarşısı Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

Dağ, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Hükümet'in son dönemde "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasıyla ile başlayan çalışmalarının toplumda büyük bir karşılık gördüğünü vurguladı.

Toplumun her kesimine hizmet verdiklerini dile getiren Dağ, esnafa yönelik de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gıda Çarşısı esnafı ile buluşmalarında da bu süreci ele alacaklarını aktaran Dağ, şunları söyledi:

"Muhalefet cephesine baktığımızda ise cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'den icazet almak gibi bir durum var. Birkaç gündür de tartışma bir noktaya yoğunlaşmış vaziyette. Kemal Kılıçdaroğlu yanında 'fondaş gazeteciler' götürmüştü. Gazeteciler neye göre tespit edildi? Bir de öyle bir soru işareti ortaya koymak gerekir ama 'fondaş gazetecilere' dahi güvenmemiş ki bir 8 saatlik ABD'de kaybolduğu bir süreç var ve bugün de sorulduğunda 8 saatlik süreci anlatamadığı bir durum söz konusu. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yurt dışından, ABD'den icazet almaya gerek yok. Batı'dan icazet almaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığına da Cumhurbaşkanlığına da Türkiye Cumhuriyeti milleti karar verecektir, halkımız karar verecektir. Bizim de adayımız bu anlamda nettir ve inşallah da bu adayla ve milletimizle beraber yine 2023 seçimleri ve sonrasında yol yürümeye devam edeceğiz."

Hamza Dağ ve beraberindekiler buluşma sonrası Gıda Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Dağ'ın ziyaretlerine AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan, 'Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü' iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz Kılıçdaroğlu'ndan, 'Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü' iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de yaşayan Türk öğrencilerle buluştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de yaşayan Türk öğrencilerle buluştu Açıklaması Kılıçdaroğlu'nun Washington temasları Kılıçdaroğlu'nun Washington temasları
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:26 "Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil
14:25 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tepki çeken sözler: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var
14:22 Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı
13:42 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı! Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı
13:21 Kira zammına sinirini oteli yakarak çıkardı
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:56 Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:33 Arkadaşını öldürüp kuyuya atan sanıktan maktulün kızına akılalmaz sözler: Baban başka kadınlarla görüşüyor, AİDS olabilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 14:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement