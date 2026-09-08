AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Şırnak'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Adım adım hedefine ulaşan 'Terörsüz Türkiye' vizyonu sadece ülkemizin değil aynı zamanda bölgemizin ve bölgemizle ilişkili tüm dünyanın umudu haline dönüşmüştür." dedi.

Demir, Öğretmenevinde düzenlenen "Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirten Demir, davalarının, milletin refahını artırmak ve insanların düşüncelerini hiçbir engelle karşılaşmadan özgürce ifade edebilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında teşkilat mensuplarıyla birlikte Şırnak'taki tüm ilçeler ve beldelerde vatandaşlarla kucaklaştıklarını anlatan Demir, sadece Şırnak'ta değil 81 ilde bu çalışmaları yaptıklarını, sürekli milletle iç içe olduklarını aktardı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinen Demir, 1. Dünya Savaşı'nın ardından toprakların parçalandığını ve Türkiye'ye sınırlı bir yaşam alanı bırakılmak istendiğini anımsattı.

Milli Mücadele ile birlikte yeni bir devletin kurulduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle işgalcilerin ülkeden çıkarıldığını kaydeden Demir, Türkiye'nin yeniden büyümesinin, gelişmesinin, kardeşliğini güçlendirmesinin, bölgede ve dünyada söz sahibi olmasının önüne çeşitli engellerin çıkarıldığını hatırlattı.

Bu süreçte milletin düşüncelerinin önüne engellerin konulduğunu, ardından Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği terör sorununun ortaya çıkarıldığını anlatan Demir, Şırnak'ın da terörden en fazla zarar gören ve büyük sıkıntılar yaşayan şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, şunları kaydetti:

"Bugün 86 milyon Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde yarınlara birlikte yürüme kararlılığının aslında bir toplantısıdır. Bu anlamda adım adım hedefine ulaşan 'Terörsüz Türkiye' vizyonu sadece ülkemizin değil aynı zamanda bölgemizin ve bölgemizle ilişkili tüm dünyanın umudu haline dönüşmüştür. Terörden arındırılmış bir Türkiye, yani terörsüz bir Türkiye, buradan Gazze'ye, Gazze'den Arakan'a, Afrika'ya, Türkistan'a ve tüm mazlumların, masumların ve mağdurların yaşadığı bütün her yere elini uzatan güçlü bir Türkiye demektir. Burada AK Parti iktidarından veya 'Terörsüz Türkiye'den önce insanlar hayatta kalabilme mücadelesi veriyorlardı. Can güvenliği ön plandaydı. Ama artık onlar geride kaldı. Bundan sonra Türkiye'nin her tarafında insanlarımıza daha fazla iş, aş, refah, teknoloji ve güvenli bir Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Bu anlamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Türkiye'nin lideri, dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle muhteşem bir projeye dönüşen bu vizyona sahip çıkmak artık hepimizin boynunun borcudur. Çocuklarımıza güvenli, güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için hepimiz bu sürece destek vermek zorundayız. Biz artık buralarda silahların yerine kardeşliğin sesinin duyulduğu, huzurun adası ve güzel bir dünyaya açılmış bir Türkiye bırakmak istiyoruz."

"Terör ülkemizden ve bölgemizden tamamen arındırılacaktır"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, 467 milletvekilinin oyuyla geçmiş olmasının, Türkiye ve siyaset açısından çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Demir, "86 milyon Türk milleti, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Yeter ki uzlaşma zemini oluşsun. İnşallah yasanın, zaman içerisinde uygulanmasıyla hepimiz bunun sonucuna varılacağını göreceğiz ve terör ülkemizden ve bölgemizden tamamen arındırılacaktır. Bu hedeften artık dönüşümüz yoktur. Türkler ve Kürtler olarak bölgenin huzura ve barışa kavuşması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada önümüze çıkan provokatif söylemlere, kışkırtıcı ve yersiz sözlere itibar etmeyeceğiz. Sürece uhuletle ve suhuletle sahip çıkarak kardeşliğimizi pekiştirmek en önemli vicdani, ahlaki ve imani sorumluluğumuzdur. İnşallah terörü tamamen tasfiye edelim. Uhuletle ve suhuletle ülkemizi imar ve inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerel yönetimlerin son derece önemli olduğunu, 25 yıllık iktidarlarının temelinde yerel yönetimlerdeki başarının esas alındığını belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te sadece 4,5 yılda İstanbul'un yüzyıllara sahip problemlerini çözmüştür. Ondan önce sadece ideolojik yaklaşımlarla verilen yerel yönetimler çalışması Cumhurbaşkanımızla birlikte milleti esas alan, milleti odağında tutan ve onların arzuları ve düşünceleri doğrultusunda yapılmış bir yerel yönetimler başarısı üzerine oturtulmuştur."

CHP'nin yerel yönetim anlayışını eleştiren Demir, şöyle devam etti:

"Bütün bu konuşmalarımızın temelinde CHP'nin yerel yönetimler anlayışına gelmek lazım. Siz nasıl milletin size emanet ettiği bu bütçeleri, milletin alın teri ile biriktirdikleri bu imkanları kendinize imkan olarak kullanırsınız? Emanet olarak size sunulan bu imkanları nasıl kendi hevesleriniz için kullanırsınız? Nasıl bunu yapabilirsiniz? Yerel yönetimler bizi iktidara taşıdı ama CHP'yi ve muhalefeti ne hale getirdi görüyorsunuz. Tabelalarını da değiştirsinler hiç önemli değil. Ne tabela koyarlarsa koysunlar, ne kadar bölünürlerse bölünsünler, vitrinlerine ne kadar değişik insanlar koyarlarsa koysunlar, A takımlarını ne kadar değiştirirlerse değiştirsinler, bu milletin CHP'ye ve türevlerine vereceği herhangi bir prim yoktur bundan sonra Allah'ın izniyle. Siz ne kadar türev oluşturursanız, ne kadar yeni parti koyarsanız, ne kadar logo koyarsanız koyun. İşte aldığınız talimatlar belli. Talimat aldığınız insanların durumu ve yaptıkları çarşaf çarşaf yine onların ifadeleriyle, şikayetleriyle, birbirlerine düşmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Onun için biz yerel yönetimleri çok önemsiyoruz. Yerel yönetimde yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz."

Teşkilatlarıyla birlikte yürüyecek daha çok yolları ve hayata geçirilecek çok çalışmaları olduğunu belirten Demir, "Biz bu millete sevdalıyız. İnşallah hep birlikte yine yan yana ve omuz omuza mücadele edeceğiz. Yerel yönetimlerimizle, merkezi hükümetlerimizle ve güçlü teşkilatımızla güçlü Türkiye'yi gelecek nesillere emanet edeceğiz. Cenabıhak, birliğimizi ve beraberliğimizi korusun." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yaşadıkları ortamı daha müreffeh kılmanın yollarını aradıklarını ifade ederek, "Daha güçlü bir Türkiye için bütün benliğimizi ortaya koyuyoruz. Bütün süslü sözlerden uzak bir şekilde tek bir gayemiz var. O da bu güzel memleketin kalkınmasıdır. Bu şehrin ihyasıdır. Bu şehrin ve beraberinde ülkenin büyük Türkiye idealine kavuşmasıdır." dedi.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdürrahim Dusak ve Hikmet Başak, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Siirt Milletvekili Mervan Gül ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.