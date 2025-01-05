AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: "PKK'yı, PYD'yi ve DEAŞ'ı sen kurdun" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: "PKK'yı, PYD'yi ve DEAŞ'ı sen kurdun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: "PKK'yı, PYD'yi ve DEAŞ'ı sen kurdun" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik politikalarını sert bir dille eleştirdi.

05.01.2025 19:52
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: " PKK'yı, PYD'yi ve DEAŞ'ı sen kurdun"

KIRIKKALE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik politikalarını sert bir dille eleştirdi. Demiröz, "Emperyalist Amerika'ya sesleniyorum: PKK'sını kuran da sen, PYD'sini kuran da sen, DEAŞ'ını kuran da sen. Alıp o çapulcularını gideceksin. Bu ülkenin verilecek bir karış toprağı yok. Bu birlik ve beraberliği sürdürdükçe inanın bu ülkeden çivi bile sökemezler" dedi.

AK Parti Kırıkkale 8. Olağan İl Kongresi, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki kongrede yaptığı konuşma dev ekrandan canlı olarak izlendi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, muhalefeti ve dış güçleri eleştirdi. Demiröz, AK Parti'nin 22 yıldır doğudan batıya, kuzeyden güneye ayrım yapmadan tüm ülkeye yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

"Bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenler oldu"

Demiröz, "Kürdüm ama bugüne kadar bu ülkede, bu yönetimde, bu demokraside hiç kimse Kürt-Türk ayrımı yapmadı. 'Kürtsün, sen başkan olamazsın, vekil olamazsın, müdür olamazsın' demedi. Aramıza nifak sokanlar, bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenler oldu. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü bizim dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada üç liderden bahsediliyor: Çin'de Şi, Rusya'da Putin ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan. Biz, 22 yıldır doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hiçbir ayrım yapmadan yatırım yaptık. Kardeşliğimizin neticesi bugün 22 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz" diye konuştu.

Demiröz, muhalefeti hedef alarak, "Muhalefet diye bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın, liderini bile kimse bilmiyor. 4 tane lideri var, kimin ne yaptığı belli değil. Bu ülkeyi gezi, tatil, heykel ve konser sevdasına bırakamayız" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği 60 yıldır bekletiyor"

Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerde bulunan Demiröz, "Emperyalist Amerika'ya sesleniyorum: PKK'sını kuran da sen, PYD'sini kuran da sen, DEAŞ'ını kuran da sen. Alıp o çapulcularını gideceksin. Bu ülkenin verilecek bir karış toprağı yok. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdükçe inanın bu ülkeden çivi bile sökemezler. NATO, sen alma bizi, F-35'ten çıkart. Yunan adalarını silahla doldur. Niye vermiyorsun F-35'leri? Parasını vermişiz. Yerine F-16 istiyoruz, onu da vermiyor. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Avrupa Birliği 60 yıldır bekletiyor. Vicdansızlar. Türkiye'nin ekonomisi sizin 14 tanenizin toplamından büyük. Niye almıyorsun? Almazlar, çünkü bizim kültürümüz farklı" dedi.

Türkiye'nin gönül coğrafyasında yer alan 60 devletle beraber 2050 yılında dünyanın ilk 5 ülkesi arasına gireceğini ifade eden Demiröz, "Bu başarının kapısını aralayan ve ufkumuzu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ise, AK Parti Kırıkkale kurucu il başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümenin onurunu taşıdığını söyledi. Can, "Dünya lideri, oturduğu yerden 15 gün içinde Suriye sorununu çözebiliyorsa, bu sizlerin desteği sayesinde" diyerek, birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin 23 yıl önce başlayan hizmet yolculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet etmeyi ve hesap vermeyi ilke edindiğini söyledi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan da, Kırıkkale halkının ihtiyaçlarını karşılamak için bakanlıklarla sürekli iletişimde olduklarını belirterek, "Sizler olmazsanız bizler bu makamlarda olamayız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kimsesizlerin kimsesi, ümmetin umudu" olduğunu ifade ederek, "Milletine hizmet etmeye yeminli neferleriz" diyerek AK Parti'nin hizmet anlayışını vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: 'PKK'yı, PYD'yi ve DEAŞ'ı sen kurdun' - Son Dakika

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