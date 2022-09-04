AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş için bekleyen gurbetçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mektubu ile yaşadıkları sorunlarla ilgili çözümleri anlatan bir broşür verdi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup - Son Dakika

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