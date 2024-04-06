AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Yerel seçimlerin ardından çalışmalara devam edeceğiz

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti olarak yerel seçimlerin ardından çalışmalara devam edeceklerini belirterek "Hiç frene basmak yok. Bırakın onu debriyaja bile basmak yok. Hemen bütün teşkilatımız ve adaylarımız kendi ilçelerinde nasıl adayken çalışma yapmışlar ise aynı çalışmalarını sokaklarda yapmaya devam edecekler." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından parti binasının önünde düzenlenen Vefa İftarı'nda konuşan Dağ, yerel seçimlerde canla başla mücadele ettiklerini, yaptıkları çalışmaların birçok ilde örnek gösterildiğini anlattı.

Seçim çalışmalarına başlarken "Gayret bizden, tevfik Allah'tandır" dediklerini hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Netice bu şekilde gerçekleşti. Duracak mıyız? Hayır durmayacağız. Hiç frene basmak yok. Bırakın onu debriyaja bile basmak yok. Hemen bütün teşkilatımız ve adaylarımız kendi ilçelerinde nasıl adayken çalışma yapmışlar ise aynı çalışmalarını sokaklarda yapmaya devam edecekler. Evlerde yapmaya devam edecekler. Verdiğimiz vaatler var. Onların verdiği vaatler var. Verdiğimiz vaatleri hayata geçirmeleri için onların verdikleri değil sadece. Onlar çünkü çantada keklik gördükleri için çoğu vaatlerini yalandan ortaya koydular. ama biz, bizim vaatlerimizi onların gerçekleştirmeleri noktasında İzmirliye ve her bir ilçeye bu konu da sözümüz var. Hayata geçirmek için zorlama konusunda mecburiyetimiz var."

Dağ, seçimlerde 1 milyona yakın oy aldıklarını, verdikleri sözlerin mevcut yönetimler tarafından yapılıp yapılmadığını teşkilat üyeleri ve belediye başkanlarının takip etmelerini istedi.

Dört yıl boyunca atacakları adımların net olduğunu belirten Dağ, "Birileri bu neticeler karşısında şımarıkça hareketler yapmış olabilir. Onlar vatandaşımızın buradaki mesajını alamamış ve bu mesajı sadece bir zafermiş gibi görmüş olabilirler. Biz kendi üzerimize olan mesajı aldık. Vatandaşımızın burada ben senden kopmadım ama başka bir yere de gitmiyorum, sorunlarınızı mutlaka çözün dediğini de gayet iyi biliyoruz ama birilerine de bir yük yüklediğini artık bahaneniz yok, artık mazeret yok. Hadi hizmet. İzmir'in hizmete ihtiyacı var. Beş sene boyunca bunu biz de söyleyeceğiz. Öyle nasılsa buradaki oy çantada keklik biz her halükarda bu oyları alırız durumun da olmadıklarını bu seçimde fazlasıyla gördüler." diye konuştu.

Dağ, genel merkez, kabine ve milletvekilleri olarak atacak adımların olduğunu söyledi.

Teşkilata seslenen Dağ, "Kibir yok kardeşim. Kibir bize yakışmaz. Kibir bize hiçbir zaman yakışmadı. Bugüne kadar kibirlenmedik. Bundan sonra da kibirlenmeyeceğiz. Bunu herkes bilecek. Bunu herkes yazacak. Hayatım boyunca beni burada herkes gayet iyi tanır. Yapmacık değil. Gerçekçi olacağız. Yapmacıktan kimseye gaz vermeyeceğiz. Samimi olacağız, samimiyeti ortaya koyacağız. Samimiyetimizi ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle milletin gönlüne girmesini gayet iyi biliriz." dedi.

"Artık İzmir için çalışma vakti"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise yerel seçimlerde İzmir'de arzu etmedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

İzmirlilerin eleştirilerini, itirazlarını dikkate alacaklarını belirten İnan, "Bu, bizim boynumuzun borcudur. Siyasi namusun gereği olarak, millet ne derse o diyerek yolumuza öyle devam edeceğiz. Artık İzmir için çalışma vakti. Hükümet olarak, parti olarak İzmirli hemşehrilerimize en hızlı hizmetin ulaşması için bize düşen ne varsa elimizden gelen gayreti en üst şekilde göstereceğimizi tüm belediye başkanlarına iletmek istiyorum. Hükümet olarak, İzmir'e kazandıracağımız yatırımları, hizmetleri milletvekilleri olarak iyi takip ederek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Takiyecilere hiçbir şekilde meydanı boş bırakmamamız lazım"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da muhalefetin, İzmir'de artık yattığı yerden oy alamayacağını gördüğünü anlattı.

Türkiye'nin ve İzmir'in AK Parti'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çankırı, "Bizim hiç kimseye küsmek gibi bir lüksümüz yok. Beraber bir olacağız. Şu anda karşımızdakiler ne yapıyor? Bizim samimiyetle yaptığımız işleri... Kapı kapı gezmeleri, tutmadıkları orucun sahurunu yapıyorlar, iftarını yapıyorlar. Dualarla belediyeleri açıyorlar. Esas takiyeyi kendileri yapıyorlar. Bizim bu takiyecilere hiçbir şekilde meydanı boş bırakmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da tüm teşkilat üyelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İftar programına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve partililer katıldı.