AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye Yüzyılı derken slogan atmıyoruz.

24.11.2024 17:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye Yüzyılı derken slogan atmıyoruz. Türkiye Yüzyılı derken kastımız şu; biz Türkiye'nin merkezde olduğu, kararlarını milletimizin verdiği bir Türkiye hayalinin, bir Türkiye inşasının mücadelesini veriyoruz." dedi.

Kandemir, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Bölgede yaşanan gelişmelere değinen Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevremizdeki ateş çemberini görüyorsunuz. Bir yanımızda Rusya- Ukrayna Savaşı. Siz onu sadece Rusya-Ukrayna Savaşı olarak görmeyin. Bir tarafta dünya devletleri diğer tarafta başka dünya devletleri toplanmış ve adeta karşı karşıya gelmiş, gelişmiş bütün silahları kullanarak bir büyük dünya savaşının ayak seslerini işittiğimiz çatışmanın içerisinde. Bir tarafta sınırın öte yakasında dağılmış iki ülke, biri Suriye, biri maalesef Irak, iç sorunlar yaşıyor. Biraz daha ötede katil İsrail'in, İsrailli yöneticilerin mezalimi, soykırımı, adeta ateş çemberi içerisinde bir dünya. Nereye gittiği belli olmayan, kendi içerisinde insanlık krizleri yaşayan Avrupa'da insanların birbirlerini terk ettikleri, bıraktıkları, onların da sosyal anlamda çöküşün eşiğinde olduğu, yani insanlık tarihinin zor zamanlardan geçtiği bir dönem ve işte tam da o dönemde başında Recep Tayyip Erdoğan olan Türkiye, hamdüsenalar olsun ki güvenli liman, güvenli liman olmaya devam ediyor."

Kandemir, daha güzel bir Türkiye inşa etmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Eksiklerimiz, mutlaka daha iyi olsun diye dua ettiğimiz ve çalıştığımız şeyler var. Gönlümüz arzu ediyor ki ekonomide şu enflasyon meselesinin önüne geçmiş olalım. Gönlümüz arzu ediyor ki emeklilerimizi daha güzel şartlarda, daha iyi maaşlara taşıyalım. Çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize, inşallah memurumuza, gencimize ve hangi toplumsal kesimde olursa olsun, hangi sosyal katmanda bulunursa bulunsun insanlara daha güzel bir Türkiye inşa edelim diye gayret gösteriyoruz. Bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelede yaşanan daralmanın, ekonomik sıkıntının gelecek senenin bu dönemlerinde hatırlanmayacağını belirten Kandemir, "Emeklilerimiz hiç endişe etmesinler. Bizim Gümüşhaneli hemşehrilerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz hiç endişe etmesinler. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan var olduğu müddetçe, AK Parti gibi 20 senenin sonunda muazzam bir insan kaynağı biriktirmiş, dünyanın en tecrübeli ekibine sahip bir siyasi hareket bu işin başında olduğu müddetçe bu memleketin sırtı yere gelmez." diye konuştu.

Kandemir, Türkiye Yüzyılı hedefine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı derken slogan atmıyoruz. Türkiye Yüzyılı derken kastımız şu; biz Türkiye'nin merkezde olduğu, kararlarını milletimizin verdiği bir Türkiye hayalinin, bir Türkiye inşasının mücadelesini veriyoruz. Öyle günlerden geçti ki bu ülke ve biz Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığı ve liderliğinde eğer cesaretli ve kararlı adımlar atmasaydık bugün maalesef bizi de çevremizdeki ateş çemberinin içerisine dahil ederlerdi. Ama sizin kararlı duruşunuz, milletimizin güveni, teşkilatımızın fedakarlığı, liderimizin gayretiyle hamdolsun bugün işte burada huzur içerinde bir aradayız."

"Milletimizin gündemi ne ise AK Parti kadrolarının gündemi odur"

Yapacak çok işleri olduğunu dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Eksiklerimizi biliyoruz, milletimizin derdinin farkındayız, milletimizin sıkıntılarının farkındayız. AK Parti iktidarının en önemli özelliği şudur; bizim bu CHP ve avanesinden temel farkımız budur, milletin sokakta konuştuğu neyse AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanı'mızın liderlik ettiği Bakanlar Kurulu, meclis grubu o meseleyi tartışır, o meseleyi konuşur. Eğer emeklimiz darlanmışsa, eğer emeklimizin canı sıkkınsa AK Parti yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı'mızın canı sıkılmıştır, çare arıyordur. Eğer çiftçimiz 'İşler kötü gidiyor' diyorsa bizim keyfimiz kaçar, gece uyumayız. Gündemimizde o vardır. Milletimizin gündemi ne ise AK Parti kadrolarının gündemi odur. İnşallah biz meselelerimizi çözeceğiz."

Kandemir, teşkilatlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Aramıza fitne ateşi girmesin, hepimiz aynı mücadeleyi veriyoruz, aynı yere yürüyoruz, aynı yolun yolcusuyuz. Bazen kusurlarımız oluyor, birbirimize kızıyoruz, üzülüyoruz, eksik buluyoruz, atılan adımı yanlış bulabiliyoruz ama bizim kişisel kızgınlığımız davaya, liderimize, mücadelemize bir bedel ödetmesin. Çünkü günün sonunda attığımız her adım mücadelemiz, gayretimiz buradaki samimi insanlarla beraber olduğunda bir anlam ifade ediyor. Hiçbirimizin tek başına bir anlamı yok. Şöyle inanmış bir toplulukla yol yürümüyor olsak, böyle 23 senelik hikayeyi oluşturamazsınız. Bu milleti ayağa kaldıramazsınız. Daha güzeline layık bizim vatandaşımız. Daha iyisini yapacağız, sağlıkta da daha iyisini yapacağız, ulaşımda da daha iyisini yapacağız."

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu'nun da konuşma yaptığı kongrede, AK Parti Gümüşhane Merkez İlçe Başkanlığına Halil İbrahim Karahanoğlu seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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