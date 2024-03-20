AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Başkaları sandık gördüğü zaman korkarlar, biz sandık gördüğümüz zaman demokrasi bayramı yaparız' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Başkaları sandık gördüğü zaman korkarlar, biz sandık gördüğümüz zaman demokrasi bayramı yaparız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: \'Başkaları sandık gördüğü zaman korkarlar, biz sandık gördüğümüz zaman demokrasi bayramı yaparız\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimlerle ilgili son dönemece girildiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın adaylarına güçlü destek beklediklerini söyledi. Çelik, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde düzenlenen 'Vatandaş Buluşması' programlarında halka seslendi ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemelerini istedi. Ayrıca, muhalefet partilerinin ittifaklarına eleştirilerde bulundu.

20.03.2024 18:28
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Başkaları sandık gördüğü zaman korkarlar, biz sandık gördüğümüz zaman demokrasi bayramı yaparız. Şimdi bir kere daha 31 Mart'ta sandığa kavuşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Çelik, Saimbeyli ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Vedat Cengiz'in seçim ofisi önünde düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında, seçimlerle ilgili artık son dönemece girildiğini söyledi.

Saimbeyli'de güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nın imzasını atacaklarını belirten Çelik, 31 Mart akşamı adayları Vedat Cengiz'i başkan olarak ilan edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Saimbeyli'de de Cumhur İttifakı'nın bütün gücüyle vatandaşa hizmet için gün saydığını ifade eden Çelik, "İnşallah bu son virajda da gücümüzü, birliğimizi pekiştirerek, arttırarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Çelik, geçmişte başka partilere oy verenlere de ulaşılmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Onlara şunu söyleyin, 'Cumhurbaşkanı'mız önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı olarak ilan etti. Türkiye'nin önünde, şehirlerimizin önünde yepyeni ufuklar açılıyor. Bundan Adana'mız da Saimbeyli'miz de bu süreçte üzerine düşeni yapacak ve hak ettiği daha büyük hizmetleri önümüzdeki haftalar, aylar, yıllar için elde edecek. Onun için Türkiye'nin büyük ideallerine ulaşması için yerelde de aynı 14 ve 28 Mayıs'ta nasıl Cumhurbaşkanı'mızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiniz, Cumhur İttifakı'nı Meclis'teki en güçlü ittifak haline getirdiniz, inşallah şimdi yerelde de aynı gücü göstereceğiz. Böylece merkezi hükümetle yerel arasındaki bağı daha da güçlendirerek bütün kılcal damarlarımıza, ilçelerimize kadar bunu ulaştırarak, vatandaşlarımızın, kadınların, gençlerin, büyüklerimizin istediği hizmetlerine Adana'mıza ve tabii ki göz bebeğimiz Saimbeyli'mize daha çok ulaşması için hep beraber mücadele edeceğiz. Onun için Vedat Bey'e güçlü bir destek bekliyoruz. 14 ve 28 Mayıs'ta başka partilere oy verenler de eser siyaseti temelinde birleşsinler. "

Gittiği bazı yerlerde muhalefet parti adalarıyla ilgili bazı şeyler duyduğunu anlatan Çelik, "Bazı muhalefet partilerinden aday olmuş olanlar diyorlar ki 'Ben kazanırsam Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın yanına geçeceğim'. Böyle bir şey yok. Saimbeyli'de adayımız belli Vedat Cengiz. Başka adayımız yok." diye konuştu.

Feke ilçesinde de "Vatandaş Buluşması" programına katıldı

Ömer Çelik, daha sonra Feke ilçesinde bir düğün salonunda organize edilen "Vatandaş Buluşması" programına iştirak etti.

Birlik, dirlik içinde hep beraber seçimlere gittiklerini belirten Çelik, "Başkaları sandık gördüğü zaman korkarlar, biz sandık gördüğümüz zaman demokrasi bayramı yaparız. Şimdi bir kere daha 31 Mart'ta sandığa kavuşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Feke'de birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini ifade eden Çelik, ilçede gerçek belediyeciliğin bayrağını, Türkiye'nin her tarafında gösterdikleri eser ve hizmet siyasetinin örneğini göstermeye hazırlandıklarını söyledi.

Çelik, Feke'nin kararını verdiğini, Cumhur İttifakı'nın adayı Ahmet Şener'i seçeceğini gördüğünü ifade etti.

Her yerde yapılan hizmetlerin üstüne yenisinin koyulması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Önümüzdeki dönemde kadınlarımızın, gençlerimizin, kardeşlerimizin, büyüklerimizin Feke için istediği her şeyi Ahmet kardeşimiz gerçekleştirecek." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz altılı masaya benzemez. Onlar altılı masa kurdular, masanın altından, üstünden, arkasından başkası çıktı. Biz de öyle bir şey yok. İşte bizim burada bir belediye başkan adayımız var, Ahmet Şener. Masanın altı yok, masanın üstü yok, masanın yanı yok. Bizim içimiz neyse dışımızda da o. İşte Cumhur İttifakı burada. Onun için bu son dönemeçte özellikle hanım kardeşlerimiz 14 ve 28 Mayıs'ta başka partilere oy vermiş kardeşlerimize, vatandaşlarımıza gitsinler. Desinler ki 'Evet başka partilere oy vermiş olabilirsiniz ama şimdi esas siyaset temelinde birleşelim. Şimdi Türkiye Yüzyılı ilan etti Cumhurbaşkanı'mız. Türkiye Yüzyılı'nda Adana da, Feke de yerini alacak. Gelin bu sefer bu diğer parti kimliklerini bırakın ve Cumhur İttifakı'nın adayı Ahmet Şener'in etrafında kenetlenelim'.

Şimdi bakın bu altılı masadakilerin altı, yedili, sekizli masa. Bunların sizden oy istemeye yüzünün olmaması lazım. Bunlar ne dediler? 'Biz altımız, yedimiz birleşeceğiz devleti beraber yöneteceğiz'. Masanın altında kaldılar. ya bunların altısı, yedisi bir araya gelip devlet yönetecekmiş, altı kişiyle çay bile demlenmez. Çayın ateşini biri yakacak, suyunu, demini biri koyacak, birisi demleyecek, öbürü servis edecek, e birisi o sırada 'küstüm kalkıyorum masadan' derse çaya hasret kalacağız. Olmaz."

Kaynak: AA

Ahmet Şener, Ömer Çelik, Saimbeyli, AK Parti, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Başkaları sandık gördüğü zaman korkarlar, biz sandık gördüğümüz zaman demokrasi bayramı yaparız' - Son Dakika
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