AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Milletimiz Bizi Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmadı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Birileri sırtını YPG/PYD terör örgütüne dayarken bizim sırtımızı dayadığımız yegane güç milletimiz olmuştur. Milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 7 tane genel, 4 tane yerel, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 tane referanduma girdik ve girdiğimiz 17 tane seçimin tamamından bu millet bizi muzaffer eyledi" dedi.

Sırakaya, kentte ilk olarak Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u makamında ziyaret etti. Daha sonra şehirde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Sırakaya, sonrasında ise AK Parti İl Başkanlığı ziyareti gerçekleştirdi. Sırakaya, sonrasında ise Karadeniz Dernekler Federasyonu'nun Yalova Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen iftara katıldı. İftar sonrasında Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Balkan Evi'nde vatandaşlar bir araya geldi. Burada konuşma yapan Sırakaya, Türkiye uzun müddet iyi yönetilmediğine dikkati çekti. Türkiye iyi yönetilmediği için yurtdışındaki soydaşların hangi zor koşullar altında yaşadığının bilinemediğine dikkati çeken Sırakaya, "Orada insanlarımız, soydaşlarımız vardı ama bizim onlarla irtibatımız yoktu. Çünkü Anadolu'nun tabiriyle kendisi himmete muhtaç dede kaldı ki gayrıya himmet ede. Kendi sıkıntısını, sorununu çözememiş bir Türkiye'nin yurtdışında yaşayan yaklaşık 7,5 milyona yakın soydaşını, oradaki millet varlığını bir şekilde çözümleme, onlarla ilgilenebilme imkanı bulamazdı. Bugün Bulgaristan'da yaklaşık 1,2 milyon soydaşımız yaşıyor. Yaklaşık 1,5 milyona yakın bir Müslüman varlığı var. Ancak uzun bir müddet kendi talihlerine bırakılmış, hiçbir şekilde onların sorunlarıyla ilgilenilmemiş bir Türkiye vardı. Türkiye'de siyaset iflas etmişti. Türkiye'de artık Genel Kurmay sözcüsünün ne dediğine bakılan, siyasi parti sözcülerinin ne dediklerinin bir anlamı olmayan, bakanlar kurulu sonrasındaki sözcünün konuştuğunu kimsenin dinlemediği, Genel Kurmay Başkanlığı sözcüsünün ya da Milli Güvenlik Kurulu sözcüsünün dinlendiği süreçleri hep beraber yaşadık. Allah'a hamdolsun 2002 yılı AK Parti iktidarıyla artık tekrar millet bu memleketinin, devletin ana omurgasını oluşturmaya başladı. Milletin, vatandaşın ne dediği önemliydi" dedi.

"17 tane seçimin tamamından bu millet bizi muzaffer eyledi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zorlu süreçlerden geçtiğine de vurgu yapan Sırakaya, şöyle konuştu:

"Çiçekli yollardan zafere gidilmezdi. Çok meşakkatli işlerle karşılaştılar. 367 garabeti, parti kapatma davaları, 6-8 Ekim çukur eylemleriyle, Gezi Parkı süreçleri, yetmedi 15 Temmuz darbe ihanet süreciyle karşılaştı. Bütün bu süreçlerde tek bir gücümüz vardı, o da 'Milletin gücü üzerinde güç tanımadım' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği buradaki görmüş olduğumuz aziz milletimizdir. Birileri sırtını YPG/PYD terör örgütüne dayarken bizim sırtımızı dayadığımız yegane güç milletimiz olmuştur. Milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 7 tane genel, 4 tane yerel, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 tane referanduma girdik ve girdiğimiz 17 tane seçimin tamamından bu millet bizi muzaffer eyledi. Dolayısıyla millete hizmetkar olmak demek, milletin hadimi olmak demek. Ne kadar sizler için teşekkür etsek, teşekkürümüzü ifade edemeyiz. Allah hepinizden razı olsun."

"Büyükelçilere Türkiye'yi şikayet eden anlayışı gördük"

Sırakaya, 14-28 Mayıs genel seçim süreçlerinde yaşananlara da değinerek, "Seçime girerken siyasi partilerin, ittifakların vaatleri oldu. Bir tarafta vaadini yaparken milletin ana omurgasını oluşturan aileyi temelden dinamitleyecek LGBT illetini savunan insanların varlığını gördük. Bir tarafta baktığınız zaman terör ile arasına mesafe koyamayan siyasi partilerin bayraklarını yerden toplayıp kaldıran belediye başkan adaylarını gördük. Bir tarafta belediye başkan adaylarının eşinin zafer işareti yaparak birilerine selam gönderdiğini gördük. Büyükelçilere Türkiye'yi şikayet eden anlayışı gördük. Bir taraftan da 'Ben milletimin hizmetkarıyım. Milletime hizmet etmeyi arzu ediyorum. Milletimin üzerinde güç tanımadım.' diyen cumhurbaşkanımızı gördük ve bu millet bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızı seçerek cumhurbaşkanı makamına oturttu. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

AK Parti için yerel seçimlerin millete dokunulan ilk el olduğunu ifade eden Sırakaya, "Bizim için yerel seçim demek koltuk sevdası, koltuk hırsı, ihtirası demek değil, milletin duasını alıp Allah'ın rızasını kazanmak demektir. Çünkü biz biliyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir. Eğer halka hizmet etmezseniz hakkın rızasını kazanabilme imkanınız yoktur" diye konuştu.

Konuşmasında etkinliğe katılan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Recep Hacı'ya vatandaşlardan destek talep eden Sarıkaya, gerçek belediyeciliğin AK Parti Belediyeciliği olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Milletten gelen bütün enerjiyi yine millete vakfederseniz, çalıp çırpmazsanız bu milletin değeri, birikimi hizmet için yeterlidir. Onun için AK Parti belediyecilik anlayışında şöhretini değil şehrini, kendini değil kentini düşünen bir anlayış vardır. AK Parti belediyecilik anlayışında adamını kayıran değil insanını kayıran bir anlayış vardır. Biz bu anlayışla bugüne kadar şehirleri yönettik. Allah'a hamdolsun Türkiye olarak cumhuriyetimizin ilk 100 yılındaki eksiklikleri tamamladık, ikinci 100 yıl ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve nasip olursa 31 Mart itibariyle Türkiye Yüzyılı için şehircilik anlayışımızda da vira bismillah diyeceğiz."

Programlara AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı. - YALOVA