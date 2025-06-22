AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısına tepki Açıklaması

22.06.2025 16:00
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin, ABD'nin de sürece dahil olmasıyla birlikte küresel çatışma riskini artırdığı endişeyle izlenmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin, ABD'nin de sürece dahil olmasıyla birlikte küresel çatışma riskini artırdığı endişeyle izlenmektedir. Bu gerginlik, sadece bölge ülkelerini değil küresel güvenliği de tehdit eden tehlikeli bir boyuta ulaşma riskini barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de yürüttüğü soykırımı perdelemek için son dönemde İran'a ve bölgedeki diğer aktörlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, sadece bölgesel barışı değil küresel istikrarı da tehdit eden sistematik bir saldırganlık örneği olduğunu belirtti.

Bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesi başta olmak üzere, kuvvet kullanma yasağını düzenleyen tüm uluslararası normlara açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Devletler arası ilişkilerde güç kullanımının meşruiyeti ancak meşru müdafaa ya da BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde mümkündür. İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin, ABD'nin de sürece dahil olmasıyla birlikte küresel çatışma riskini artırdığı endişeyle izlenmektedir. Bu gerginlik sadece bölge ülkelerini değil küresel güvenliği de tehdit eden tehlikeli bir boyuta ulaşma riskini barındırmaktadır. Dünya, yeni bir savaşın değil kalıcı barışın yollarını aramalıdır. Türkiye olarak, bölgemizde nükleer silah barındıran hiçbir ülke görmek istemediğimizi her fırsatta açıkça ifade ettik. Türkiye ve AK Parti hükümeti, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden bu tür yıkıcı kapasitelere karşı daima ilkesel bir duruş sergilemiştir."

"Çözümün tek adresi diplomasidir"

Nükleer silahların gölgesinde bir gelecek değil uluslararası hukuk ve diplomasi ekseninde güvenli bir bölge inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Sırakaya, "Unutulmamalıdır ki böyle krizlerin çözüm yeri ne silahların gölgesi ne de güç politikalarıdır. Çözümün tek adresi diplomasidir. Gerilimi düşürecek en etkili araç, tarafları bir araya getirecek diplomasi masalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kalıcı barış ve istikrarın, uluslararası düzenin kurallarının kararlılıkla savunularak sağlanabileceğine işaret eden Sırakaya, Türkiye'nin daha önce olduğu gibi bugün de bölgesel barışın, istikrarın ve diplomasinin öncüsü olduğunu vurguladı.

Sırakaya, çatışmaların tırmanmadan sonlandırılmasında arabulucu rol üstlenmeye, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve bölgesel istikrar temelinde barışçıl çözümler için tarafları diplomasi zemininde buluşturan Türkiye ve AK Parti'nin her zaman hazır ve hazırlıklı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz." ifadelerini anımsattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Zafer Sırakaya, Diplomasi, Orta Doğu, AK Parti, Politika, Güvenlik, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika

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