AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Giresun bizi hiç yalnız bırakmadı"

18.09.2025 12:45
"Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" kapsamında Giresun'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Giresun bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de Giresun'u asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

AK Parti MKYK üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Giresun'da çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ardahan Milletvekili Kaan Koç ile birlikte AK Parti MKYK üyeleri Melek Duman, Hilmi Türkmen, Ömer Faruk Besli, Arzu Silin Günaydın ve Reşide Yüksel de katıldı. Heyet, Giresun'un 16 ilçesi ve 8 beldesinde vatandaşlarla, esnaflarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve şehit aileleriyle bir araya gelecek.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Son 24 yılda Türkiye'yi sağlık, eğitim, çevre, şehircilik, ulaşım, enerji, savunma ve diplomasi gibi birçok alanda önemli bir noktaya taşıdıklarını kaydeden Tuncer, bu kazanımların üzerine "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu inşa ettiklerini söyledi. Tuncer, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Giresun'da da güçlü şekilde hissedildiğini vurguladı. Tuncer, "Bu vizyon, Türkiye'yi hak ettiği yere taşıma iradesinin bir göstergesidir. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye Yüzyılı buluşmalarının tek amacı vatandaşımızla aynı sofrada, aynı duyguda, aynı hedefte olmaktır" dedi.

Giresun'un her zaman AK Parti'ye destek verdiğini belirten Tuncer, "Biz de Giresun'u asla yalnız bırakmayacağız. Bu anlayışla Giresun'da eser ve hizmet siyasetini büyütmeye devam edeceğiz. Daha yaşanabilir şehirler, daha dirençli yapılar, daha temiz bir çevre ve daha müreffeh bir gelecek için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Milletimizin gönlüne girmeyi başardığımız için 20 yılı aşkın süredir bu kutlu davayı omuz omuza taşıyoruz. Birlik içinde omuz omuza, gönül gönüle verdikçe hem Giresun'un hem de Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olacaktır" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

14:34
14:10
14:09
13:28
13:22
13:11
