AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Türkiye bölgesinde barış ve istikrar inşa etme çabasına devam edecek

11.03.2026 22:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, "Türkiye sadece kendi barış ve istikrarını inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesinde de barış ve istikrar inşa etme çabasına devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, çeşitli programlar kapsamında Kırşehir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yalçın, burada partililerle bir araya geldi. Yalçın daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu ve Cacabey Meydanı'nda kurulan Kudüs Platformu çadırını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, "Dünyada yaşanan gelişmelere baktığınızda, son dönemde devlet başkanlarının bile diplomatik dokunulmazlık ilkeleriyle korunamadığı bir çağdan geçiyoruz. Venezuela'nın Devlet Başkanını evinden kaçırdılar, İran'ın Dini Liderini evinde bombaladılar. Türkiye'nin yakın coğrafyasında neredeyse savaşa bulaşmamış ya da iç savaş yaşamamış bir ülke kalmadı. Böyle bir ortamda Türkiye bir huzur, barış ve istikrar adası gibi görünmektedir. Bu durum bir tesadüf değildir" dedi.

'ZORLU SÜREÇLERİN ÜSTESİNDEN GELDİK'

Türkiye'nin son 20 yılda birçok zorlu süreçten geçtiğini belirten Yalçın, "Bizim ülkemizde de defalarca ayaklanmalar denediler, darbeler denediler. Ekonomik baskılar ve yaptırımlar uyguladılar. Ancak Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve cesur tavrıyla bütün bu süreçlerin içerisinden çıkmayı başardık. Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmalarda bu tür tehditlere sürekli dikkat çekiyor. Ama aynı zamanda şunu da söylüyor; 'Türkiye emniyettedir' Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'la emniyettedir. Türkiye, AK Parti'yle emniyettedir. Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan yöneltilecek tüm saldırılara ve tehditlere karşı hazırlıklıyız. Çevremizde olup bitenlerin farkındayız" diye konuştu.

'TÜRKİYE BARIŞ ARAYIŞLARINDA ÖNEMLİ BİR AKTÖR'

Türkiye'nin savunma ve diplomasi alanında önemli adımlar attığını da belirten Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Libya'dan Ukrayna'ya kadar birçok ülke barış arayışında Türkiye'ye başvuruyor. Türkiye sadece kendi barış ve istikrarını inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesinde de barış ve istikrarın güçlenmesi için çaba göstermeye devam edecek. Büyük diplomatik ataklarla bugün Libya'dan Ukrayna'ya kadar tüm ülke başkanlarının herhangi bir barış arayışında başvurduğu başlıca ülke haline geldik. Bugün İran'la, ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalarda da göreceksiniz. Bu çatışmaların da müzakere arayışları sadece ve sadece İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde olabilir. Türkiye sadece kendi barış ve istikrarını inşa etmekle kalmayacak, Türkiye bölgesine de barış ve istikrar inşa etme çabasına devam edecek. İster Gazze'de olsun, ister İran'da olsun, ister dünyanın başka herhangi bir coğrafyasında olsun, her türlü hukuksuzluğa, her türlü adaletsizliğe, sivil insanlara yönelik yapılan her türlü saldırıya her zaman olduğu gibi insan olmanın şerefiyle karşı duruyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan bir şey öğrendik. İnsan merkezli siyaseti öğrendik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla siyaset yapmayı öğrendik. Aynı mantıkla insanlara yönelik, sivillere yönelik yapılan tüm saldırıları her zaman olduğu gibi kınıyoruz. İnsan yaşamını güzelleştirmek için, insan yaşamına katkı sunmak için, insan onuruna katkı sunmak için mücadelemiz durmadan devam edecek. Aşk ile koşmaya devam edeceğiz. Rabbim hepimize güç, kuvvet, kudret versin."

Haber-Kamera: Fahrettin Toker/KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

