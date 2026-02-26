AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bunların modası geçti - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bunların modası geçti
26.02.2026 22:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Okullarda çocuklar ramazana uygun ritüeller gerçekleştirilsin şeklindeki Milli Eğitim uygulamalarına karşı gene laiklik kisvesi altında hortlayanları gördük. Bunların modası geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Okullarda çocuklar ramazana uygun ritüeller gerçekleştirilsin şeklindeki Milli Eğitim uygulamalarına karşı gene laiklik kisvesi altında hortlayanları gördük. Bunların modası geçti. Esas olan hak ve özgürlüktür" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yazıcı, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Türkiye söz konusu olduğunda 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının AK Parti'nin hedef kitlesi olduğunu ifade eden Yazıcı, "Böyle bakıyoruz ama şu yanlış anlaşılmasın; merkezde olan partilerin, kendilerini merkezde konumlandırdığını söyleyen partilerin pek ideolojisi de olmaz, fikri olmaz. Ama biz hem merkezdeyiz hem de kimliği olan bir partiyiz. Kimliğimizde muhafazakar ve demokrat bir partiyiz. Biz muhafazakar bir partiyiz. İnsan topluluklarını millet haline getiren değerler vardır; müşterek tarih, kültürel miras, örf adetlerimiz, geleneklerimiz, beşeri ilişkilerimiz, inanç değerlerimiz. Bunları biz önemseyen hassasiyete sahibiz. ve bu değerlerin nesilden nesile daha da gelişerek, zenginleşerek aktarılması çabası içindeyiz. ve demokrat bir partiyiz. Demokrasi katılımcılığı esas alır, çoğulculuğu öngörür, temel hak ve özgürlükleri önemser. İşte böylesine bir duruşa, böylesine bir kimliğe sahip partinin bir de omurgası var" dedi.

'BÜYÜK BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK TÜRKİYE'DE'

27 Nisan e-muhtırasından bahseden Yazıcı, çok partili döneminde darbe önleyen ilk partinin AK Parti olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin de önlendiğini anlatan Yazıcı şunları söyledi:

"Darbeler tarihi olan bu çok partili demokrat hayatımızda ilk darbe önlemeyi AK Parti gerçekleştirmiştir. İkincisini de 15 Temmuz'da öyle. Akşam başlamadan sabah, aziz milletimiz gerçekten hiç ayrım yapmaksızın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülerek akşam başlayan darbeyi sabaha uyanmadan önlemiştir. Peki ne diyordu bu darbeciler? İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak iktidara el koyduk derlerdi bildirilerinde. Peki açın bakın İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde öyle bir ibare var mı? Onu biz değiştirdik, değiştirdik. İstismar etmesini önlemek için o maddeyi değiştirdik. Biz bu alanda sadece Türkiye'nin sağlık alanında, eğitim alanında, ulaştırmada, bayındırlıkta, savunma sanayi alanında Türkiye'nin çıtasını yükseltmekle yetinmedik. Demokrasiye musallat olmuş, kendilerine rol yükleyen vesayetçi yapılarla da çok kararlı bir biçimde millete yaslanarak, milletin hukukunu çiğnetmeden, koruyarak büyük bir devrim gerçekleştirdik Türkiye'de. Değerli arkadaşlar, dünya değişiyor. Dünyada değerler biraz geri plana itiliyor. Haydutvari görüntülere tanık oluyoruz. Milletin hukukunu koruyan, uluslararası ilişkileri düzenleyen formüller, formatlar etkisiz bir konuma düşüyor ve böyle bir kaygı verici gidişat var. Bu alanlara ilişkin işte başta Gazze olmak üzere doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen; yaşam hakkı Paris'te neyse Gazze'de de odur diyen; efendim Londra'da neyse Bağdat'ta da odur diyen bir ülke var, bir kişi var. O ülke Türkiye, o kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan."

OKULLARDAKİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, okullarda düzenlenen ramazan etkinliklerine de değinerek, "Bu kadar bütünleşmiş değerlerle, bütünleşmiş kurumları bunlardan sıyırmak amacıyla işte okullarda çocuklar ramazana uygun ritüeller gerçekleştirilsin şeklindeki Milli Eğitim uygulamalarına karşı gene laiklik kisvesi altında hortlayanları gördük. Bunların modası geçti. Esas olan hak ve özgürlüktür. İnsanın özgürlüğü için hak ve hukukunun korunması için elbette ki hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülke bizimdir, hepimizindir, 86 milyonundur. En büyük zenginliğimiz kardeşliğimizdir. İşte bu anlamda da Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ismi altında terörist faaliyetleri sonlandırmak, Türk, Kürt, Arap kim varsa, Alevi, Sünni, gayrimüslim kim varsa bu ülkenin yurttaşları olarak birlik ve bütünlüğümüz en büyük gücümüz diyerek bir hedefe doğru kararlı bir biçimde yürüyoruz. İnşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.

Yazıcı, İl Danışma Meclisi toplantısının ardından partisinin Dede Korkut Parkı'nda açtığı iftar çadırını ziyaret etti, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Kaynak: DHA

Hayati Yazıcı, AK Parti, Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
