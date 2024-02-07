AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: \'Gecenizi gündüzünüze katarak çalışın ki Allah size başarıyı helalinden nasip etsin\'

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, hayatta hiçbir şeyin oturularak kazanılamayacağını belirterek, "Bir şeyi kazanacaksak onun uğruna iyi niyetle ve gayretle koşacağız. Gecenizi gündüzünüze katarak çalışın ki Allah size başarıyı helalinden nasip etsin." dedi.

Yılmaz, Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yılmaz, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu ve Van'ın bu belediyecilikten uzun süre uzak kaldığını söyledi.

Van'ın AK Parti belediyeciliğiyle buluşacağına inandığını belirten Yılmaz, "Salona sığmayan insanların heyecanını, 1 Nisan sabahından itibaren AK belediyeciliğin ve hizmet belediyeciliğinin anlamını kısa sürede şehrimizin sokaklarına yansıtacağız. Güzel Van'ımız AK Parti belediyeciliğinden uzun süre uzak kaldı. Bu hasretliğe son vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Abdulahat Arvas, şehirde hizmet çığırı açacak. Hep beraber el ele vererek kazanacağız." diye konuştu. .

Türkiye'de belediyecilik anlamında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Belediyecilik bizim işimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da belediye başkanı olduğunda İstanbul çamurdan, çukurdan geçilmiyordu. Adeta dünyanın merkezi haline gelen İstanbul susuzdu. Çöp istasyonları patlıyordu. Türkiye'nin şehirleri bu vaziyetteydi. 1999'da Samsun'da belediye başkanı olduğumda buranın da hali hiç iç açıcı değildi. Samsun şehrinin kanalizasyonları şehrin önündeki limana akıyordu. Her tarafta belediyecilik adına nasibini alamamışlığın verdiği fakirlik, yoksulluk ve belediye hizmetlerinden uzaklaşılmış ideolojik hesaplaşmalardan öteye işi gücü olmayan belediye başkanları vardı. Onlar ideolojik belediyecilik yapıyorlardı. Hizmeti hep bir kenara bırakıyorlardı. Bir belediyeyi ele geçirdiklerinde orayı siyasi karargahları haline getiriyorlardı."

"Tüm vatandaşlarımıza dokunacağız"

AK belediyecilikle tanışmış şehirlerin ülkenin parlayan yıldızı haline geldiğini aktaran Yılmaz, "Dünyanın en güzel şehirlerden biri olan Van'ın böyle olması için çaba göstereceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerle buluşamamasının üzüntüsünü yaşayan kente belediye başkanlarımızla hizmet edeceğiz. Bu davanın neferleriyiz. El ele tutuşacağız, kentte kapı kapı dolaşıp, tüm vatandaşlarımıza dokunacağız. Van'da yıllarca farklı görevlerde bulundum ve burayı ikinci şehrim kabul ettim. Hayatta hiçbir şey oturarak kazanılmaz. Bir şeyi kazanacaksak onun uğruna iyi niyetle ve gayretle koşacağız. Gecenizi gündüzünüze katarak çalışın ki Allah size başarıyı helalinden nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Çalmadık kapı bırakmayacağız"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas ise hep birlikte kazanmak için çalışacaklarını belirtti.

Van'ın 13 ilçe ve büyükşehir belediyesini kazanacaklarını ifade eden Arvas, "31 Mart'ın zaferle neticeleneceğine inancımız tamdır. Allah bizi halkımıza karşı mahcup etmesin. Memleketimiz diğer illerimize göre biraz geride kaldı. Van'a hizmet etmek için geliyoruz. İktidarımızın ve belediye başkanlarımızın gücüyle çözülmeyen sorunumuz kalmayacak. Biz milletimizin ferasetine, asaletine, duyarlılığına inanıyoruz. Bu hak davanın yolcuları olarak hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız. Teşkilatlarımızla yol yürüyeceğiz, çalmadık kapı bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray da, "Bugüne kadar yerel yönetim maratonunda, genel merkezimiz, il koordinatörlerimiz ve teşkilatlarımız yoğun bir şekilde çalıştılar. Birbirinden kıymetli aday adaylarımız, belediye başkan adayı olabilmek için yarıştılar. Hepsi ailemizin birer mensubudur. Bugüne kadar görev yapmış belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve tüm adaylarımız başımızın tacıdır. Bizler bir davaya inandık. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yoldan bu hizmeti devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İpekyolu Belediye Başkan adayı İsa Berge, Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi, Tuşba Belediye Başkan adayı Süleyman Oflas, Edremit Belediye Başkan adayı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkan adayı Hayrullah Tanış, Bahçesaray Belediye Başkan adayı Remzi Orhan, Gevaş Belediye Başkan adayı Murat Sezer, Çatak Belediye Başkan adayı Abdurrahman Şeylan, Başkale Belediye Başkan adayı Lokman Ertuş, Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım, Muradiye Belediye Başkan adayı Yıldırım Eyyübi Mehmetağaoğlu, Özalp Belediye Başkan adayı Atakan Gönülçeken ve Saray Belediye Başkan adayı Mehmet Çelebi katılımcıları selamladı.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti önceki dönem milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, MDK üyesi Zahir Soğanda ve partililer katıldı.