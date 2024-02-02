AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Türkiye için hedeflerimiz var

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemlerde Türkiye için hedefleri var. Bizler bir araya geldiğimizde yerel yönetimlere ilişkin işbirliği çalışmalarına başladığımızda önce 'Türkiye buradan ne kazanacak? Milletimiz buradan ne kazanır?' diye baktık. Asla birbirimize 'Bizler ne kazanırız?' diye bakmadık." dedi.

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Türkiye belediyecilik ve mahalli idareler tarihinde marka oluşturmuş bir hareketin gelecek 5 yılı için bir araya geldiğini söyledi.

Bugüne kadar görev yapmış kişilere teşekkür eden Ala, AK Parti'de makamların ve mevkilerin değiştiğini ama görevin değişmediğini ifade etti.

Ala, daha önce görev almış olan kişilerle birlikte yine yola devam edeceklerini belirterek, "İnşallah milletimizin onayıyla görevi devralacak arkadaşlarımıza da yardımcı olacağız. Şimdiden onlara başarılar diliyorum. AK Parti bir harekettir. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemlerde Türkiye için hedefleri var. Bizler bir araya geldiğimizde yerel yönetimlere ilişkin işbirliği çalışmalarına başladığımızda önce 'Türkiye buradan ne kazanacak? Milletimiz buradan ne kazanır?' diye baktık. Asla birbirimize 'Bizler ne kazanırız?' diye bakmadık. Onun için de dikkat edin. Bu birliktelik son derece kaliteli ve seviyeli bir biçimde daha da güçlenerek ve genişleyerek yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Genel seçimlerdeki Millet İttifakı'nın dağıldığına değinen Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada ne masa kaldı, ne hesap kaldı, ne de kitap. Çünkü masaya 'Türkiye ne kazanır?' diye oturulmamıştı. Masaya oturanlar kendi kazançlarının, kendi pozisyonlarının, alacakları milletvekili sayısının peşine düştüler ve sonunda öyle protokoller ortaya çıktı ki hep birlikte derin bir nefes alarak 'Milletimiz ortaya koyduğu iradeyle Türkiye'yi uçurumun kenarından almış' dedik. Böyle bir anlayış iş başına gelseydi ne olurdu Türkiye'nin hali. Yanı başımızda Suriye, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Ukrayna bu kadar problem varken bir de çözüm değil de problem üretecek bir anlayış, bir yapı iş başına gelseydi ne olurdu?"

Ala, üretimde, turizmde, kültürde artık ülkelerin değil şehirlerin rekabet ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bursa 122 ülkeden daha fazla ekonomik değere sahip. Böyle bir şehri ve bu şehirleri vizyonu olmayan, projesi olmayan, hizmet yerine gezmeyi önceleyen ve milletin kendine verdiği koltuğu hemencecik başkadır koltuğa ulaşmak için bir basamak olarak gören bir anlayışın şehirlerimize bir hizmet sunması mümkün mü? Böyle bir akla, böyle bir anlayışa emanet ettiğiniz şehirlerin kapasitesi genişletebilir mi? Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş, kalkınmış 10 ülkesi arasına girme hedefine lokomotiflik yapabilir mi? Yapamaz. Bugün ihmal etmediğiniz bir yatırım, bir hizmet yarın bize daha büyük bir maliyet olarak döner. Onun için şehirlerimizi kalkındırmalı, geliştirmeli, alt yapısını, üretim kapasitelerini daha hızlı bir biçimde arttırmalıyız."

2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde milletin Cumhur İttifakı'nı yeniden işbaşına getirdiğini hatırlatan Ala, "Şimdi de inşallah yerel yönetimlerde, mahalli idarelerde, belediyelerimizde yine aynı şeyi yaparak, yine Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti belediyeciliğini işbaşına tekrardan getirerek ve yenileyerek, yeniden bazı yerlerde getirerek Türkiye'nin önünü açacak ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehirlerimizin vizyonunu birleştirerek adeta siyasetin önüne İstanbul-Bursa- İzmir otobanı gibi bir otoban yapacağız." ifadelerini kullandı.

"AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da 31 Mart yerel seçimlerine az süre kaldığını hatırlattı.

Yılmaz, adaylar açıklandıktan sonra partililerin kapı kapı dolaşıp çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bizim belediyeciliğimizin en güzel örneğini 1994'te Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'da bir ekol, anlayış başlattı. Onun adı da hizmet belediyeciliğidir. Ondan önceki belediyecilikteki anlayış neydi? Ondan önceki belediyecilikteki anlayış, ideolojik belediyecilikti. Belediye başkanı seçilen kişi belediyeyi bir ideolojik karargah haline getiriyordu. Hangi partiye aitse o partinin yandaşlarının maaş aldığı, bir şekilde oraya çöreklendiği, orayı kullandığı mekanlar haline getiriyorlardı." diye konuştu.

AK Parti kurulduktan sonra sadece büyükşehirlerin değil ilçe belediyelerinin de ak belediyecilikle tanıştığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin şehirleri, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki şehirleriyle mukayese ettiğimizde hiç de geri kalmayan hatta onların birçoğundan çok daha iyi duruma gelen şehirler haline geldi. İdeolojik belediyeciliğin sahipleri şu anda algı belediyeciliği yapıyorlar. Sosyal medyadan algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mağdur edebiyatı yapıyorlar. 'Biz şöyle olduğumuz için bize imkanlar verilmiyor. Biz muhalefet olduğumuz için bizi mağdur ediyorlar. Biz onun için iş yapamıyoruz' diyerek kendilerine gerekçeler alıyorlar. Oynamak istemeyen gelinin 'Yerim dar' demesi gibi bir şey. Sen yeter ki iş yapmak iste, imkanı da bulursun, her şeyi de bulursun ama iş yapmak istemiyorsan her türlü mazereti uydurabilirsin."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da ak belediyeciliğin ak yüzü olan Bursa'nın yıllardır gerçek belediyeciliğin eserleriyle daha da güzelleştiğini belirterek, yerel seçimlerde yeni bir destan yazmak için hazır olduklarını bildirdi.