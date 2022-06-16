AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Bakü'deki şehitliklere ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti ve MHP heyeti, temaslarına devam ediyor. Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet; Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bırakan ve saygı duruşunda bulunan Binali Yıldırım, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de çelenk bıraktı.

Yıldırım, Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Aziz Şehitlerimiz, sizler 104 yıl önce bu topraklarda Azerbaycanlı kardeşleriniz ile birlikte kahramanlık destanı yazarak şehitlik mertebesine eriştiniz. Mübarek mücadeleniz tarihe geçerek sonraki nesillere ilham kaynağı oldu. Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesinde topraklarını işgalden kurtaran ülke evlatlarına da ışık tuttu, moral verdi, güç verdi. Bakü'nün bu özel mekanında hatıranızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği sonsuza dek var olacak. Azerbaycan'ın dört bir köşesinden yatan şehit kardeşlerimizle birlikte huzur içinde uyuyun. Ruhlarınız şad olsun" dedi.

Binali Yıldırım başkanlığındaki heyette; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın bulunuyor.

Yıldırım, Bakü temasları çerçevesinde 9. Global Bakü Forumu'na katılacak ve birtakım ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - BAKÜ