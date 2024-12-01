AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale'de ilçe kongrelerinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale'de ilçe kongrelerinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale\'de ilçe kongrelerinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "(Kemal Kılıçdaroğlu )Mahkeme salonlarını, adliye koridorlarını şov alanına dönüştürdüğünü görüyoruz.

01.12.2024 17:47
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, " (Kemal Kılıçdaroğlu )Mahkeme salonlarını, adliye koridorlarını şov alanına dönüştürdüğünü görüyoruz. Bütün bunları unutulmamak için kendisini tekrar hatırlatmak için yapıyor." dedi.

Şahin, Çanakkale'nin Çan ilçesinde Nadir Pazarbaşı Düğün Salonu ve Etkinlik Merkezinde düzenlenen partisinin 8. Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin bundan 23 yıl önce aziz milletin aklından, vicdanından, kalbinden süzülerek kurulmuş bir parti olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin hizmet odaklı bir siyasi parti olduğunu belirten Şahin, "Bizi diğer siyasi partilerden ayırt eden teşkilatımızın gücüdür. Bugün AK Parti'miz 11 milyonu aşan teşkilat üyesiyle dünyanın en büyük siyasi organizasyonlarından bir tanesidir. Bugün kadın kollarımız 5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütlerinden bir tanesidir. Gençlik kollarımız 1 milyon genç üyesi ile dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından birisidir. Bu kongrelerimizle yenilenen kadrolarımızla birlikte, 23 yıldır olduğu gibi ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 21. yüzyılın parlayan yıldızı olması için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni ekonomi politikamızla birlikte inşallah yaşadığımız bu sıkıntıları geride bırakacağız. Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz dönemlerde bu problemlerin daha büyüklerini de yaşamış mıydık? Evet yaşamıştık. Ancak hep birlikte bunların üstesinden geldik. ve bugün yaşadığımız ve artık içerisinden çıkmaya başladığımızın emarelerini gördüğümüz bu ekonomik dar boğazı da geride bırakacağız.

Görüyoruz, geride bıraktığımız 4 ayda enflasyon tam 26 puan geriledi. Cari açığımızı kapatarak, yatırımla, istihdamla, ihracatla ekmeğimizi büyütmeye, ekmeğimizi hakça paylaşmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin, bugün artık savunma sanayinde, havacılık sanayinde bütün dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini aktaran Şahin, "Silahlı insansız hava araçları konusunda dünyanın bir haline gelmiş bir ülkeyiz. Kendi tankını, topunu, tüfeğini, helikopterini, uçak gemisini, hava savunma sistemini yapan bir Türkiye var. Bu manada bölgesel bir güç olan ve küresel bir güç olma doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

Şahin, konuşmasında ülke genelinde ve Çanakkale'de yapılan yatırımlara da değindi.

"Kendi siyasi ikballeri uğruna ham siyasi hayallere kapıldıklarını görüyoruz"

Partisinin Yenice 8. Olağan İlçe Kongresi'ne de katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada da belediye başkanları ve merkezi hükümetin, milletin vergilerini esere, hizmete dönüştürmeye çalışırken millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı koltuğunda oturan bazı isimlerin bu kaynakları terör örgütlerine aktardığını, terörle iltisaklı kişilere aktarma gayretinde olduklarını gördüklerini söyledi.

Bağımsız mahkemelerce "silahlı terör örgütü PKK'ya üye" olduğu tescillenmiş bir kişinin, millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı koltuğunda oturmasının düşünülemeyeceğini ifade eden Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi devlet altının oyulmasına müsamaha gösterir? İşte onun için bu belediyelere, belediye başkan vekilleri atamak suretiyle, olması gerekeni yaptığımızda, hukukun gereğini yaptığımızda, demokrasinin gereğini yaptığımızda ortalığı ayağa kaldırıyorlar, şehirleri yangın yerlerine çeviriyorlar. Bundan sonra da bu konudaki demokratik ve hukuk çerçevesindeki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

"FETÖ'cü hainlerin nakaratlarını tekrar ettiğini görüyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanını eleştiren Şahin "FETÖ'cü hainlerin nakaratlarını tekrar ettiğini görüyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu görüyoruz. Mahkeme salonlarını, adliye koridorlarını şov alanına dönüştürdüğünü görüyoruz. Bütün bunları unutulmamak için kendisini tekrar hatırlatmak için yapıyor. Ama buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz; Hiç endişelenme, hiç üzülme, bu millet seni asla unutmayacak. Peki bu millet seni nasıl hatırlayacak? SSK'yı batırmanla hatırlayacak. Seçim mağlubiyetlerinle hatırlayacak. Gaflarınla hatırlayacak. Bu millet seni başörtüsüne 'Bez parçası" demenle hatırlayacak. Bu millet seni, emperyalist güçlerin yurt içindeki maşası olmanla hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

"O dönemde mutlu olmadığımız sonuçlar aldık"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de bunca yıl seçimlerde, iktidarda kalan bir liderin arkasındaki AK Parti mensupları olarak gurur duyduklarını ifade etti.

Bu seçimlerden ikisinde üzüldüklerini dile getiren Gider, "O iki seçime de baktığımız zaman, karşımızda bizi bu seçimlerde mağlup eden başka bir siyasi parti yoktu. Biz bu iki seçimde de kendi kendimizi yiyerek birbirimizi üzdük. Ne zaman ki muhalefetle mücadeleden vazgeçip kendi aramızda kavgalara döndük, o dönemde mutlu olmadığımız sonuçlar aldık. Derlenip toparlandıktan sonra da bu millet 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve kadrolarına güveniyorum." dedi. Bu milletin hala AK Parti'den beklentisi vardır. Biz de bu hizmet için yollardayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin, Gider ve İskenderoğlu partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. AK Parti İlçe Başkanı Okan, protokol üyelerine günün anısına hediye takdim etti.

Kongrelere, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Müjdat Kuşku, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Harun Deniz, belde belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale'de ilçe kongrelerinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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