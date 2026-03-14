AK Parti Genel Sekreteri İnan, Aydın'da "vefa iftarı" programında konuştu Açıklaması

14.03.2026 22:17
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir 'Silivri Diktatörlüğü' kurulmuştur. Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır." dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığınca Efeler ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "vefa iftarı" programında konuşan İnan, partisinin vefanın siyaseti olduğunu söyledi.

İnan, Aydın Büyükşehı·r Beledı·ye Başkanı Özlem Çerçı·oğlu'yla kol kola girerek Aydın'da eser ve hı·zmet sı·yasetı·nı·n destanını yazdıklarını belirtti.

AK Partı·'nin hı·zmet bayrağını, Çerçioğlu'nun öncülüğünde şehrı·n burçlarında en zı·rveye dalgalandırmak ı·çı·n Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ant içtiklerini ifade eden İnan, "Şehrı·nı·n geleceğı·ne sahı·p çıkan, ı·radesı·ni Aydın'dan yana kullanan kıymetli başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Ben sayın Özlem Çerçı·oğlu'nu uzun yıllardan beri takip eden kardeşinizim. Kendisinin hizmetlerine baktığımızda günübı·rlı·k koltuk sevdası değı·l, asırlık bı·r aydın sevdasını gördüğümü ifade etmek isterim." diye konuştu.

Çerçioğlu'nun kendi ı·kbali ı·çı·n değı·l, Aydın'ın sokakları, köyleri, ı·ncı·r kokulu ovaları ı·çı·n dertlenen bir irade olduğunu dile getiren İnan, şöyle devam etti:

"Ankara'daki kısır hesapları, şahsı· menfaatleri elı·nı·n tersı·yle ı·tı·p 'önce Aydın, önce mı·llet' dı·yen o ası·l duruşu gördüm. O nedenle hı·zmetı·n ı·deolojı·si olmaz. Aydın'da gördüğümüz üzere eserin, hı·zmetı·n sevdalısı olur. Hele hele gecesini gündüzüne katarak Aydınlıların gönlünde taht kurmuş bir büyükşehir belediye başkanına efelenmeye kalkanlara biz inanıyoruz ki Aydınlı hemşehrilerimiz ilk sandıkta gereken cevabı onlara verecektir. O nedenle kimse boşuna heveslenmesin, ellerini ovuşturmasın. Özlem Çerçioğlu başkanımız bu yolda asla ve asla yalnız değildir. Sağında vefalı insanları solunda Aydınlı hemşehrileri, yanı başında milletvekilleri, yanı başında AK Parti'nin sağlam, yiğit, mert kadroları her zaman vardır. ve her şeyden önemlisi, başkanlarımız, teşkilatlarımız yanında. Başkanımızın arkasında cesur yürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz desteği vardır."

CHP'nin yanında imar rantçıları ve hırsızların olduğunu öne süren İnan, kendi iç çekişmeleri ve bitmek bilmeyen koltuk savaşlarının ortaya koyanların da CHP'de olduğunu belirtti.

"Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in esir alınmış bir genel başkanlık pozisyonunda olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Açıkça söylüyoruz, açıkça altını çizerek söylüyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir 'Silivri Diktatörlüğü' kurulmuştur. Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır. Bakın geçenlerde 'caps olsun diye' bir şeyler söylemiş, mahkemenin geleceğine dair kehanetlerde bulunmuş. Ben de kendisine Aydın'dan, Aydınlı hemşehrilerimizle 2 yıl sonrası paylaşılması için bir capsi ortaya koymak istiyorum. 'Caps olsun' diye söylüyorum ama aslında buradan da ciddi bir uyarı yapıyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü bugün temizlemezseniz, bugün o casusluk şebekesine, o kirli ilişkilere, o arka plan operasyonlarına ses çıkarmazsanız bilin ki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının on kat daha fazlasını sana yapacaklar. Bugün seni alkışlayanlar yarın aynı düzenin hedefi olacaklarını asla bilmiyorlar. Çünkü bu kirli zihniyetin bir kuralı var: Bugün yanında olanı yarın tasfiye ediyor."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de konuşma yaptı.

İftara, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eski milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

İnan, partisinin il başkanlığını ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

