AK Parti Grup Başkanı Güler'den en düşük emekli maaşlarına ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanmasıyla memurlara ve emeklilere yönelik enflasyon farkının ortaya çıkacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı konuşmada 22 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Güler, teklifle gelişen ve dijitalleşen kamu yönetimi anlayışına uygun olarak hizmetlerin etkinliğinin arttırılması, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha hızlı, sade ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini amaçladıklarını belirterek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenliğe ilişkin başvurularının müşavirlik ve ateşelikler aracılığıyla yapılmasına imkan tanınmakta, bu sayede hem bürokratik işlemler kolaylaştırılmakta hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini de güçlendirerek kolaylaştırıyoruz. Diğer maddelerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde fiilen fazla mesai yapan memur ve sözleşmeli personelimizin mali haklarını güçlendiriyoruz. Özellikle yaz aylarında bu dönemlerde birçok gençlik kampı ve diğer spor hizmetleri kamplarında 24 saat esasına göre hizmet veren bilimlerin ve oradaki şubelerin sürdürülebilirliğini ve daha da güçlü hizmet üretmesini de sağlamayı arzu ediyoruz. Turizm sektörümüzde çalışan işçilerin haftalık izinlerini 10 günlük süre içinde kullanabilmesine imkan tanıyoruz. Daha esnek bir alan oluşturuyoruz. Süreli ve dönemli çalışmalar turizm alanında farklılaşıyor. Dolayısıyla daha esnek bir tatil uygulamasını da hayata geçirmek suretiyle turizmdeki bu çalışmaları daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmeye arzu ediyoruz. Çalışma barışına da katkı sağlamış oluyoruz. Kayıtlı elektronik posta, CAP dediğimiz sistem üzerinden bildirimlerin iş ilişkilerinde geçerli kabul edilmesi ve bu düzenlemeleri de dijital dönüşüm desteklemekte. İşverenin belge düzeni yükümlülüğü dijital ortama taşınarak, operasyonel manada maliyetlerin de azaltılması amaçlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek. General ve amiral sayısını artırmayı arzu ediyoruz. Kuvvet komutanlarının yaş haddini Genelkurmay Başkanıyla eşit hale getiriyoruz ve Cumhurbaşkanımızın da bunu uzatabilmesine imkan tanıyoruz. Son derece tecrübeli olan kuvvet komutanlarımızın da yaşını Genelkurmay Başkanımızın 67 yaş sınırıyla eşitlemeyi arzu ediyoruz" dedi.

Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim özellikle başta yenilenebilir enerji kaynakları, yatırımlarımız ciddi manada devam ediyor. Bunların daha da kolaylaştırılması, finans kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması ve aynı zamanda da ülkemizin sahip olduğu yerli ve milli enerji kaynaklarına, madenlerine ulaşımı noktasında ciddi bir emek sarf ettiğimizi ifade ettik. Özellikle son aylarda Avrupa'da Portekiz, İspanya, Fransa gibi ülkelerde ani elektrik kesintileri bir hafta, 10 gün, 15 gün sürdü. Baz yüklü santraller istenilen zaman dilimi içerisinde devreye alınamadığı için yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin bölgesel yaşanan sıkıntılardan kaynaklı kesintiye uğraması halinde bu enerji sağlanamadığı için de o bölgelerde elektrik kesintileri meydana geliyor. Bizim de ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları, yatırımlarımız son on yılda büyük bir ivme kazandı. Halihazırdaki elektrik üretim gücümüzün yüzde 60'ını ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında ani bölgesel değişimlerinden kaynaklı olarak baz yüklü santrallerimizin de devreye alınması lazım."

AK Parti iktidarı geldiğinde Türkiye'nin zeytin ağacı varlığı yaklaşık 87 milyon, 90 milyon civarında iken zeytine verilen destekler ve dikimlerle beraber bu sayının şu anda 210 milyon civarında olduğunu, neredeyse iki buçuk kat arttığını söyleyen Güler, "85-90 milyon civarındaki zeytin varlığımızı biz şu anda 210 milyon adete çıkartmışız. Peki bizim getirdiğimiz teklifle neyi hedefliyoruz arkadaşlar? Yaklaşık 50 bin adet, 50 bin civarında zeytin ağacımızın başka alanlara taşınmak suretiyle yine varlığını koruyoruz. Ama esas amacımız bizim enerji arz güvenliği açısından son derece ihtiyaç duyduğumuz termik santrallerimizin ihtiyacı olan kömüre de erişim sağlamak" diye konuştu.

En düşük emekli aylığına ilişkin soru üzerine Güler, "Geçen hafta itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında bir görüşme yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine Maliye Bakanımızdan gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Tahmin ediyorum perşembe günü, 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem çalışanlarımıza hem de memur emeklileri ve SSK, Bağkur emeklilerimize uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili olarak rakam 14 bin 469 TL. Bu yaklaşık 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu oranlar ortaya çıktığında o gün oranlar da yayınlandığında onu da değerlendirmiş olacağız. Evet bu teklife eklenecek" dedi.

CHP Kurultayına ilişkin davanın hatırlatılması üzerine Güler, "Cumhuriyet Halk Partisi ve onun bazı belediye başkanlarının birçok belediye imkanlarında yolsuzluğa, usulsüzlüğe, kamu hizmetlerinde birçok kanun dışı işlemlere imza atıldığına dair birçok süreç işliyor. Burada ben şunu ifade etmek isterim. Bu konuları dile getirenler Cumhuriyet Halk Partililer. Karşı koyanlar, iddialara karşı cevap verenler Cumhuriyet Halk Partililer. Tanıklar, itirafçı olanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Ama iş dönüyor dolaşıyor bize geliyor. Evet, Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Kanunlarımız vardır. Bu kanunlarda anayasamızın 10'ncu maddesi kapsamında herkes eşittir. Türkiye'de anayasamızın 10'uncu maddesine göre herhangi bir zümreye, herhangi bir gruba, herhangi bir kimseye, şahsa ayrıcalık yapılamaz. Kanunlar önünde herkes eşittir. Biz de bağımsız, tarafsız yargının kararlarına burada saygı duyacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA