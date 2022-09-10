AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması

10.09.2022 21:22
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarıyla ilgili, "Sanki İzmir'in Yunanistan'dan kurtulmasını değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlar bir dille konuşma yaptığını gördük. Adam sanki İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarıyla ilgili, "Sanki İzmir'in Yunanistan'dan kurtulmasını değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlar bir dille konuşma yaptığını gördük. Adam sanki İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı." dedi.

Turan, Biga'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Biga Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle motosiklet festivaline katıldı.

Abdiağa Mesire Alanı'nda kurulan kamp alanını gezip motosiklet tutkunlarıyla sohbet eden Turan, kendi kullandığı motosikletle korteje eşlik etti.

Daha sonra Biga Belediyesi önünde Türkiye Stunt Şampiyonu Birkan Polat'ın gösterisini izleyen Turan gazetecilere Biga'da harika bir festivale ev sahipliği yaptıklarını, binlerce motosikletlinin geldiğini anlattı.

Turan, "Motorcu arkadaşlarımızla şehrimizi beraber dolaşarak büyük bir etkinliğe imza attık. Önümüzdeki yıl daha büyük bir festivalle bir araya geleceğimiz ümit ediyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin kurtuluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmaya değinen Turan, Soyer'in açıklamasını "şaşkınlıkla" izlediklerini ifade etti.

Turan, şunları söyledi:

"Dün maalesef bu emaneti taşıdığımız en önemli zamanların birisinde İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı törende bir belediye başkanının söylemleriyle adeta bir utanca şahitlik ettik. Sanki İzmir'in Yunanistan'dan kurtulmasını değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlar bir dille konuşma yaptığını gördük. Adam sanki İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı. Yunan'ın denize dökülmesini değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlayan tarzda bir konuşma yaptı. Oysa Osmanlı da bizim Türkiye Cumhuriyetinin, bu aziz milletin devleti de bizim. Oysa Osmanlı da bizim Cumhuriyet de bizim. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı paşası değil miydi?"

"İzmir Marşı bile aslında bir Kafkasya marşıdır"

"Bu iddia, yani belediye başkanının bu kötü konuşması cahillikten başka bildiğiniz kindarlık" diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz ahmaklık. Büyük bir coşkuyla söylediğimiz İzmir Marşı bile dün akşam belediye başkanının konuşmasının sonunda söylemiş olduğu İzmir Marşı bile aslında bir Kafkasya marşıdır, bir Osmanlı marşıdır. Cumhuriyetimizin kurulmasından önceki milli mücadele yıllarında 'Kafkasya dağlarında çiçekler açar' diye söylenen o güzel marşı sonraki yıllarda İzmir Marşı olarak revize ettik. Keyifle söyledik. Ancak İzmir Marşı'nı söyleyerek Osmanlı'ya hakaret etmenin ahmaklığını söylemek için hatırlatıyorum bunları. Bu marşın Kafkasya marşı olarak yazılması 1914'tedir. İzmir'in kurtuluşu ise 1922'dir. Yani İzmir'in kurtuluşundan çok önce bu marş yazılmıştır."

Bu açıklamaları üzüntüyle dinlediklerini dile getiren Turan, "Güzel İzmir, kadim İzmir düşman işgalinden kurtuldu ama bu kötü anlayıştan, bu saçma zihniyetten maalesef kurtulamadı." dedi.

Turan, sözlerini, "Üzülüyoruz ama milletin irfanı, izanı mutlaka bunlara ayar çekecek. Bugünler de geçecek. Yara en çok iyileşirken sızlarmış. Bir diğer ifadeyle, gecenin en karanlık anı şafağa en yakın anmış. Bu yaşadığımız ıstırap dolu söylem, yani Yunanistan'ı değil de Türkiye'yi kınayan, Osmanlı'yı kınayan anlayış gelecek ve geçecek. Osmanlı'nın da Selçuklu'nun da Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu milletin en kıymetli değerleri olduğunu herkes bilecek." diye tamamladı.

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Kaynak: AA

Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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