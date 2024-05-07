AK Parti Grup Başkanvekili: İsrail\'in cinayet motivasyonu barış çağrılarına kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu,"İsrail'in durmak bilmeyen sürekli büyüme eğiliminde olan cinayet motivasyonu barış çağrılarına dahi kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür. Netanyahu ve şürekası ellerine bulaşan bu masum kanının hesabını pişmanlıkla ödeyeceği akıbete adım adım yaklaşmakta." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, öğretmen atamalarının iktidar tarafından kangren haline getirildiğini söyledi. 100 bine aşkın öğretmen açığı olmasına rağmen iktidarın ortaya çıkardığı ekonomik sorunları öğretmenlerin üstüne yüklediğini ifade eden Kaya, mülakat konusunda da eleştirilerde bulundu. Kaya, "Mülakat kul hakkı ihlalidir, emek hırsızlığıdır. Hiç kimsenin emek hırsızlığı ve kul hakkını savunacak duruma girmemesi lazım." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurduğunu anımsattı. Bakan Tekin'in 20 bin öğretmen atamasını müjde gibi duyurduğunu belirten Kavuncu, atama sayısının beklentiyi karşılamadığını dile getirdi. Kavuncu, "2023 yılı öğretmenlik sınavına giren öğretmen sayısı 428 bin 360 kişiyken, 20 bin yani sınava girenlerin sadece yüzde 4,6'sının atanacak olması müjde gibi sunulamaz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilmelerinin üzerinden 52 yıl geçtiğini söyledi. Koçyiğit, "3 fidanı saygıyla, sevgiyle, minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Onlar, eşit, özgür, demokratik Türkiye mücadelesinin bayrağını en önde taşıdılar." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birkaç hafta önce cemevlerinin su faturalarının ödeneceğinin açıkladığını belirten Koçyiğit, alevilerin su faturalarının ödenmesini istemediklerini, cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasını istediklerini belirtti.

-"Anayasa Mahkemesine götürdük"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilmelerinin üzerinden 52 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Üç fidandılar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi uğruna yandılar; yolları yolumuzdur." dedi.

TBMM'nin daha önce Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'nun idamlarının yok sayılmasına yönelik bir Meclis kararı aldığını anımsatan Günaydın, "Kendini demokrat sayan, bu memleketin geçmişine ve müktesebatına saygı duyan kim varsa Denizlerin, Hüseyinlerin, Yusufların idamına yönelik, o vahşi kararın geri alınmasına yönelik, yok sayılmasına yönelik bir Meclis kararını gelin hep beraber üretelim." diye konuştu.

8. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını, bu kanunda "Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen" diye bir kavramın olduğunu belirten Günaydın, şöyle konuştu:

"Bu kavram daha evvel Ceza Muhakemesi Kanunu'nda vardı ve Anayasa Mahkemesi her avukatın, hukukçunun ezbere bildiği 'Suçların ve cezaların kanuniliği' ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bunu iptal etmişti. Neden? Gittiniz aynısını noktasına, virgülüne dokunmadan yeniden yazdınız biz de bugün Anayasa Mahkemesine götürdük. Eğer bunları o kanunlardan çıkartıp evrensel hukuka uygun davranırsanız, Türkiye belki çağdaş bir hukuk devleti olma yolunda adım atabilir.

Herhangi bir koruma önlemi de olmaksızın yurttaşın sağlık verilerini, siyasal partilere üyelik verilerini, derneklere üyelik verilerini işleyebiliyorsunuz, işleyebiliyorlar; buna izin verdiniz, yurt dışına veri transferine izin verdiniz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yapsaydı bizi nelerle suçlardınız, nelerle itham ederdiniz? Bunu da Anayasa Mahkemesine götürdük; diliyorum ki Anayasa Mahkemesi gecikmeden bunların önce yürütmesini durdurur, sonra iptalini verir ve yurttaşın güvenliğini böylece sağlamış oluruz."

-"Milletimizi sivil bir anayasa ile buluşturmak Türkiye'ye çok şey katacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen ateşkes önerisine onay verdiğini duyurmasına rağmen İsrail'in saldırılara devam etme kararı aldığını söyledi.

İsrail'in Refah'ta birçok yeri dün gece bombaladığını kaydeden Yenişehirlioğlu, "İsrail'in durmak bilmeyen, sürekli büyüme eğiliminde olan cinayet motivasyonu, barış çağrılarına dahi kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür. Netanyahu ve şürekası ellerine bulaşan bu masum kanının hesabını pişmanlıkla ödeyeceği akıbete adım adım yaklaşmakta." dedi.

Yenişehirlioğlu, tarihe kara leke olarak kazınan en önemli hadiselerden birisinin darbeler olduğunu söyledi. 1987 yılından itibaren 23 kez değiştirilmesine karşın elde hala bir darbe metninin olduğunu söyleyen Yenişehirlioğlu, katılımcı ve güçlü bir anayasa yapma imkanı ve iradesinin Meclis'te olduğunu vurguladı.

Siyasetin bir uzlaşı kültürü olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Milletimizi sivil bir anayasayla buluşturmak Türkiye'ye çok şey katacağı aşikardır. Bu da parlamentodaki milletvekillerimizle ortak bir konsensüs sağlanmasıyla mümkün olacak. Her bir milletvekili arkadaşımızın bu tarih adıma destek vereceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.