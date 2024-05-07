AK Parti Grup Başkanvekili: İsrail'in cinayet motivasyonu barış çağrılarına kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili: İsrail'in cinayet motivasyonu barış çağrılarına kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür

AK Parti Grup Başkanvekili: İsrail\'in cinayet motivasyonu barış çağrılarına kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, İsrail'in sürekli büyüme eğiliminde olan cinayet motivasyonunu eleştirerek, Netanyahu ve şürekasının masum kanın hesabını ödeyeceğini söyledi. Diğer grup başkanvekilleri ise öğretmen atamaları, Deniz Gezmiş ve diğer idam edilenlerin anılması, anayasa değişikliği ve Yargı Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

07.05.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu,"İsrail'in durmak bilmeyen sürekli büyüme eğiliminde olan cinayet motivasyonu barış çağrılarına dahi kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür. Netanyahu ve şürekası ellerine bulaşan bu masum kanının hesabını pişmanlıkla ödeyeceği akıbete adım adım yaklaşmakta." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, öğretmen atamalarının iktidar tarafından kangren haline getirildiğini söyledi. 100 bine aşkın öğretmen açığı olmasına rağmen iktidarın ortaya çıkardığı ekonomik sorunları öğretmenlerin üstüne yüklediğini ifade eden Kaya, mülakat konusunda da eleştirilerde bulundu. Kaya, "Mülakat kul hakkı ihlalidir, emek hırsızlığıdır. Hiç kimsenin emek hırsızlığı ve kul hakkını savunacak duruma girmemesi lazım." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurduğunu anımsattı. Bakan Tekin'in 20 bin öğretmen atamasını müjde gibi duyurduğunu belirten Kavuncu, atama sayısının beklentiyi karşılamadığını dile getirdi. Kavuncu, "2023 yılı öğretmenlik sınavına giren öğretmen sayısı 428 bin 360 kişiyken, 20 bin yani sınava girenlerin sadece yüzde 4,6'sının atanacak olması müjde gibi sunulamaz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilmelerinin üzerinden 52 yıl geçtiğini söyledi. Koçyiğit, "3 fidanı saygıyla, sevgiyle, minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Onlar, eşit, özgür, demokratik Türkiye mücadelesinin bayrağını en önde taşıdılar." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birkaç hafta önce cemevlerinin su faturalarının ödeneceğinin açıkladığını belirten Koçyiğit, alevilerin su faturalarının ödenmesini istemediklerini, cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasını istediklerini belirtti.

-"Anayasa Mahkemesine götürdük"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilmelerinin üzerinden 52 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Üç fidandılar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi uğruna yandılar; yolları yolumuzdur." dedi.

TBMM'nin daha önce Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'nun idamlarının yok sayılmasına yönelik bir Meclis kararı aldığını anımsatan Günaydın, "Kendini demokrat sayan, bu memleketin geçmişine ve müktesebatına saygı duyan kim varsa Denizlerin, Hüseyinlerin, Yusufların idamına yönelik, o vahşi kararın geri alınmasına yönelik, yok sayılmasına yönelik bir Meclis kararını gelin hep beraber üretelim." diye konuştu.

8. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını, bu kanunda "Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen" diye bir kavramın olduğunu belirten Günaydın, şöyle konuştu:

"Bu kavram daha evvel Ceza Muhakemesi Kanunu'nda vardı ve Anayasa Mahkemesi her avukatın, hukukçunun ezbere bildiği 'Suçların ve cezaların kanuniliği' ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bunu iptal etmişti. Neden? Gittiniz aynısını noktasına, virgülüne dokunmadan yeniden yazdınız biz de bugün Anayasa Mahkemesine götürdük. Eğer bunları o kanunlardan çıkartıp evrensel hukuka uygun davranırsanız, Türkiye belki çağdaş bir hukuk devleti olma yolunda adım atabilir.

Herhangi bir koruma önlemi de olmaksızın yurttaşın sağlık verilerini, siyasal partilere üyelik verilerini, derneklere üyelik verilerini işleyebiliyorsunuz, işleyebiliyorlar; buna izin verdiniz, yurt dışına veri transferine izin verdiniz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yapsaydı bizi nelerle suçlardınız, nelerle itham ederdiniz? Bunu da Anayasa Mahkemesine götürdük; diliyorum ki Anayasa Mahkemesi gecikmeden bunların önce yürütmesini durdurur, sonra iptalini verir ve yurttaşın güvenliğini böylece sağlamış oluruz."

-"Milletimizi sivil bir anayasa ile buluşturmak Türkiye'ye çok şey katacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen ateşkes önerisine onay verdiğini duyurmasına rağmen İsrail'in saldırılara devam etme kararı aldığını söyledi.

İsrail'in Refah'ta birçok yeri dün gece bombaladığını kaydeden Yenişehirlioğlu, "İsrail'in durmak bilmeyen, sürekli büyüme eğiliminde olan cinayet motivasyonu, barış çağrılarına dahi kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür. Netanyahu ve şürekası ellerine bulaşan bu masum kanının hesabını pişmanlıkla ödeyeceği akıbete adım adım yaklaşmakta." dedi.

Yenişehirlioğlu, tarihe kara leke olarak kazınan en önemli hadiselerden birisinin darbeler olduğunu söyledi. 1987 yılından itibaren 23 kez değiştirilmesine karşın elde hala bir darbe metninin olduğunu söyleyen Yenişehirlioğlu, katılımcı ve güçlü bir anayasa yapma imkanı ve iradesinin Meclis'te olduğunu vurguladı.

Siyasetin bir uzlaşı kültürü olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Milletimizi sivil bir anayasayla buluşturmak Türkiye'ye çok şey katacağı aşikardır. Bu da parlamentodaki milletvekillerimizle ortak bir konsensüs sağlanmasıyla mümkün olacak. Her bir milletvekili arkadaşımızın bu tarih adıma destek vereceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili: İsrail'in cinayet motivasyonu barış çağrılarına kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:29 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238’e çıktı Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 19:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili: İsrail'in cinayet motivasyonu barış çağrılarına kulak tıkayacak aymazlığa dönüşmüştür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement