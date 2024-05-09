AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Siyonizme Karşı Tavrı Önemli Buluyor

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Dünyanın dört bir yanında yüzlerce üniversitede dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin gençlerin ortaya koymuş olduğu hassasiyeti ve siyonizme karşı tavrı önemli ve kıymetli buluyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, geçen hafta davet edildikleri "Kanun Hükmü" isimli belgesel filmin gösteriminin Çankaya Kaymakamlığının yasaklama kararı üzerine yapılmadığını ifade ederek, "Niçin yasak olduğuna dair geçerli sebepleri ortaya koymazsanız yeni anayasa arayışlarınız da maalesef samimiyet testinden geçmemiş olur. İdari makamların, düşünce ve ifade özgürlüğünü ya da temel hak ve hürriyetleri kısıtlarken mutlaka ama mutlaka gerekçelerini tatmin edici bir şekilde ortaya koymak gibi bir mecburiyetleri var." ifadelerini kullandı.

Kamuda akraba kayırmacılığının yoğun olarak gündeme geldiğini söyleyen Kaya, hangi partiden olursa olsun herkesin akraba kayırmacılığı karşısında durması gerektiğini belirtti.

Kaya, herkesin kamu imkanlarından eşit şekilde istifade etmesi gerektiğini dile getirerek, "Şiddetle bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacımız olduğunu, her kanuni hakkın aynı zamanda helal olmadığını, bu manada iktidarıyla, muhalefetiyle bütün milletvekilleri olarak buralarda bir hassasiyet ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Saadet ve Gelecek grupları olarak biz kamudaki akraba kayırmacılığının vatandaşlarımızda çok ciddi yaralar meydana getirdiğinin farkındayız." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da önümüzdeki pazarın Anneler Günü olduğunu ifade ederek, bütün annelerin gününü kutladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı 2024 sonu enflasyon tahmininin 2 puan artışla yüzde 38'e yükseldiğini dile getiren Kavuncu, "Açıklanan enflasyon hedeflerinin bir anlama gelmediğini geçmiş dönemlerden hep beraber gördük, çok da iyi biliyoruz. O yüzden bugün ekonomiyi yalnızca ekonomik parametrelerle değil, siyasi koşullarla ilişkili bir şekilde de değerlendirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen yapıya geçtiğimizden beri Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak beli bir türlü doğrulmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu, Soma'daki maden kazasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra 28 kamu görevlisi hakkında açılan davanın ilk duruşmasının yapıldığını ve duruşmanın 12 Eylül'e ertelendiğini belirterek, "Geciken adalet, adalet değildir" ifadesini kullandı. Kavuncu, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olduğunu anımsatarak, yaklaşık 10 milyon civarında engelli vatandaş bulunduğunu ve onların yaşam kalitesini artırmanın, fiziki ve sosyal yaşantılarındaki güçlükleri ortadan kaldırmanın, kamu hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmalarını temin etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bu kapsamda var olan düzenlemelerin iyileştirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Akçay, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak engelli vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi konusunda dün olduğu gibi bugün de desteğimiz sürecek." dedi.

Akçay, 9 Mayıs'ın da Dünya Çölyak Günü olarak kabul edildiğini ifade ederek, Meclis'te bu hastalıkla ilgili kurulan komisyonun çalışmalarına değindi. Çölyak hastalarına yaş gruplarına göre glütensiz ürün alımı desteği verildiğini, en yüksek desteğin 5-15 yaş arasındakilere aylık 375 lira olarak uygulandığını dile getiren Akçay, destek oranlarının günümüz şartlarını uygun olarak yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

"Çarşı-pazar el yakıyor"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 2024 sonunda beklenen yüzde 38'lik enflasyon tahminin muhtemelen tutmayacağını çünkü yıllık enflasyonun şimdiden yüzde 70'lere dayandığını öne sürdü.

İktidarın, enflasyonun düşeceğini iddia ettiğini ama çarşı-pazarın el yaktığını söyleyen Koçyiğit, "TÜİK başka bir şey söylüyor, Orta Vadeli Program başka bir şey söylüyor, Merkez Bankası başka bir şey söylüyor ama gerçeği kim söylüyor derseniz; gerçeği, sokak söylüyor, çarşı söylüyor, pazar söylüyor, işçi söylüyor, emekçi söylüyor ve onların hepsinin de ortaklaştığı nokta enflasyonunun gün geçtikçe arttığı." dedi.

Koçyiğit, engellilerin temel haklarına dahi erişemediğini, temel hizmetlere erişememenin ve sosyal dışlanmışlığın da en temel sorun olduğunu söyledi.

Koçyiğit, engellilerin sorunlarını giderecek adımlar atılmadığını öne sürerek, "Engellilerin bütün bir yaşama katılacakları mekanizmaların kurulması gerekiyor. Sosyal yardım adı altında engellilere verilen maaşlar onların hiçbir ihtiyacını karşılamıyor ve özellikle de rapor alma süreçlerinde çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Bu süreçlerin hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Kurul'da az sayıda AK Parti milletvekili bulunduğu yönünde eleştiride bulundu.

Yıllık enflasyon tahmininin yüzde 38 olarak güncellendiğini dile getiren Günaydın, "Arkadaşlar aklımızla dalga geçmeyin. TÜİK ilk dört ayı yüzde 18,75 olarak açıkladı. Eğer TÜİK'e inanırsan durum böyle. TÜİK'e inanan var mı bu memlekette, bir kere daha soruyorum? Yok. Ama memleketin istatistik kurumu, 18,75. Peki, diyelim ki ilk altı ay yüzde 25 oldu. Senin yüzde 38 hedefini tutturabilmen için Haziran-Aralık ayında enflasyonun her ay en fazla yüzde 1,75 ortalamayla artması lazım. Merkez Bankası gibi ciddi bir kurumun başında bulunuyorsunuz, yaptığınız açıklamanın en azından meslek mensupları tarafından anlaşılır olması gerekir, öyle değil mi yani buna insan dikkat etmez mi?" diye konuştu.

Günaydın, kemer sıkmayı vatandaştan ibaret gören politikaların vatandaşı öldürmekten başka işe yaramadığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Günaydın'ın Genel Kuruldaki AK Parti milletvekili sayısına dair eleştirisine karşın, "CHP Grup Başkanvekili evet bizim AK Parti sıralarımıza bakarak sayımızı saydı, kendi vekil sayısı da çok fazla değil." dedi.

Usta, şu anda iki komisyonun çalıştığını, AK Partili milletvekillerinin tam kadro komisyonlarda çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Usta'nın konuştuğu sırada CHP'li Günaydın'ın karşılık vermesi üzerine de AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Usta, bütün milletvekillerinin görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Gökhan Bey görmüyor diye bu milletvekilleri burada değilmiş gibi algı yapmaktan vazgeçsinler, kara propaganda yapmaktan vazgeçsinler." şeklinde konuştu.

Bugün Genel Kurulda Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmaları görüşeceklerini dile getiren Usta, Filistin'deki çatışmanın sebebi ve failinin Siyonist hareket olduğunu ifade etti.

"İlk günden itibaren Siyonist hareket için Filistin halkının ortadan kaldırılması gerçek bir hedeftir." ifadelerini kullanan Usta, Filistin'de gerçek barışın ancak Siyonizm'in dağılmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Usta, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler düzeyinde Siyonizm'i zayıflatmak ve dağıtmak üzere yürütülecek kolektif çabanın sorumluluğunun bütün dünyanın omuzlarında bulunduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir yanında yüzlerce üniversitede dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin gençlerin ortaya koymuş olduğu hassasiyeti ve Siyonizm'e karşı tavrı önemli ve kıymetli buluyoruz." dedi.

Dünya Çölyak Günü dolayısıyla Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarının önemine işaret eden Usta, komisyonda görevli milletvekillerine de teşekkür etti.