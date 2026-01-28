AK Parti heyetinden Halep\'e çıkartma

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, beraberindeki heyetle Halep Valisi Azzam El-Garip'i makamında ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve beraberindeki heyet, Suriye'ye geldi. Fatma Şahin, Bozgeyik ve beraberindekiler Suriye programları kapsamında Halep Valisi Azzam El-Garip'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Gaziantep ile Halep arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapılırken, iki kent arasında geliştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Heyet, Gaziantep'te yürütülen belediyecilik çalışmaları, yerel yönetim tecrübeleri ve şehircilik uygulamaları hakkında yetkililere bilgi verdi.

Sahada inceleme yapıldı

Valilik ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik ve beraberindeki heyet, sahaya inerek çeşitli bölgelerde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında altyapı, şehircilik ve insani ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yerinde değerlendirildi. Heyet, saha ziyaretlerinde bölgenin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alırken, ilerleyen süreçte yapılabilecek ortak projeler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

"Halep'te ulaşım ve şehir ekonomisi hareketlendi"

Halep'in ulaşımdan ekonomiye birçok alanda geliştiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bünyamin vekilimle daha önce de gelmiştik ama bugün gördüğüm Halep, dün gördüğüm Halep'ten çok farklı. Bir kere çok daha güvenli. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir kere yaşam çok daha hızlı bir şekilde güçlenmiş durumda. Kapıdan çıkınca Gümrük'ten bizim buraya gelene kadar olan gördüğüm süreçte ulaşım aksı rahatlamış durumda, beklemeler azalmış durumda, disiplin olmuş durumda, güvenlik ciddi bir eğitim almış durumda ve içeriye girdiğiniz zaman kendinizi çok daha güvende hissediyorsunuz. Güvenli şehir olma çok önemli. İkincisi şehir ekonomisi hareketlendi. Şimdi mesela ben bundan önce geldiğimde şu kafelerin hiçbiri yoktu. Şu gördüğünüz yaşam yoktu. Şimdi kaleye bakın TİKA geldi şu anda. Kalede ciddi bir onarım başladı. Zekeriye Camii inşallah Ramazan'a yetişiyor" dedi.

"Gücümüzü birleştirdiğimiz zaman bölgede büyük bir ekonomi var"

Alt yapı ve üst yapı projeleriyle şehri daha da yaşanabilir hale getireceklerini söyleyen Başkan Şahin, güçlerin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Şahin, "Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak Halep ve Şam'ın zaten kardeş belediyesiyiz. Protokolümüzü yeniledik. Bize düşen görevler vardı. O görevlerden bir tanesi bunların imar hukukuyla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili hukuki düzenleme ihtiyaçları vardı. Eğitici eğitimlere ihtiyaçları vardı. Proje desteğine ihtiyacı vardı. Yapacak ama nasıl yapacak? Projeyle yapacak, hangi kaynakla yapacak? İki ekip, teknik ekip sürekli birbirine geldi gitti. Şimdi elimizdeki en büyük işimiz sağ olsunlar Halep'in göbeğindeki en büyük yeşil alanı bize verdiler ve bana dediler ki başkanım şunu Galle Park yap. Buranın çocukları istiyor çünkü Gaziantep'te doğmuş Türkçe konuşuyorlar. Şimdi biz projeyi hazırladık, ihaleye çıktık. Sezona yetiştireceğiz. En önemli işlerimizden bir tanesi. İkincisi bölgenin altyapı ile birlikte su ile ilgili kısmın yönetilmesi gerekiyor. Su hem içme suyu hem sulama suyu. Burası Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'de geçen hat toprak kıpkırmızı. O toprağın akıllı bir şekilde akıllı tarıma dönmesi lazım. Sulanabilir araziyi çoğaltmamız lazım. Geçtiğimiz yerdeki zeytin ağacı bu dünyada gördüğüm en önemli, en güzel zeytin ağacı. Zeytin, zeytinyağı, zeytinyağı tesisleri, sanayileşme çok önemli. Buranın Halep tüccarı çok hakikaten işini bilen bir tüccar. Arapça, İngilizce ile iyi bir ticari altyapısı var. Bu da çok önemli. Başarılı oldukları, bizimle ortak yaptıklarında mesela ayakkabıcılıkta biz erkek ayakkabısında iyiydik Onlar kadın ayakkabısında. Birleştik, bir anda dünyanın ayakkabı piyasasını İtalyanların önüne geçtik. Gücümüzü birleştirdiğimiz zaman bölgede büyük bir ekonomi var. Bunların hepsini bugün tekrar konuştuk" ifadelerini kullandı.

"Bir yıl sonraki Halep muhteşem olacak"

Kültürel, mimari anlamda gerçekleştirilecek projelerle bir yıl sonraki Halep'in daha güzel olacağını aktaran Belediye Başkanı Şahin, "Kaleyi konuşacak olursak, şu taş işlemesi, şu estetik başka dünyanın hiçbir yerinde yok. Muhteşem bir kale. Bizim kalemiz de kardeş. Yapıları çok benziyor. Hendek yapısı, kale tasarımı ve kalenin içinde yaşam var. Hamamı var. Yaşam alanı var. Muhteşem bir kale. Şimdi TİKA bu çalışmaya başladı. ve şu anda bu çalışmaları güçlü bir şekilde hızlandırdı. Bölgesel olarak Halep bizdeydi. Bu olaylar olmadan önce biz Halep'teydik. Yeniden ona doğru gidiyoruz ve beni çok heyecanlandırıyor. Kültür turizminde elimizde büyük bir hazine var. Halep mutfağı olağanüstü, güçlü. Hatay mutfağına benziyor. Biz biliyorsunuz onu UNESCO'ya girdirdik. UNESCO'da 300 tane bizim belgeselini aldığımız, kayıtları aldığımız, envanterini çıkardığımız eserler var. Aslına uygun şekilde Gaziantep Büyükşehir'in ekibiyle birlikte yapalım diyor. Şimdi bunu hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bir yıl sonraki Halep muhteşem olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Mimar Sinan'ın eserleri ağlıyordu. Şimdi gülmeye başlıyorlar. Bunu birlikte başarıyoruz" şeklinde konuştu.

"Omuz omuza verdiğimiz müddetçe gelecek sene daha farklı bir Halep olacak"

Birlik ve dayanışma içerisinde çalışarak gelecek seneye daha farklı bir Halep görülebileceğini belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Kalemiz kardeş, evet. Antepli ile Halepli de kardeş. Her zaman onlarla birlikte olduk. Antep'te olduk, bugün Halep'teyiz. Dediği gibi başkanın, bir sene öncesine göre çok farklı bir yerdeyiz. İnşallah gelecek sene çok daha farklı bir yerde olacağız. Omuz omuza verdiğimiz müddetçe bu da görünüyor. İnşallah Allah bize bunu gösterecek" diye konuştu. - HALEP