Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, AK Parti ilçe teşkilatı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.
Bir restorandaki programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim çalışmalarını anlattı.
İstasyon Mahallesi'nde okul yapılması belirlenen arsanın kamulaştırıldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Arsanın kamulaştırılmasında bazı pürüzler vardı, çözdük. En kısa zamanda okulu yapılacak." dedi.
Yenişehirlioğlu, yeni okulla çocukların daha iyi eğitim alabileceğini sözlerine ekledi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Alaşehir'e yapılan yatırımları anlattı, yatırımların süreceğini ifade etti.
Gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu yapımının devam ettiğini kaydeden Kasapoğlu, yeni halı sahalar yapılacağını söyledi.
Programa MHP MYK Üyesi Ali Uçak ile AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Türk de katıldı.
Son Dakika › Politika › AK Parti İftar Programında Yeni Yatırımlar Açıklandı - Son Dakika
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarının belirlenmesinde öncelik sıralamasının doğru yapılmadığını ve yanlışlıkların olduğunu belirtti. Soydan, Mersin Ticaret Borsası ile Nakliyeciler Sitesini ziyaret ederek sorunları ve talepleri yakından takip ettiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-15' operasyonlarında, Özay Çetin ve Mert Çetin'in liderliğini yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini ve 109 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız tabancalar, eroin, metamfetamin, esrar, bonzai, kokain, uyuşturucu haplar, şarjörler ve Türk Lirası ele geçirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ederek İliç'teki maden kazası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, devletin olay yerinde çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve göçük altında kalan işçileri bulmak için tüm hızıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca çevre ile ilgili tedbirlerin alındığını ve yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ifade etti.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçedeki bir lokantada gerçekleştirilen iftar programında mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Zafer, birlik ve beraberlik mesajı vererek Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı ay olduğunu belirtti. Muhtarların önemli bir görev icra ettiğini vurgulayan Zafer, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan ileterek devletin imkanlarını vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kokoreççiler Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi ve Tekke Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla buluştu. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretlerinde projelerini anlattı ve vatandaşların isteklerini dinledi.
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Köprülü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan kahraman jandarma ile birlikte iftarını açtı. Kaymakam Kumcu, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada Mehmetçik'e minnettarlık duyduklarını belirterek, bölgedeki huzur ve güvenlik için gece gündüz demeden çalışan askerlere teşekkür etti.
Erzincan Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına şehit yakınları, gaziler ve büyükler katıldı. Programda konuşan Vali Aydoğdu, şehitlik ve gazilik mertebesinin büyük bir şeref olduğunu vurguladı.
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