AK Parti İftar Programında Yeni Yatırımlar Açıklandı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İftar Programında Yeni Yatırımlar Açıklandı

AK Parti İftar Programında Yeni Yatırımlar Açıklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yatırımları açıkladı. Yenişehirlioğlu, İstasyon Mahallesi'nde yapılacak olan okulun kamulaştırma sürecinin tamamlandığını ve en kısa sürede inşa edileceğini belirtirken, Kasapoğlu ise gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve yeni halı sahaların yapımının devam ettiğini ifade etti. Programa MHP MYK Üyesi Ali Uçak ve Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Türk de katıldı.

20.03.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, AK Parti ilçe teşkilatı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Bir restorandaki programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim çalışmalarını anlattı.

İstasyon Mahallesi'nde okul yapılması belirlenen arsanın kamulaştırıldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Arsanın kamulaştırılmasında bazı pürüzler vardı, çözdük. En kısa zamanda okulu yapılacak." dedi.

Yenişehirlioğlu, yeni okulla çocukların daha iyi eğitim alabileceğini sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Alaşehir'e yapılan yatırımları anlattı, yatırımların süreceğini ifade etti.

Gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu yapımının devam ettiğini kaydeden Kasapoğlu, yeni halı sahalar yapılacağını söyledi.

Programa MHP MYK Üyesi Ali Uçak ile AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Türk de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İftar Programında Yeni Yatırımlar Açıklandı - Son Dakika

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