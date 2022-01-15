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AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, "Laf siyaseti yapıyorlar" - Son Dakika

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, "Laf siyaseti yapıyorlar"

15.01.2022 18:22
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, "Laf siyaseti yapıyorlar"

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, ilçede görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya gelerek ilçe gündemini değerlendirdi ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, ilçede görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya gelerek ilçe gündemini değerlendirdi ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

İlçede hizmet veren bir AVM'de gerçekleştirilen basın toplantısına, AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok, AK Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Hamza Kara, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Alp Bağrıaçık ve Süleyman Şentürk katıldı.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'nun sağlık problemi nedeniyle katılamadığı toplantıda, medya mensuplarına kahvaltı ikramında bulunuldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabını medya mensuplarına hediye eden AK Parti İlçe Başkanlığı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlçe Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Murat Tuna, güncel konuların ele alındığı basın açıklamasında, "İlçe Başkanımız Ekrem Umutlu, çok istemesine rağmen rahatsızlığı nedeniyle bugün aramızda olamadı. Gecikmeli de olsa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde sizlerle buluşma imkanı bulduk. Bu özel gününüzü kutlar, mesleğinizde başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz. Bugün burada sizlerle sohbet edip, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak istedik. AK Parti ailesi olarak dedikodulara, mesnetsiz söylemlere kulak asmadan hedeflerimiz için yolumuza devam ettik. Haksız söylemlere, iftira ve karalama çabalarına karşı da, sonuna kadar mücadelemizi ettik ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcülüğü görevini de sürdüren Murat Tuna, "Görüyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partili Edremit Belediyesi, ilçemizi yönetemiyor. Ama hükümetimizi ve ilçe teşkilatımızı karalama, küçük gösterme çabalarından da ısrarla vazgeçmiyorlar. İlçemizin her köşesinde sorunlar var ve hizmet üretmek yerine laf üretiyorlar. İlçemizin yolları adeta tarla gibi. Vizyonsuz bir belediye yönetimi ile karşı karşıyayız. Terör örgütleriyle iş tutan bir siyasi partili belediyeden beklenilen tüm hareketleri sergiliyorlar. Köklü bir tarihe sahip olan Edremit Belediyesi'nde işçi ve yönetici olarak vatan millet düşmanlarını işe aldılar. Belediyenin iştirak şirketi olan EDBEL'i batırdılar. İnsanları ayrıştırma çabalarından vazgeçmiyorlar ve Edremit'i 10 yıl geri sürüklemekten öte bir hizmet yapmadılar. Belediyenin banka hesaplarına bloke koyduracak kadar ileri gittiler" şeklinde konuştu.

Edremit Kent Konseyi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Murat Tuna, "Edremit Kent Konseyi'nin seçimlerinde hiç çekinmeden barış işareti yapıp, adeta 'Biz terörü destekliyoruz' diye haykırma cesareti gösterenler ilçeyi yönetmeye kalkışıyor. Ülkemizde kanunlar var, hukuk var. Yargımız, Edremit Kent Konseyi kongresinde yaşananlar nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Amaçları hizmet olmayan toplulukların ilçeyi yönetme çabalarının nedeni, görünüyor ki, insanları ayrıştırmak ve kaosa sürüklemektir. Kent Konseyini getirdikleri durum ortadadır. Edremit halkı gerçekleri görüyor" diyerek sözlerine devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Başkanlığı ile ilgili de söylemlerde bulunarak, hizmet ürettikleri takdirde yanlarında olacaklarını ifade eden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, "Sadece laf siyaseti yapan bir CHP İlçe Yönetimi ile karşı karşıyayız. Yaptıkları açıklamalarda insanların soy isimlerine yakıştırmalar yapıp dalga geçmeyi hizmet sanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdikleri duruma bakın. İlçemize faydalı olabilecek hangi projeyi sundular da biz geri çevirdik? Halkımıza faydalı olabilecek hangi programa davet ettiler de gitmedik? Biz Edremit'e hizmet edebilmek adına bu makamlardayız. Hiçbir siyasi partiye, hiçbir kişiye veya topluluğa karşı bir art niyetimiz yok. Edremit için elini taşın altına koyabilenlerin yanındayız ve destekçisiyiz. İlçemiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Laf değil hizmet üretin ve yanınızda olalım. Bunu zaten Edremit Belediye Meclisi toplantılarında Cumhur İttifakı Olarak defalarca dile getirdik. Biz onları ısrarla göreve davet ediyoruz!" dedi.

Geçtiğimiz gün CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın yaptığı basın toplantısında AK Parti idaresine karşı söylemleri ve iddialarına cevap veren Murat Tuna, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu ve Genel Başkanlığını yürüttüğü AK Parti'nin 20 yıllık iktidar sürecinde yaptıkları zaten ortadadır. Bizler de ülkemizi hedeflerine ulaştırabilmek adına, ilçemizin hak ettiği hizmetleri ve yatırımları alabilmesi adına, halkımızın destekçisi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki devlet yatırımlarını yakından takip ettiğinizin farkındayız. Temeli atılan devlet yatırımlarımız hızla tamamlanıyor ve taş taş üstüne koymaya devam ediyoruz. Havalimanımızı uluslararası şartlara ulaştırdık ve gümrük binamızı kurma aşamasına geldik. Şehirlerarası yollarımızı zaten biliyorsunuz. Yeni Devlet Hastanesi projemizde artık ihale aşamasındayız. Önümüzdeki günlerde 400 yataklı modern bir hastanenin temelini atacağız. Okullarımızın sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor ve yapımı tamamlanan okullarımız da hızla eğitime açılıyor. Modern kütüphane binamız önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. İçerisine tüm hizmet birimlerini alacak olan modern Kaymakamlık Hizmet Binamızın kaba inşaatı tamamlandı ve kısa zamanda hizmete başlayacak. Olimpik Yüzme Havuzu Projesi için girişimlerimiz sürüyor. 750 kişilik yeni Kapalı Spor Salonumuzu tamamladık. Yeni Kültür Merkezi binamızı tamamladık. 150'si kız, 150'si de erkek olmak üzere 300 kişilik Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu projemizde de yer sıkıntısı aşıldı ve ihale sürecine başlanacaktır. Eğitim Müzesi Projemiz, 24 Derslikli Fen Lisesi projemiz ve Spor Lisesi projemiz vardır. Gerekli mahallelerimize polis noktaları, aile sağlığı merkezleri kurmaktayız. İlçemizin tüm çay ve derelerinin ıslah çalışmaları periyodik olarak yürütülüyor. Siyasi görüşlerini gözetmeksizin 47 mahallemizin muhtarları ile sürekli irtibat halindeyiz ve istek, sorun ve ihtiyaçları ile ilgileniyoruz. Ayrıca, pandemi döneminde ilçe başkanlığımız boş durmayarak binlerce aileye yardımlar götürdü. İmkanlarımız dahilinde yardımlarımızı da sürdürmekteyiz" şeklinde ifadeler kullandı.

CHP'li Edremit Belediyesi'nin bulunduğu hizmet binasının 2004-2009 yılları arasında görev yapan AK Partili Belediye yönetimi tarafından yapıldığına dikkat çeken Murat Tuna, bu dönemde hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerin bazılarından bahsetti. Tuna, "Edremit Belediyesi'nin 2004-2009 hizmet dönemi, ilçemizin şahlanış dönemi olarak tarihe geçmiştir. AK Belediyecilik ile bu dönemde, Modern Adalet Sarayı binamız, TOKİ hizmeti, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz, Kazdağları'ndaki 38 kilometre mesafeden içme suyu hattı projemiz, halı sahalar, basketbol sahaları, mahallelerimize nefes aldıran onlarca park ve spor alanı, kapalı pazar yeri ilçemize kazandırıldı. Şunu üzerine basa basa vurgulamak istiyorum ki; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın şu anda hizmet verdiği Edremit Belediye Sarayı Binasını AK Partili Edremit Belediyesi yapmıştır. CHP'li Edremit Belediyesi Edremit'te hangi yatırımlara imza attı? Çıkıp açıklasınlar" diye konuşarak sözlerine devam etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin (BBB) siyaset gözetmeksizin Edremit'e sağladığı hizmet ve yatırımlarını anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Murat Tuna, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemizin yapması gereken bir çok hizmeti halkımıza sağlamaktan imtina etmiyor. Bölgemiz turizmine önemli katkı sağlayacak olan Kazdağları Cam Seyir Terası Projesi tamamlandı. Şehirler Arası Otobüs Terminalimiz modernize edildi. Sıra, Akçay ve Altınoluk terminallerimizde. Köy yollarımız ve önemli bağlantı yolları yenileniyor. Alt yapı ve kanalizasyon sorunları BASKİ sayesinde çözüme kavuşturuluyor. İlçemizin turistlik 7 mahallesinde yer alan 170 site ve içerisindeki 8 bin 860 konutun alt yapı sorunu çözüme kavuşturuluyor. Büyükşehir Belediyemiz, ilçemizde tarihi, kültürel, sanatsal ve sportif her türlü alanda çalışmalar yürütüyor ve hizmet sağlamaya gayret gösteriyor. İlçemizin tarihi yapılarını gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmak adına çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Bugün burada sayamayacağımız kadar proje ve hizmeti, Yücel Yılmaz'ın Başkanlığını yürüttüğü Büyükşehir Belediyemizden alıyor olmak gurur vericidir. Tüm bu güzel gelişmeler ilçemizde yaşanırken, Edremit'e hizmet getiremeyen vizyonsuz Edremit Belediyesi yöneticileri de Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetleri sahiplenerek halkı kandırma çabalarını sürdürüyor. Hiç nefes tüketmeye gerek duymuyoruz. Çünkü Edremit halkı gerçekleri görüyor. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı olarak ilçemizde hizmet odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalarımızın yanı sıra, kamu vicdanına dokunan sosyal sorumluluk projelerimizle de varlığımızı gösteriyoruz. İlçe Başkanlığı Ana Yönetim Kurulumuz, İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulumuz, İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulumuz ve Mahalle Başkanlıkları Yönetim Kurullarımız, üyelerimiz ile irtibat içinde Edremit için ellerini taşın altına koymaya devam ediyor. Tüm AK Kadrolarımız ile ilçemizin 47 mahallesinde halkımıza dokunmaya devam ediyor ve ailemizi genişletiyoruz" dedi.

Murat Tuna, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - BALIKESİR

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, Laf siyaseti yapıyorlar
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, Laf siyaseti yapıyorlar
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, Laf siyaseti yapıyorlar
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, Laf siyaseti yapıyorlar
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, Laf siyaseti yapıyorlar
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, Laf siyaseti yapıyorlar

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Hisarcık, AK Parti, Edremit, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, 'Laf siyaseti yapıyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna, "Laf siyaseti yapıyorlar" - Son Dakika
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