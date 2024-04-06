Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor - Son Dakika
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Politika

Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor

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AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ün yüzde 44.48, CHP adayı Lütfü Savaş'ın ise yüzde 44.5 oy aldığı Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili gerginlik sürüyor. İki parti arasında şimdi de mazbata krizi yaşanıyor. İtiraz süreci devam ederken Öntürk'ün mazbata almasına CHP'den tepki geldi.

06.04.2024 14:56  Güncelleme: 15:22
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AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ün yüzde 44.48, CHP adayı Lütfü Savaş'ın ise yüzde 44.5 oy aldığı Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili gerginlik sürüyor. İki parti arasında şimdi de mazbata krizi yaşanıyor.

CHP, MAZBATA KARARINA İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verme kararına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla AK Parti ile CHP adayları arasındaki oy farkının an itibarıyla 2 bin 569 olduğu ifade edilen başvuruda, "Hatay ili tüm ilçelerinde partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

YENER: GÜN SONUNDA BİLGİ VERECEĞİZ

Konuya ilişkin ilk sözler YSK Başkanı Ahmet Yener'den geldi. YSK binası önünde gazetecilerin sorularını ilettiği Yener, CHP'nin yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda "Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz" dedi.

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"MAZBATAMIZI ALARAK SEÇİM SÜRECİNİ GERİDE BIRAKTIK"

Süreç devam ederken, AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öntürk, "Mazbatamızı alarak seçim sürecini geride bıraktık. 'Hatay'da Yüzler Gülecek' diye çıktığımız bu yol boyunca bizlere inanan hemşehrilerimize, büyük bir özveriyle çalışan teşkilatımıza ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık vakit, Hatay'ımızın ayağa kalkma vaktidir" ifadelerini kullandı.

"YSK KARARINA RAĞMEN VERİLEN MAZBATA MEŞRU DEĞİLDİR"

Öntürk'ün mazbatayı almasıyla CHP'den sesler yükseldi. Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Yüksek Seçim Kurulu, süresinde devam eden itiraz varsa mazbatanın verilmemesi yönündeki kısa kararını bugün Hatay İl Seçim Kurulu'na göndermiştir. Ancak buna rağmen il seçim kurulu, tüm hukuki süreci yok sayarak AKP adayına mazbatasını verdi. YSK kararına rağmen Hatay'da il seçim kurulu tarafından verilen mazbata meşru değildir" dedi.

YSK'dan konuya dair nasıl bir açıklama yapılacağı, Hatay'da sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

AK Parti ile CHP arasında Hatay krizi! YSK'dan son söz gelmeden mazbata Mehmet Öntürk'e verildi
Hatay\'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor

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Son Dakika Politika Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor - Son Dakika

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