AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi - Son Dakika
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AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi

21.04.2022 15:06
AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi

ORC Araştırma'nın İstanbul'un siyasi eğilimini belirlemek için yapmış olduğu anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre AK Parti 2018 seçimlerinin sonuçlarıyla kıyaslandığı, İstanbul'da sert düşüş yaşarken oy oranı yüzde 33,1 olarak ölçüldü.

ORC Araştırma'nın 13 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 3 Bölgesinde toplam 7 bin 100 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

İstanbul ilinin siyasi eğilimini tespit etmek amacıyla gerçekleşen 7 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan ankette, AK Parti'nin İstanbul'daki oy kaybı dikkat çekti.

AK PARTİ'DE KAYIP ORANI 9.6

2018 seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin yüzde 9,6 oranında kayıp yaşadığı görülürken, CHP'nin yüzde 1,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 9,5 oranında oyunu artırdığı tespit edildi.

HDP VE MHP'NİN DE İSTANBUL'DA OYLARI DÜŞTÜ

Oy kaybı yaşayan diğer iki parti ise HDP ve MHP oldu. HDP 2018 seçimlerinde İstanbul'da yüzde 12.7 oy alırken, ORC anketinde 10.7 olarak ölçüldü. MHP ise 2018'de aldığı 8.3 oy oranında büyük gerileme yaşadı ve 3.4'lük kayıpla 4.9'a düştü.

İstanbul'da yeni kurulan partilerden DEVA'nın 1.4, Gelecek Partisi'nin ise 1.1 oranında bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıktı.

AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan anketin yanıtları şöyle oldu:

AK Parti yüzde 33,1

CHP yüzde 27,8

İYİ Parti yüzde 17,5

HDP yüzde 10,7

MHP yüzde 4,9

DEVA yüzde 1,4

Saadet Partisi yüzde 1,1

Gelecek Partisi yüzde 1,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7

Demokrat Parti yüzde 0,5

Diğer yüzde 1,2

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi - Son Dakika
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