AK Parti İstanbul için anket yaptırdı! Liste geniş, vatandaşa tam 7 isim sunuldu

Yerel seçimde doğru bir adayla İstanbul halkının karşısına çıkmak isteyen AK Parti'de adeta seferberlik ilan edilmiş durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Mutlaka geri almalıyız" dediği megakent için son olarak 39 ilçede geniş katılımlı bir anket çalışması yapıldı. Yapılan anket çalışmasında vatandaşa 7 isim soruldu.

"HANGİSİNİ İBB ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTERSİNİZ?"

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yapılan ankette vatandaşlara ilk olarak 14 Mayıs seçimlerinde hangi partiye ve hangi cumhurbaşkanı adayına oy verdikleri soruldu. Devamında ise kulislerde İBB adaylığı için adı geçen Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca, Hilmi Türkmen ve Osman Nuri Kabaktepe'nin isimleri sıralanarak "Hangisini İBB adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Yapılan anket çalışmasından çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bu isimlerle birer görüşme gerçekleştirerek adaylık için yeşil ışıl yakanlardan İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlamasını isteyeceği konuşuluyor.

PARTİ İÇERİSİNDE İKİ FARKLI GÖRÜŞ HAKİM

Belirlenecek adayla ilgili çalışmalar devam ederken parti içerisinde de iki farklı görüşün hakim olduğu da gelen bilgiler arasında... Bir kesim İmamoğlu örneğindeki gibi adı geçen ilçe belediye başkanlarından birinin aday gösterilmesi gerektiğini ifade ederken, bir kesim de "İşi şansa bırakamayız" diyerek Murat Kurum ve Fahrettin Koca gibi İstanbul halkı tarafından tanınan, bilinen isimlerden birinin aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor.

ÖZEL BİR LANSMAN İLE AÇIKLANACAK

AK Parti'nin 7 Ekim'de yapılacak kongresinde yeni parti yönetimi belirlenecek. Bu yönetim aynı zamanda önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayları belirleyecek, seçim sürecini yönetecek. Kongrede yerel seçim çalışmaları için resmi start da verilmiş olacak. Kongre sonrası önce büyükşehir belediye başkan adayları özel bir lansman ile kamuoyuna açıklanacak. Daha sonra da il ve ilçe belediye başkan adayları belirlenecek. Kasım ayına kadar tüm adayların netleşmesi hedefleniyor.

ERDOĞAN İSTİŞAREYE AÇIK

Öte yandan Budapeşte dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara adaylarının netleşip netleşmediğine dair bir soruya "Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz" yanıtını vermişti.