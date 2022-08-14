"AK Gençlik İzmir"den Gençlik Çadırı - Son Dakika
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"AK Gençlik İzmir"den Gençlik Çadırı

14.08.2022 10:17
"AK Gençlik İzmir"den Gençlik Çadırı

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığının Bornova Küçük Park'ta kurduğu 'Gençlik Çadırı'nda gençler; satranç, masa tenisi ile gençler vakit geçiriyor.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığının Bornova Küçük Park'ta kurduğu 'Gençlik Çadırı'nda gençler; satranç, masa tenisi ile gençler vakit geçiriyor. Aynı zamanda muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı da gerçekleştirildi. Aşure dağıtımına katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

'Gönül Seferberliği' çerçevesinde, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, Bornova, Buca, Bayraklı ve Karabağlar'da 'Gençlik Çadırı' kurdu. Ağustos ayı başında kurulan ve ay sonuna kadar da gün boyu açık olacak olan çadırlarda, gençlerin vakit geçirmesi için langırt, satranç, masa tenisi gibi oyunlar yer alırken, çadırlarda gençlik kolları tarafından ziyarete gelenlere AK Parti'nin 20 yıl boyunca yaptığı icraatler ve yapılacak olanlar anlatılıyor. Aynı zamanda, AK Parti'ye üye olmak isteyen gençlerin de partiye üyelikleri gerçekleştiriliyor. AK Parti Bornova Gençlik Kolları tarafından Bornova Küçük Park'ta, 'Gençlik Çadırı' yanında, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı da gerçekleştirildi. Aşure dağıtımına; AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak katıldı. Yoğun ve kalabalık olan meydanda, vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirildi. Ayrıca, 'Gençlik Çadırı'nda olan langırt, satranç, masa tenisi oyunlarından Sürekli, Bekle ve Taslak da oynadı.

"AK Parti gençlerin en fazla oyunu alan parti olmuştur"

Muharrem ayında gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "AK Parti, en fazla genç üyeye sahip olan ve kurulduğu günden bugüne kadar da gençlerin en fazla oyunu alan parti olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her zaman gençlere önem vermiştir. Kurulan 'Gençlik Çadırı'nda dopdolu etkinler mevcut. Gençlerimizle hem vakit geçirdik hem de aşure dağıtımına da katıldık. Aşure gününün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. Bu duygu ve düşüncelerle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi aşure gününün tüm İslam alemine ve hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"AK ailemizin gençleri çalışmaya devam ediyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de "AK Aile'mizin gençleri, yorulmadan hız kesmeden her zaman davamız için ülkemiz için çalışmaya devam ediyor. İl ve ilçe gençlik kollarımızın bu etkinliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muharrem ayı dolayısıyla aşureleri de gençlerimizle hemşehrilerimize ikram ettik. Böyle zamanlar bizim bir olduğumuzu, bir olunca diri olduğumuzu da hatırladığımız anlardır. Gönüllerde ayrılıklara değil birlik ve beraberliğimize vesile olmalı, bizleri birbirimize sımsıkı bir şekilde kenetlemelidir. Muharrem ayının ve aşure gününün İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, barışa, refaha ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Yarınlarımızı, gençlerimizle inşa ediyoruz"

'Gençlik Çadır'larını ağustos ayı itibari 4 farklı ilçede kurduklarını belirten AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise "AK Parti, özverinin, fedakarlığın adıdır. Türkiye'de gençlerin önünü açan, icraatlarıyla gençliğe önem veren bir partidir AK Parti. Yarınlarımızı, gençlerimizle inşa ediyoruz. Kurduğumuz 'Gençlik Çadır'larında partimizin 20 yıllık iktidarında yapılanları ve bundan sonra yapacaklarımızı da anlatıyoruz. Gençlerimizin teveccühü ile karşılaşıyoruz ve AK Aile'mize katılmak isteyenleri de üyemiz yapıyoruz. Kurduğumuz çadırlarda; langırt, satranç, masa tenisi oyunları ile gençlerimizle birlikte vakit geçiriyoruz. Muharrem ayı dolayısıyla da il ve ilçe gençlik kolları olarak şehrimizin birçok noktasında aşure dağıtımı gerçekleştirmiştik. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Küçük Park'ta da aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Aşure paylaşmaktır, hoşgörüdür. Muharrem ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Muharrem ayının birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Taslak, aynı zamanda meydanda çadır kurduklarını belirterek "Hem de burada kurduğumuz çadırda langırt, satranç, masa tenisi oyunları ile gençlerimizle birlikte vakit geçirdik" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

AK Parti, gençlik, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'AK Gençlik İzmir'den Gençlik Çadırı - Son Dakika

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