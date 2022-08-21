AK Parti'li Bekle, Karabağlar İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, partisinin Karabağlar İlçe Kadın Kolları üyeleriyle buluştu.

İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen istişare toplantısına milletvekili Cemal Bekle ve partinin İlçe Başkanı İrfan Doğruca katıldı.

Bekle, yaptığı konuşmada kadın kolları üyelerinin salgın ve afet süreçlerinde fedakar şekilde çalıştığını, parti olarak kadınlara çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

Seçimlere gidilen bu süreçte de kadın emeğinin büyük fark yaratacağına inandığını bildiren Bekle, "2023'e giden bu yolda, sadece ve sadece inandığımız yolda yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yedi düvele 'daha adil bir dünya mümkün' derken bir tek yerden güç aldık, milletimizden. Önce 2023'te sonra 2024'de İzmir'in o meydanında o zeybeği oynatmaya söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Serap Eyce de Bekle'ye İzmir Saat Kulesi biblosu hediye ederek, "Kadınlar olarak biz de o zeybeği, o meydanda oynatmak için canla başla çalışmaya, bugüne kadar yaptığımız gibi kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz." dedi.