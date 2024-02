AK Parti Kastamonu İlçe Belediye Başkan Adayları Açıklandı

Politika

AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katıldığı programla açıklandı. Bakan Yumaklı, "Merkezi yönetimle yerel yönetimin Türkiye'nin gücüyle, Kastamonu'nun gücünün birleştirilmesi için 31 Mart bir fırsattır" dedi.

AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için Kastamonu'nun ilçelerden aday gösterdiği belediye başkan adayları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımı ile düzenlenen tören Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'ndan gerçekleştirildi. Partililerin yoğun katılım gösterdiği programda ilk olarak konuşan AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Belediyesi ve 19 ilçede AK Partili belediye başkanlarının seçimi kazanacağını belirtti.

"22 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye için neler yapıldığının en yakın şahitleri sizlersiniz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında imza atılan projelerle ilgili konuşarak, "Ülkemiz için yine çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. 'Önce hizmet, önce Türkiye' diyerek yürüttüğümüz çalışmaları daha da güçlü bir şekilde yürüteceğimizden herhangi bir Tereddüdümüz yok. Başkanlarım söyledi. 31 Mart Seçimleri için zafere giden yolun taşlarını elbette bizler döşedik. Son virajdayız. Bunu da gerçekleştirerek31 Mart akşamını inşallah Türkiye yüzyılına, gerçek belediyeciliğe ve halkımızın hakkettiği hizmete ulaştıracağız. Güzel ilimiz için en iyisini yapmak üzere yeni adaylarımızla hizmet bayrağını daha yukarı taşıyacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Adaylarımıza ve Kastamonulu hemşehrilerime yürekten inanıyorum, güveniyorum. 22 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye için neler yapıldığının en yakın şahitleri sizlersiniz. Kastamonulular her zamanki gibi bizim çok sesimiz çıkmaz, bizler mazlum ve masum insanlarız. Bir Kastamonulu çok konuşmak ama yüreğinden düşünür. 31 Mart'ta da inşallah benim hemşehrilerim, yine yüreklerinden ve söze değil, icraata bakacaklar. Çünkü şu anda, aynı 28 Mayıs'ta ve öncesinde olduğu gibi tırnak içinde söylüyorum, tavlamaya dönük, sizleri kandırmaya dönük hiçbir şeye izin vermediniz vermeyeceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"22 yıllık kesintisiz AK Parti iktidarını Türkiye yüzyılıyla taçlandıracağız"

AK Parti'nin tüm kadrolarının seçime hazır olduğunu kaydeden Yumaklı, "Elbette AK Parti teşkilatımız Türkiye yüzyılının belediye seçimlerine çoktan hazır. Bizler de bu süreçte şehir şehir dolaşıyoruz, AK Parti'nin farkını anlatıyoruz. Teşkilat çalışmalarımıza destek veriyoruz, vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hakikaten bütün sözüm özü şuna geliyor; bir AK Parti belediyeciliği var bir de diğerleri var. Inşallah başta Kastamonu olmak üzere ilçelerimizin tamamı AK Parti'nin gerçek belediyeciliğine 31 Mart akşamı sahip olmuş olacak ve biz bunu Allah nasip ederse bunu buradan birlikte kutlamış olacağız. Milli iradeyi zuhur ettiremeyen hiç kimsenin Türkiye'yi inşa edemeyeceğine inanan bir partiyiz. Demokrasiyi güçlendirmeye ekonomik ve sosyal kalkınmaya, tam bağım ideallerimizi gerçekleştirmeye, milli iradeye ilişkin tahayyülü olmayanların yetişmesi imkansızdır. Geçtiğimiz 22 yıllık kesintisiz AK Parti iktidarını Türkiye yüzyılıyla taçlandıracağız inşallah" diye konuştu.

"Merkezi yönetimle yerel yönetimin Türkiye'nin gücüyle, Kastamonu'nun gücünün birleştirilmesi için 31 Mart bir fırsattır"

Yerel yönetimlerle merkezi yönetimin gücünün birleşmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Yumaklı, "Ne kadar konuşursak konuşalım aslında bütün gerçek burada. Merkezi yönetimle, yerel yönetimin Türkiye'nin gücüyle, Kastamonu'nun gücünün birleştirilmesi için 31 Mart bir fırsattır. İnşallah hem Türkiye hem de Kastamonu bu fırsatı ıskalamayacak. Malumunuz AK Parti seçim beyannamesinde Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik mottosu vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları tek tek paylaştı, gittiği illerde de bunları söylüyor ama ben de buradan, bütün bizden tekrar etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ulusal hedeflerimize şehirlerimiz güçlü olmazsa ulaşamayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise, "Türkiye yüzyılı başladı, 14, 28 Mayıs seçimleriyle birlikte kapıları sonuna kadar açıldı. Sizin desteğinizle bizler o kapıdan girdik. Şimdi ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha gidecek çok yolu, daha gerçekleştireceğinin de hedefleri var. Tam da bu noktada ulusal hedeflerimize şehirlerimiz güçlü olmazsa ulaşamayız. Bu hedeflerin her birini şehirlerimizde gerçekleştirmezsek Türkiye olarak o güçlü hedeflerimize ulaşmamız zorlaşır. Dolayısıyla her birimiz üzerimize düşeni yapacağız. Bu şehirde doğan, bu şehirde büyüyen çocukların bu şehirde okumasını, bu şehirde yaşaması ve bu şehirde iş bulması, hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde, bu şekilde yaşaması ve bu şehrin ekonomisi, bu şehrin üretimi, bu şehrin tarihi ve kültürel varlığını geliştirecek bütün imkanların sağlanması noktasında hepimiz hemfikir miyiz, hemfikiriz. Onun için hükümetimizin tüm kanalları Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın nezdinde açık. Onun dışında ben şahidim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli milletvekillerimizin bu şehir için ne kadar emek verdiğine, ne kadar çaba gösterdiğine, bu şehre gelecek her bir yenilik için gece gündüz çalıştığına şahidim. O zaman 1 Nisan sabahı bu şehirde büyük bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından AK Parti Belediye başkanlarının isimleri okunarak sahneye davet edildi. Program adaylarla hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

AK Parti'nin Kastamonu'nun 19 ilçesindeki belediye başkanı adayları şu şekilde:

"Abana Belediye Başkan Adayı Seda Oyar

Ağlı Belediye Başkan Adayı Bülent Ergin

Araç Belediye Başkan Adayı Süleyman Yazkan

Azdavay Belediye Başkan Adayı Faik Keşçi

Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ekrem Acar

Cide Belediye Başkan Adayı Sadullah Serdar Ketenci

Çatalzeytin Belediye Başkan Adayı Musa İhsan Uğuz

Daday Belediye Başkan Adayı Mehmet Apaydın

Devrekani Belediye Başkan Adayı Engin Altıkulaç

Doğanyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya

Hanönü Belediye Başkan Adayı Serkan Uçar

İhsangazi Belediye Başkan Adayı Ufuk Ayvacı

İnebolu Belediye Başkan Adayı Mustafa Huner Ozay

Küre Belediye Başkan Adayı Salih Turan

Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Arı

Şeydiler Belediye Başkan Adayı Vural Arslan

Şenpazar Belediye Başkan Adayı Cem Çınar

Taşköprü Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan

Tosya Belediye Başkan Adayı Kazım Şahin." - KASTAMONU