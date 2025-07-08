AK Parti'li Açıkkapı, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Açıkkapı, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları değerlendirdi Açıklaması

08.07.2025 15:42
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargısı, CHP'nin pis işlerini tek tek ortaya çıkardıkça pisliğe bulaşan belediyelerinizle birlikte millete hesap vereceksiniz.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin " Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargısı, CHP'nin pis işlerini tek tek ortaya çıkardıkça pisliğe bulaşan belediyelerinizle birlikte millete hesap vereceksiniz." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin Açıkkapı, "Belediyelerdeki hırsızlıkların bir bir ortaya çıkması, ihalelerdeki usulsüzlükler, yolsuzluklar, konserlere akıtılan milyonlarca lira derken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin içerisindeki çürümüşlüğe müdahale edip, hırsızları kulağından tutup atmak yerine aziz milletimizin bağrından çıkan, devletimizin lideri, ümmetin umudu Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor, Gençlik Kollarımıza çirkin ithamlarda bulunuyor. Kendilerini en güçlü şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargısını tanımadığını ve kendi kirli düzenini aklamak için yargıyı hedef aldığını söyleyen Açıkkapı, "Unutmayın bu milletin vicdanında da, mahkeme salonlarında da kirli düzeniniz yerle bir olacak. CHP'nin rant ve yolsuzluk bataklığına dönmüş belediyelerini aklamak için demokrasi naraları atmanız beyhudedir. Sizin demokrasi dediğiniz şey, belediye kasalarını partinizin kasası gibi kullanmak, ihaleleri yandaşlarınıza dağıtmak, belediyeleri aile şirketine çevirmektir." sözlerini sarf etti.

CHP'nin hırsızlıkla, rantla, yolsuzlukla özdeşleşmiş belediye zihniyetini örtmek için yargıya saldırdığını ifade eden Açıkkapı, "Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargısı, CHP'nin pis işlerini tek tek ortaya çıkardıkça pisliğe bulaşan belediyelerinizle birlikte millete hesap vereceksiniz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Açıkkapı, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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