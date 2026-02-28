AK Parti'li Ala: 28 Şubat süreci, vesayet odaklarının en acımasız dönemlerindendi - Son Dakika
AK Parti'li Ala: 28 Şubat süreci, vesayet odaklarının en acımasız dönemlerindendi

28.02.2026 11:03
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat süreci, milletin iradesine pranga vurmayı hedefleyen vesayet odaklarının en acımasız dönemlerinden biriydi" dedi.

Efkan Ala, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O dönemde, 'bin yıl sürecek' denilen zulüm düzeni, sadece siyaseti değil, sokakta yaşayan insanımızın inancını, kıyafetini, vicdanını da hedef aldı. İşte tam da bu karanlık tablonun ortasında, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun ardında yürüyen milyonlar dimdik ayakta durdu. Haksızlığa boyun eğilmedi, milletin iradesi vesayete teslim edilmedi. ve o dirayetli duruş sayesinde, 28 Şubat'ın karanlık gölgesi 2010 yılında tarihin çöplüğüne gömüldü. Bin yıl sürecek denilen zulmü on yılda yıkan irade, işte budur. Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki tüm engeller teker teker kaldırıldı. Çünkü bu millet, kendisine zincir vuranlara değil, zincirleri kıranlara inandı. 28 Şubat'ı özlemle ananlar istedikleri kadar eski günleri arasınlar; Türkiye, özgürlükleri kısıtlayan değil, özgürlükleri genişleten bir anlayışla yoluna devam ediyor. Ne mutlu ki bugün, gençlerimiz özgürce okullarına gidiyor, kadınlarımız başı dik bir şekilde iş hayatında yer alıyor, inancını yaşamak isteyen hiç kimsenin önünde bir engel bulunmuyor. Çünkü bu topraklarda artık, milletin iradesi hüküm sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

