AK Parti'li Altunyaldız, İklim Kanunu'nu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Altunyaldız, İklim Kanunu'nu değerlendirdi Açıklaması

24.07.2025 11:51
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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, İklim Kanunu'na ilişkin, "Bu kanunla ülkemiz hem yatırımlardaki cazibesini sürdürecek hem yeşil finansmana ulaşmanın kolaylaşmasını sağlayacak hem de Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinde rekabetçiliğini sürdürecek.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, İklim Kanunu'na ilişkin, "Bu kanunla ülkemiz hem yatırımlardaki cazibesini sürdürecek hem yeşil finansmana ulaşmanın kolaylaşmasını sağlayacak hem de Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinde rekabetçiliğini sürdürecek." dedi.

Altunyaldız, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nu ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Dönüşüm kanunu" olarak nitelediği düzenlemenin sadece çevreyi değil, sanayi ve ekonomiyi de doğrudan etkilediğine dikkati çeken Altunyaldız, kanunun Türkiye'nin yeşil kalkınma vizyonunun yasal altyapısını oluşturduğunu belirtti.

Altunyaldız, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'yla Türkiye'nin ciddi anlamda "sınırda karbon vergisine maruz kalma riskiyle" karşı karşıya olduğunu belirterek, ton başına 150 avrolara çıkacağı öngörülen "karbon bedeli"nin İklim Kanunu sayesinde ülkede kalacağını ifade etti.

Bu miktarın bugünkü hesaplamalara göre 3 milyar dolara kadar çıkmasının öngörüldüğünü aktaran Altunyaldız, şunları söyledi:

"İklim Kanunu'nu, bu 3 milyar doların Türkiye'nin teknoloji dönüşümünde, yeşil dönüşümde, özellikle yenilenebilir enerjideki dönüşümün, yeşil teknolojiye dönüşümün hızlanmasında ülkemizin kaynaklarını ülkemize bırakarak, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne, teknolojinin gelişimine kullanmaya imkan veren bir düzenleme olarak da niteleyebiliriz. Çünkü emisyon ticaret sistemini kuruyoruz, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'yla ortaya çıkacak riskleri bertaraf ediyoruz ve ülkemizin kaynaklarını ticaretimizin ve sanayimizin yeşil dönüşümüne kullanacak şekilde imkan sağlıyoruz."

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile ilgili içeride emisyon ticaret sistemi kurulmaması durumunda rekabetçiliği kaybetme durumuyla karşılaşılabileceğini dile getiren Altunyaldız, "O yüzden AB ile bu kadar ekonomik ve ticari entegrasyonu olan ülkemizin, küresel yatırımlarda özellikle AB'ye ihracatta cazibe merkezi olmaya devam etmesi, AB ile ihracatında rekabetçiliğinin devam edebilmesi ve gerçekten sürdürülebilirliğin sağlanması anlamında son derece etkin ve doğru bir düzenleme olduğunu çok rahatlıkla söylüyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde zaten herkes çok rahatlıkla görecek." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel ve bölgesel her meselede liderlik etme, çözümün tarafı olma noktasında çok büyük bir mesafe katettiğini belirten Altunyaldız, iklim konusunda da bu liderliğin gösterildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık Projesi"nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Altunyaldız, katıldığı uluslararası toplantılarda Türkiye'nin Orta Doğu ve Balkanlar'da kurulabilecek bölgesel bir karbon ticaret sistemine öncülük edileceğine dair çok önemli enstrümanlar sunulmaya başlandığını aktardı.

Geçmiş yıllarda hazırladığı "İklim Değişikliği Bağlamında Cezai ve Hukuki Sorumluluk Konularının Ele Alınması" başlıklı raporunun, 29 Eylül 2021'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildiğini anımsatan Altunyaldız, raporun iklime dair büyük ölçüde farkındalık oluşturulmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nın önemli eksenlerinden birini oluşturan İklim Kanunu'nun, sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiyi sağlamanın çok önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Altunyaldız, "Bu kanunla ülkemiz hem yatırımlardaki cazibesini sürdürecek hem yeşil finansmana erişimin kolaylaşmasını sağlayacak hem de AB ile ticaretinde rekabetçiliğini sürdürecek. İçeride kurdurmuş olduğu piyasayla birlikte sınırda karbon düzenlemesine maruz kalmadan kaynaklarını yerinde tutacak ve sanayi dönüşünde kullanacak. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmanın, ülkemizin bugününe ve geleceğine dönük çok etkin ve hayırlı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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