AK Parti'li Aydemir: "İYİ Parti ve CHP birbirine tuzak kuruyor" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Aydemir: "İYİ Parti ve CHP birbirine tuzak kuruyor"

09.06.2022 12:37
AK Parti'li Aydemir: "İYİ Parti ve CHP birbirine tuzak kuruyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ile İYİ Parti'nin birbirine tuzak kurduğunu öne sürdü.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ile İYİ Parti'nin birbirine tuzak kurduğunu öne sürdü.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin teröre karşı başarılı bir mücadele verdiğini söyledi.

Terör örgütlerinin arkasında devasa güçlerin olduğuna işaret eden Aydemir, "ABD, bunları destekliyor. Suriye'de bataklığı kurutmak için uğraşıyoruz ama ABD, terör örgütlerine tırlarla yardım ediyor. Bunları masum gibi gösteren siyaset var. CHP ve İYİ Parti böyle yapıyor. Bunlara ses çıkarmayıp 'seçimde birkaç oy fazla alır mıyız?' düşüncesiyle hareket ediyorlar." diye konuştu.

Aydemir, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "İnanç ve etnik aidiyeti ne olursa olsun hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Bu millet ayrım yapmaz. İYİ Parti'nin yaklaşımını düşük bir yaklaşım ve ayrıştıran bir tarz olarak görüyorum. CHP ile İYİ Parti birbirine tuzak kuruyor. Zihinlerindeki öteki kavramını her sayfaya kaydetmişler. Böyle bir ittifakın ülkeye vereceği ne olabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Marmaris Kızılbük koyundaki otel inşaatına ilişkin eleştirileriyle ilgili basın toplantısında, inşaat alanının Marmaris Milli Parkı içinde yer aldığını ancak özel mülkiyet alanı olduğunu belirtti.

Alana ilişkin ilk inşaat ruhsatının 1987 yılında verildiğini anlatan Gökcan, son tadilat ruhsatının CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığınca 28 Ekim 2021 tarihinde verildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'İYİ Parti ve CHP birbirine tuzak kuruyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:24 Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor
12:20 Manzarayı çeken vatandaş, yıldırım düşme anını kaydetti!
12:14 Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak
12:05 Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü
11:55 Alparslan Kuytul "Savcı ve hakimleri hedef gösterme" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
11:52 Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar
11:34 Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?
11:27 Cem Uzan çok iddialı: 2023'te yapılacak seçimde adayım, beni izleyenler teveccüh gösterirse Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım
11:25 Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 12:42:12. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "İYİ Parti ve CHP birbirine tuzak kuruyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement