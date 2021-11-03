AK Parti'li Aydemir: "İYİ Parti'ye düşen, CHP ile aralarına mesafe koymaktır" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "İYİ Parti'ye, Genel Başkanı'na, kadrolarına düşen, CHP ile aralarına mesafe koymaktır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün AK Parti iktidarının 19. yılı olduğunu belirterek, "19 yılda bu ülkeye her sahada, 190 yılda alınmayacak mesafeyi aldırdık." diye konuştu.

Daha çok 19 yıllar yaşanacağını vurgulayan Aydemir, Türkiye'nin 3 Kasım 2002'den beri gelişen, kalkınan, kendine güveni olan bir ülke haline geldiğini söyledi.

Aydemir, AK Parti'nin paydaşının millet olduğuna dikkati çekerek, "Milletimiz, 19 yıllık zaferin biricik sahibidir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugün partisinin grup toplantısında, "HDP'yi, PKK'nın yanına konuşlandırıyoruz" dediğini aktaran Aydemir, "Bu bir merhaledir. HDP'yi PKK'nın yanına konuşlandırmasından duyduğumuz bir memnuniyet var. Ancak bu düşüncesinin doğru olduğunu kanıtlayabilmesi için HDP ile iş tutan, ittifak eden CHP ile tutumunu görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, CHP ile ittifak edilirse terör örgütü PKK ile beraber oldukları anlamı çıkacağını savunarak, "İYİ Parti'ye, Genel Başkanı'na, kadrolarına düşen CHP ile aralarına mesafe koymaktır." sözlerini sarf etti.

Önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, geçmişten örnek vererek, kendilerinden önce doğal gaz giden şehir sayısıyla bugünü değerlendirdiğini hatırlatan Aydemir, bu kıyası sırasında İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, kendi kendine "mağara adamı" benzetmesi yaptığını belirtti. Aydemir, "Bizim böyle bir tarifimiz olmadı. Hiç kimse için olmaz. Mağaraya ancak kendi zihniyle yönlenmiş diye düşünüyorum. Sonrasında trol ordusu emir almışçasına iki gündür linç kampanyası başlatmış." dedi.

Konuşulanların bağlamından koparıldığını ve trollere hedef gösterildiğini ifade eden Aydemir, milletin gönlünden geçenleri dile getirdiklerini kaydetti.