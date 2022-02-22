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AK Parti'li Aydemir: "Millet adına vazife yapanlar milletin düşmanlarıyla beraber olamaz" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Millet adına vazife yapanlar milletin düşmanlarıyla beraber olamaz"

22.02.2022 13:30
AK Parti'li Aydemir: "Millet adına vazife yapanlar milletin düşmanlarıyla beraber olamaz"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in bir araya gelmesini eleştirerek, "Millet adına vazife yapanlar, milletin düşmanlarıyla beraber olamaz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in bir araya gelmesini eleştirerek, "Millet adına vazife yapanlar, milletin düşmanlarıyla beraber olamaz." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya arasında yaşananların herkesi derinden üzdüğünü, endişeye yönelttiğini söyledi.

Batının, dünyanın huzurlu kalmasına mani olduğunu, sıkıntılı bir ortam çıksın diye gayret ettiğini ifade eden Aydemir, kışkırtan, manipüle eden yaklaşımdan uzak durulması gerektiğini kaydetti. Aydemir, Batı'nın "burnunu sokmasından" dolayı dünyada sıkıntılar yaşandığını belirterek, Rusya'yı aklamadığını ancak bu hakikatin de ıskalanmamasının önemli olduğunu vurguladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile görüşmesine değinen Aydemir, Özdemir'in Türk kimlikli göründüğünü ancak ne Türk ne de Kürt olduğunu söyledi. Aydemir, "Bu bir kripto. Bu, Hınçak, Taşnak çetelerinin bugünkü uzantısı. Kürtleri zaman zaman isimlendiriyor, onları kullanıyor. Yoksa hakikatte Kürt düşmanı bir isim. Derdi Talat Paşa ile Enver Paşa ile Türk milletiyle, bütün renkleriyle kavgalı bir adam." diye konuştu.

Aydemir, İmamoğlu'nun Özdemir ile buluşmasının "rezalet bir iş" olduğunu savunarak, "İBB Başkanı'nın tavrını İstanbullulara hakaret olarak algılıyorum. Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın ruhu çarpsın bunları." ifadelerini kullandı.

Aydemir, millet adına vazife yapanların milletin düşmanlarıyla beraber olamayacağını dile getirdi.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 5 muhalefet liderinin kendisini aday göstermesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğine yönelik açıklamasını sorması üzerine Aydemir, "Bu kadar ikircikli, bu kadar kendinden emin olmayan bir tarz siyasette cari olursa bu millete ne verecekler onlar. AK Parti'den sonra en büyük parti CHP değil midir? Onun lideri çıkıp açık bir biçimde, 'ben bu ülkeyi yönetmeye talibim' demeli, değil mi? Oyu bindeli rakamlarla ifade edilen birinden cevaz alacaksın ki 'ben aday olmak istiyorum.' Milletten cevaz alın." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Aydemir: Millet adına vazife yapanlar milletin düşmanlarıyla beraber olamaz

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Bekir Pakdemirli, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Millet adına vazife yapanlar milletin düşmanlarıyla beraber olamaz' - Son Dakika


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