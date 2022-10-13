AK Parti'li Aydemir: "O milletvekiline mutlaka bir yaptırım uygulanmalıdır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifini protesto amacıyla çekiçle cep telefonunu kırmasına tepki göstererek, "Bunun karşılığı verilmelidir, o milletvekiline mutlaka bir yaptırım uygulanmalıdır; kınama ya da uzaklaştırma gibi." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifini protesto amacıyla çekiçle cep telefonunu kırmasını eleştiren Aydemir, şöyle konuştu:

"Sırf bu işi sulandırmak için elinde çekiçle meclise gelenleri gördük, o kürsüyü çekiçle dövenleri gördük. Kürsüyü çekiçle zedelemiş bir milletvekili var. Dahası bir cep telefonunu kırıyor. Cep telefonu dediğiniz milli servet değil mi? Bunu siz orada nasıl bu hale getirirsiniz? Bunların millet diye dertleri yok, devlet diye dertleri yok, milli servet diye akıllarına gelen bir kavram bile yok. Dün orada meclis başkanvekiline de söylendi, bunun karşılığı verilmelidir, o milletvekiline mutlaka bir yaptırım uygulanmalıdır; kınama ya da uzaklaştırma gibi. Olur mu böyle bir şey, orası milletin kürsüsü."

İbrahim Aydemir, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de insanların hayatına dokunan ve herkesin sıkıntısını izole etmeyi amaçlayan bir çalışma olduğunu kaydetti.

Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki temaslarıyla ilgili ise, "Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'da 8 saat yok olmuş, izine rastlanmamış. İşte bizim söylediğimiz gibi oldu; 'Amerikalı yetkililerden, oradaki siyasetten, Biden'ın ekibinden icazet alacak' dedik. Bu 8 saatlik perdeleme de bizim iddiamızı doğrulamıştır." değerlendirmesinde bulundu.