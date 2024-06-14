AK Parti'li Baybatur, Rusya Enerji Komitesi Başkanı Zavalnıy'ı ağırladı

Politika

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Nikolaevich Zavalnıy, Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ve devlet muması heyetiyle, TBMM'de toplantı gerçekleştirdi.

Baybatur, toplantının ardından heyete TBMM Genel Kurul Salonunu ve 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi bombalanarak hasar alan bölümleri gezdirip bilgi verdi. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, ziyaretler ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ikili işbirliğimiz, iyi komşuluk ilişkileri, karşılık saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde, bölgemizin istikrar ve refahına katkı sağlayacak çerçevede gelişmektedir" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki güven temelli yakın diyalog ile ikili ilişkilerin ivme kazandığını ve karşılıklı üst düzey temasların kesintisiz bir biçimde sürdürülmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Baybatur, "Türkiye ve Rusya olarak, mevcut konjonktürün getirdiği zorluklara rağmen ikili ilişkilerimizde kayda değer bir ivme yakaladık. Diyalog ve işbirliği kanallarını her şartta açık tutmamız ilişkilerimizdeki dinamizmin temelinde yer alıyor. İşbirliğimizi, ulusal ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde, bölgemizin istikrar ve refahına katkı sağlayacak şekilde daha da geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Baybatur, küresel ve bölgesel sınamaların iki ülke arasındaki ticari işbirliği üzerindeki olumsuz etkilerin sürdüğüne dikkat çekerek, "Bu olumsuz etkileri gidermenin en sağlıklı yolu olarak, ikili ticaretimizi Türkiye'de imal edilen ürünler üzerinden çeşitlendirerek artırmak olarak görüyoruz. Ticaretimizde 2023 yılında 2022'ye göre bir düşüş olmakla birlikte, genel tabloda yükselen seyir izlemeye devam etmektedir. İki ülke devlet başkanının belirlediği 100 milyar dolar hedefine ulaşma konusunda ortak irademiz tamdır. Diğer taraftan, ikili ticaretimizin daha da gelişmesi için iki ülke arasında ulaştırma ve lojistik altyapıyı güçlendirmede fayda görüyoruz. Bu çerçevede, Ro-ro/Ro-pax seferlerinin artırılmasını teminen liman altyapılarının güçlendirilmesi (Tuapse limanında TIR karnelerinin kullanımı, yolcular için gümrük noktalarının geliştirilmesi, Novorossisk Limanında NUTEP terminalinin altyapısının geliştirilmesi), ikili ticaretimizi daha da ilerletmenin önünü açacaktır. Türk yatırımcılarımız Rusya'nın altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak yeni projeler üstlenmeye hazırdır" dedi. - MANİSA