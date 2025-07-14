AK Parti'li Bursalı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursalı, mesajında, 15 Temmuz'u, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma iradesini gösterdiği ve destan yazdığı bir gece olduğunu vurguladı.

Devletin içine sızan hainlerin bu darbe girişiminin Türkiye'de yaşanan diğer darbelerden farklı olduğuna dikkati çeken Bursalı, "O gecenin bir başka hedefi meşru hükümeti ve bağrından çıkan Cumhurbaşkanını sahiplenen aziz Türk milletiydi. O yüzdendir ki direnen vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırıldı. O yüzdendir ki savaş uçakları, helikopterlerden bombalar atıldı. Ama başaramadılar. Milletin iradesi, hainin idaresine galip geldi." ifadelerini kullandı.

Bursalı, darbe girişiminin püskürtülmesinde basın yayın kuruluşlarının önemli bir rol üstlendiğini, muhabirlerin sahadan yaptıkları yayınlar ve gazetecilerin stüdyodan aktardıkları bilgilerle, vatandaşların darbe girişimine karşı hızlı bir tepki verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla her görüşten insanın meydanlara çıktığını hatırlatan Şebnem Bursalı, "Tankın önüne yatan, kurşunlara göğüs geren halkın siyaset kurumuna bir mesajı vardı. 'Birlik olun.' O mesaj önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ardından da Cumhur İttifakı'nda vücut buldu." açıklamasında bulundu.

Bursalı, Cumhur İttifakı'nın kararlı ve cesur adımları sayesinde terör sorununun da sona erdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile beraber 'Terörsüz Türkiye' için bütün tecrübelerini, hayatlarını ortaya koyarak bir yola çıktı. İki lider ve kadroları Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadı. Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, gururludur, onurludur ve en önemlisi istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanırken, milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı da yıkılmaktadır."