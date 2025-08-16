AK Parti\'li Büyükgümüş: CHP\'ye baktığımızda bir yalan şebekesi görüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın AK partiye geçmesiyle ilgili düzenlenen toplantıda, "Bugün CHP'ye baktığımızda ülkemizin geleceğinde AK Parti ile yarıştıkları bir tablodan ziyade sabah kalkıp adeta Recep Tayyip Erdoğan'a, arkadaşlarına kim daha büyük bir yalan atacak bunun telaşına düşmüş bir yalan şebekesi görüyoruz" dedi.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'ye katıldığını bildirmişti. Fazlaca, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca'nın yakasına AK Parti rozeti takıldı. AK Parti'ye katılmasının ardından Yalova İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalova Milletvekili, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, İl Başkanı Umut Güçlü, Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Fazlaca, yeni bir sayfa açıldığını belirterek Altınova için hizmete devam edeceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş ise partiye katılan Başkan Fazlaca ile diğer belediye başkanlarını bir kez daha tebrik etti. Büyükgümüş ayrıca toplantıda, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yolunun çökmesi nedeniyle yol çalışmalarının tamamlandığını da duyurdu.

'PARTİMİZE HOŞ GELDİNİZ'

Altınova Belediye Başkanı Fazlaca'nın partiye geçmesini tebrik eden Ahmet Büyükgümüş, "24'üncü yaşımızı kutladığımız toplantıda Cumhurbaşkanımız kuruluşumuzdan itibaren partimize, davamıza hizmet eden kutlu bayrağı sürdürme gayretinde olan isimlerle Ankara'da bir araya geldik. Bu önemli toplantımızın bir önemli güzelliği de partimize yeni katılımlar olması. Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca olmak üzere partimize bu yolculukta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerine hizmet yolculuğunda beraber olacağımız tüm belediye başkanlarımıza büyük ve güçlü AK Parti'mize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Yalova'mızın ilk kadın milletvekiline sahip bir parti olarak ayrıca Yalova'mızın ilk kadın belediye başkanıyla da bu yolculukta beraber olacağımız için ayrı bir gurur ve onur duyuyoruz" diye konuştu.

'CHP SİYASETİN KONUSU OLMAKTAN ÇIKTI'

İstanbul Merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili CHP'ye atıfta bulunan Büyükgümüş, "CHP hızlı bir şekilde siyasetin konusu olmaktan çıkıp adeta psikoloji biliminin bir vakası haline gelmektedir. Yalan söylemeden duramayan, yalan söylemeden siyaset üretemeyeceğini düşünen bir anlayışla hayretle karşı karşıyayız. İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmaları karşısında bir itirafçı CHP nezdinde sıklıkla gündeme getirildi. Türlü iftiralarla yaptığı itiraflar ele alındı. Biz de bunları basından takip ettik. Geldiğimiz noktada bu yalancı olarak adlandırılan kişi bir söylemine sahip çıkarak ki onu da bir sefer başka söylediğini, diğer sefer başka söylediğini yine asli kayıtlardan öğreniyoruz. Gördüğümüz tablo karşısında bu sefer buna sarılarak AK Parti'yi itham edip burada bühtan ihraç etmeye kalktığını görüyoruz. Çok açık şekilde ifade edeceğim. Bir siyasetçi olarak değil, bu aziz ülkenin bir ferdi olarak ifade edeceğim. Siyasi partiler, milletin sorununu çözmek, geleceğe hazırlamak, toplumu güçlü kılmak için birbirleriyle yarışan birbirleriyle yarışırken birbirlerini düşman değil rakip olarak gören sivil girişim topluluğudur. Bugün CHP'ye baktığımızda herhangi bir toplumsal sorunu ele aldıkları, çözüm ürettikleri ülkemizin geleceğinde AK Parti ile yarıştıkları bir tablodan ziyade sabah kalkıp adeta Recep Tayyip Erdoğan'a arkadaşlarına kim daha büyük bir yalan atacak bunun telaşına düşmüş bir yalan şebekesi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HASTANE YOLUNU TAMAMLADIK'

Çöken hastane yolunu tamamladıklarını ifade eden Büyükgümüş, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun girişimleriyle projelendirmesiyle hızlı şekilde bu projeyi önceliklendirerek attığımız adımlarla dün itibarıyla oradaki imalatı tamamen bitirdik. Burada vatandaşlarımızın hizmetine oradaki çalışmalarımız hem hastane açısından hem emniyet açısından daha verimli, güzel olacak. Burada çevre yolumuzla ilgili olarak da ihalesi yapıldı. Şantiyenin kurulmasıyla ilgili süreçler bitmek üzere. Hızlıca orada da imalata başlayacağız. Bizim gündemimizde Yalova'ya katacağımız eserler var" diye konuştu.

'YENİ SÜREÇ HAYIRLI OLSUN'

Yeni sürecin hayırlı olması temennisinde bulunan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, "Bugün Altınova için tarihi bir sürecin sonlandırılmış olaraktan tekrar karşınızda güzel bir atmosfer içindeyiz. Süreci yakından uzaktan takip edenler bilir. Bilmeyenler için de yine sosyal medyadan açıklamalarımı yapmıştım. Bu süreci güzel bir şekilde imzamızı atarak tamamladık. Şimdi artık yeni bir söz söyleme zamanı. Altınova'da yeni hizmetlerin, projelerin hayata geçirilme zamanı. Dolayısıyla bu kıymetli zaman değerlendirilmeli ve projelerimizin, hizmetlerimizin bir an önce Altınova'yla kavuşturulması gerekiyor. Yeni sürecin tüm vatandaşlarımıza teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum " dedi.