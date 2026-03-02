AK Parti\'li Büyükgümüş: Kelimeleri istismar ederek siyasette sonuç alma devri kapandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, okullardaki ramazan etkinliğine değinerek, "Neymiş? Çocuklara ramazan kültürünü okullarda öğretmek, yaymak laiklik ilkesine aykırıymış. Artık öyle bazı kelimeleri istismar ederek Türkiye'de birilerinin siyasette sonuç alma devri kapanmıştır. ya cesur olacaklar, kafalarının arkasında esas niyetlerini milletimizle açıklıkla paylaşacaklar. Öyle kelimelerin arkasına saklanmak yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Tekirdağ'da AK Parti teşkilatının düzenlediği 'Vefa Sahuru' programına katıldı. Eski TMBB Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş ve partililerin katıldığı programda konuşan Büyükgümüş, "Biz inançlı kadrolarız. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam etmesine inanmış kadrolarız. Son seçimlere itibariyle söylüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri olarak belirlediğimiz bu ana çerçeveye Türkiye'nin ulaşması için çalışan, gayret gösteren bir teşkilatımız. Onun için sıktığımız her elde zihnine, gönlüne ulaşmak için gayret gösterdiğimiz her bir kardeşimizle kurduğumuz ilişkide biz aslında o siyasi çalışmayı yapıyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yola devam etmesi için halimizle, varlığımızla, duruşumuzla bir dua ortaya koyuyoruz. İnşallah bu dualar ortaya koyduğumuz bu emek birikerek Türkiye'nin geleceğinde çok daha önemli çalışmaları hayata geçireceğimiz bir dönemin başlangıcı olacak. Buna yürekten inanıyoruz, işlerimize bu gayretle, bu samimiyetle sarılıyoruz" dedi.

'DAHA ATACAĞIMIZ ÇOK ADIM VAR'

AK Parti olarak dünyada olup bitenleri yakından takip ettiklerini söyleyen Büyükgümüş, "İşte birkaç ay önce Gazze'de ateşkesle sonuçlanan bir süreci hep birlikte gözlemledik. İçimiz burkuldu. Orada adeta soykırıma uğrayan kardeşlerimizin elimizle duamızla varlığımızla ne kadar imkanımız varsa adeta seferber ederek yanında olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu yaptıklarımız yeterli mi? Asla yeterli görmüyoruz. Daha atacağımız çok adım var. Başaracağımız çok hedefimiz var. Türkiye güçlendikçe, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeki güç ve imkan arttıkça daha adil dünyanın tesis edilmesi için çok daha güçlü bir kararlılık ortaya koyacağız Allah rızası ile. Türkistan'da kardeşlerimizin yaşadığı zulmün, çektiği acıyı yüreğimizde hissediyoruz. ve son birkaç gündür meydana gelen gelişmeleri de büyük bir dikkatle, büyük bir özelle hem hükümet kanadındaki arkadaşlarımız büyük bir dikkatle bu gelişmeleri takip ediyor. Hem de parti olarak burada atacağımız adımları, yürüteceğimiz çalışmaları büyük bir titizlikle tespit ediyoruz. Bütün bu gelişmelerin hasılası bütün bu gelişmelerin ortaya koyduğu ortak tablo şudur. Dünyayı çok daha istikrarsızlık, çok daha güvensiz bir yer haline getirmeye çalışan bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte Avrupa'da her gün bir başka skandalın patladığı dünyada her neredeyse gelişmeyle bir başka haksızlığın, hukuksuzluğun gün yüzüne çıktığı bir tavrı yaşıyoruz. Bunları görüyoruz. Bütün bu gelişmeler güçlü bir liderliğe Türkiye'nin adeta bir istikrar adası olarak varlığının daha da güçlenmesine ve tüm dünyaya adalet namına, insanlık namına, eşitlik namına çok daha iddialı sözler söylememizin gerekliliğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

'RAMAZAN AYINDA NE YAPACAKLARINI BİLEMEDİLER'

Büyükgümüş, okullardaki ramazan etkinliğine değinerek, "Neymiş? Çocuklara ramazan kültürünü okullarda öğretmek, yaymak laiklik ilkesine aykırıymış. Artık öyle bazı kelimeleri istismar ederek Türkiye'de birilerinin siyasette sonuç alma devri kapanmıştır. Açık ve net. ya cesur olacaklar, kafalarının arkasında esas niyetlerini milletimizle açıklıkla paylaşacaklar. Öyle kelimelerin arkasına saklanmak yok. Neden çocuklarımızın, gençlerin ramazan ikliminden faydalanmasına, bunların okullarda öğretilmesine, böyle bir farkındalığın oluşmasına neden rahatsızsınız? ya asıl niyetlerini söyleyecekler, biz de ciddiye alıp onlara cevabımızı vereceğiz. Ama şu tablo bize göstermiştir ki milletimizin değerlerine açıktan cephe alma vakitleri tamamen tükenmiş durumda. Onun için bu ramazan ayında da ne yapacaklarını bir türlü bilemediler. Yani bu söylenene sahip çıkalım. Ne söz söyleyelim? Ne yapalım? Büyük bir çaresizlik içerisindeler. Yapabildikleri ancak işte yarım ağızla vesaire birtakım bu büyük bir kazanım değerli arkadaşlar. Milletimizin değerlerine, inancına açıktan cebe alarak siyaset üretebilecekleri zemini, platformu elhamdülillah bu teşkilatın lideriyle birlikte ortaya koyduğu irade tamamen yok etmiş durumda. Nereden geldiğimizi, neyi başardığımızı, hangi istikamette ilerlediğimizi, neleri başaracağımızı asla ve asla ne kalbimizden ne de zihnimizden eksik etmememiz lazım" ifadesini kullandı.