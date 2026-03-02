AK Parti'li Büyükgümüş: Kelimeleri istismar ederek siyasette sonuç alma devri kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'li Büyükgümüş: Kelimeleri istismar ederek siyasette sonuç alma devri kapandı

AK Parti\'li Büyükgümüş: Kelimeleri istismar ederek siyasette sonuç alma devri kapandı
02.03.2026 04:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, okullardaki ramazan etkinliğine değinerek, "Neymiş? Çocuklara ramazan kültürünü okullarda öğretmek, yaymak laiklik ilkesine aykırıymış.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, okullardaki ramazan etkinliğine değinerek, "Neymiş? Çocuklara ramazan kültürünü okullarda öğretmek, yaymak laiklik ilkesine aykırıymış. Artık öyle bazı kelimeleri istismar ederek Türkiye'de birilerinin siyasette sonuç alma devri kapanmıştır. ya cesur olacaklar, kafalarının arkasında esas niyetlerini milletimizle açıklıkla paylaşacaklar. Öyle kelimelerin arkasına saklanmak yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Tekirdağ'da AK Parti teşkilatının düzenlediği 'Vefa Sahuru' programına katıldı. Eski TMBB Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş ve partililerin katıldığı programda konuşan Büyükgümüş, "Biz inançlı kadrolarız. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam etmesine inanmış kadrolarız. Son seçimlere itibariyle söylüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri olarak belirlediğimiz bu ana çerçeveye Türkiye'nin ulaşması için çalışan, gayret gösteren bir teşkilatımız. Onun için sıktığımız her elde zihnine, gönlüne ulaşmak için gayret gösterdiğimiz her bir kardeşimizle kurduğumuz ilişkide biz aslında o siyasi çalışmayı yapıyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yola devam etmesi için halimizle, varlığımızla, duruşumuzla bir dua ortaya koyuyoruz. İnşallah bu dualar ortaya koyduğumuz bu emek birikerek Türkiye'nin geleceğinde çok daha önemli çalışmaları hayata geçireceğimiz bir dönemin başlangıcı olacak. Buna yürekten inanıyoruz, işlerimize bu gayretle, bu samimiyetle sarılıyoruz" dedi.

'DAHA ATACAĞIMIZ ÇOK ADIM VAR'

AK Parti olarak dünyada olup bitenleri yakından takip ettiklerini söyleyen Büyükgümüş, "İşte birkaç ay önce Gazze'de ateşkesle sonuçlanan bir süreci hep birlikte gözlemledik. İçimiz burkuldu. Orada adeta soykırıma uğrayan kardeşlerimizin elimizle duamızla varlığımızla ne kadar imkanımız varsa adeta seferber ederek yanında olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu yaptıklarımız yeterli mi? Asla yeterli görmüyoruz. Daha atacağımız çok adım var. Başaracağımız çok hedefimiz var. Türkiye güçlendikçe, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeki güç ve imkan arttıkça daha adil dünyanın tesis edilmesi için çok daha güçlü bir kararlılık ortaya koyacağız Allah rızası ile. Türkistan'da kardeşlerimizin yaşadığı zulmün, çektiği acıyı yüreğimizde hissediyoruz. ve son birkaç gündür meydana gelen gelişmeleri de büyük bir dikkatle, büyük bir özelle hem hükümet kanadındaki arkadaşlarımız büyük bir dikkatle bu gelişmeleri takip ediyor. Hem de parti olarak burada atacağımız adımları, yürüteceğimiz çalışmaları büyük bir titizlikle tespit ediyoruz. Bütün bu gelişmelerin hasılası bütün bu gelişmelerin ortaya koyduğu ortak tablo şudur. Dünyayı çok daha istikrarsızlık, çok daha güvensiz bir yer haline getirmeye çalışan bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte Avrupa'da her gün bir başka skandalın patladığı dünyada her neredeyse gelişmeyle bir başka haksızlığın, hukuksuzluğun gün yüzüne çıktığı bir tavrı yaşıyoruz. Bunları görüyoruz. Bütün bu gelişmeler güçlü bir liderliğe Türkiye'nin adeta bir istikrar adası olarak varlığının daha da güçlenmesine ve tüm dünyaya adalet namına, insanlık namına, eşitlik namına çok daha iddialı sözler söylememizin gerekliliğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

'RAMAZAN AYINDA NE YAPACAKLARINI BİLEMEDİLER'

Büyükgümüş, okullardaki ramazan etkinliğine değinerek, "Neymiş? Çocuklara ramazan kültürünü okullarda öğretmek, yaymak laiklik ilkesine aykırıymış. Artık öyle bazı kelimeleri istismar ederek Türkiye'de birilerinin siyasette sonuç alma devri kapanmıştır. Açık ve net. ya cesur olacaklar, kafalarının arkasında esas niyetlerini milletimizle açıklıkla paylaşacaklar. Öyle kelimelerin arkasına saklanmak yok. Neden çocuklarımızın, gençlerin ramazan ikliminden faydalanmasına, bunların okullarda öğretilmesine, böyle bir farkındalığın oluşmasına neden rahatsızsınız? ya asıl niyetlerini söyleyecekler, biz de ciddiye alıp onlara cevabımızı vereceğiz. Ama şu tablo bize göstermiştir ki milletimizin değerlerine açıktan cephe alma vakitleri tamamen tükenmiş durumda. Onun için bu ramazan ayında da ne yapacaklarını bir türlü bilemediler. Yani bu söylenene sahip çıkalım. Ne söz söyleyelim? Ne yapalım? Büyük bir çaresizlik içerisindeler. Yapabildikleri ancak işte yarım ağızla vesaire birtakım bu büyük bir kazanım değerli arkadaşlar. Milletimizin değerlerine, inancına açıktan cebe alarak siyaset üretebilecekleri zemini, platformu elhamdülillah bu teşkilatın lideriyle birlikte ortaya koyduğu irade tamamen yok etmiş durumda. Nereden geldiğimizi, neyi başardığımızı, hangi istikamette ilerlediğimizi, neleri başaracağımızı asla ve asla ne kalbimizden ne de zihnimizden eksik etmememiz lazım" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Ahmet Büyükgümüş, Etkinlikler, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Büyükgümüş: Kelimeleri istismar ederek siyasette sonuç alma devri kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu
İran’ın misillemelerini gerekçe gösterdiler İsrail Gazze’ye açılan sınır kapılarını kapattı İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

05:49
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
05:12
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
01:01
İngiltere’den kritik karar, üslerini ABD’ye açtı
İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
00:07
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 06:00:28. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Büyükgümüş: Kelimeleri istismar ederek siyasette sonuç alma devri kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.