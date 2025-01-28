Ali İnci, Ali Gaffar Okkan'ı Andı

Politika

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Diyarbakır'da 24 sene önce uğradığı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı andı.

İnci, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında ve Konya'da çöken binada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın çok farklı bir devlet adamı olduğunu belirten İnci, Okkan'ın şehit edilmesinin ardından Diyarbakır esnafının dükkan kapattığını, halkın sokaklara döküldüğünü hatırlattı.

Okkan'ın Sakarya'daki cenazesine her ilden gelenlerin olduğunu anımsatan İnci, Diyarbakır ve Kars'ta birçok Kürt çocuğuna Ali Gaffar isminin verildiğini belirtti.

Yakın zamanda Diyarbakır'a gittiğini aktaran İnci, "Halka baktığımızda çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Hala anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde Gaffar Okkan ismi var. Hala Ali Gaffar Okkan'ı kalplerinde, çocuklarının isimlerinde devam ettirmenin gayreti içinde olduklarını görmenin mutluluğunu ifade etmek isterim." dedi.

İnci, terörsüz Türkiye çalışmalarına desteklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkürlerini iletti.