AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2025 14:18
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, toplumun doğru haber alma hakkını temin etme ve kamuoyunu bilgilendirme amacı doğrultusunda fedakarca çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Hakikatin en hızlı şekilde aktarılması görevini her koşulda büyük gayretle yerine getiren basın mensuplarının yerel, ulusal ve küresel gelişmelerin topluma aktarılmasında önemli görev ifa ettiğini vurgulayan Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda ülkemizde her alanda yaşanan değişim ve dönüşümün kuşkusuz iletişim alanına da olumlu yansımaları olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nı iletişimin de yüzyılı haline getirme noktasındaki kararlılığımızın göstergesi olarak, ülkemizi ve dünyayı güvenilir kaynaklarla bilgilendirecek altyapıyı bu dönemde daha da güçlendirmeyi, hızla artan bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, bir yılı aşkın süredir bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden 50 bin masum sivili katleden İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için zor şartlar altında görevlerini yaparken 200'den fazla gazetecinin burada hayattan koparıldığına işaret ederek, "Bu vesileyle Gazze başta olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden bütün gazetecilere ve medya mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde toplumun doğru bilgiye ulaşması sorumluluğuyla gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm basın emekçilerini tebrik ediyor, her birine meslek hayatlarında başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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