AK Parti'li Karaaslan, partisinin Samsun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan, partisinin Samsun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

11.06.2022 14:53
AK Parti'li Karaaslan, partisinin Samsun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün güvenlik, dış politika, ekonomi, tarım, enerji, bütün bu alanlarda büyük ve güçlü hedeflerimiz var. Artık, 'Bölgesel bir güç Türkiye' demiyoruz, 'Küresel bir güç Türkiye' diyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün güvenlik, dış politika, ekonomi, tarım, enerji, bütün bu alanlarda büyük ve güçlü hedeflerimiz var. Artık, 'Bölgesel bir güç Türkiye' demiyoruz, 'Küresel bir güç Türkiye' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen 88'inci Samsun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının ardından ekonomik, sosyal, toplumsal ve siyasal anlamda en zor zaman diliminden geçildiğini söyledi.

Küresel bir salgını atlattıklarını, durma noktasına gelen sanayi üretiminin rahatlamaya başladığını belirten Karaaslan, "Türkiye, buradan hamdolsun, güçlü çıktı, dünyada Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke oldu. Büyüme rakamlarını en yükseğe taşıdı. 'G20 ülkeleri arasında birinci olduk.' derken bu sefer Rusya ile Ukrayna krizi patladı. Bu krizin etkilerini hissediyoruz ama bir de hissetmediklerimiz var. Özellikle, 'Dünyanın tahıl ambarı' diye adlandırdığımız bu iki ülkede tahılın yanı sıra Rusya, gaz rezervi olarak dünya lideri yani Rusya ve Ukrayna'nın yaşadığı bu savaş devam ettiği sürece küresel ölçekteki kurların etkilerini yaşamımızda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, enerji ve emtia fiyatlarının küresel ölçekte tüm ülkeleri etkilediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tarihlerinde hiç enflasyon görmeyen ülkelerin ilk kez enflasyon oranında artış yaşandığını biliyoruz. Elbette Türkiye de bundan etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor ancak bu sıkıntıları aşacak olan da biziz. Bu sıkıntıları bir hastalık veya hasta gibi düşünürsek eski ile yeni arasında çok büyük fark var Türkiye'de. Eskiden bunların teşhisini başkaları koyardı, dolayısıyla tedavisini de başkaları yapardı. Biz de maalesef o tedavi yöntemlerine uygun modellerle ülkeyi tedavi etmeye çalışırdık. Asla tedavi tam anlamıyla gerçekleşmezdi. Onların uzaktan teşhis ve tedavileriyle asla güçlü ve büyük Türkiye karşımıza çıkmazdı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyaya şunu söyledik: 'Biz uluslararası bu kişilerin reçeteleriyle kendi sorunlarımızı çözmeyeceğiz artık. Kendi sorunumuzu kendimiz teşhis edip tedavi yöntemini milletimizin şartlarına en uygun şekilde uygulayacağız. Dolayısıyla kendi reçetemizi kendimiz oluşturacağız.' dedik. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu mücadele, bunun mücadelesidir."

"Gün bütün bu kazanımlara ve değerlere sahip çıkma günüdür"

Türkiye'nin bu sayede güçlü ve büyük bir ülke haline geldiğini vurgulayan Karaaslan, "Eğer halen uzaktan gelen reçete ve tedavi yöntemleriyle sorunlarımızı çözmeye çalışsaydık bugün sınır ötesi operasyonları gerçekleştirebilir miydik? Bugün NATO'da bu kadar dik durabilir miydik? Küresel sorunların çözümünde 'Acaba Türkiye bugün ne diyecek?' diye beklenen bir ülke olabilir miydik? Bugün eğer bu kadar güçlüysek, uluslararası alanda yöneltilen tehditlere karşı dik durabiliyorsak, gün bugündür, gün bütün bu kazanımlara ve değerlere sahip çıkma günüdür. Günlük sorunlarımızın hepsi çözülür." diye konuştu.

Millete sesleniş konuşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meselelere ne kadar hakim olduğunu, her bir vatandaşın, memurun, işçinin, tarım sektörünün günlük sorunlarını çözecek çok önemli müjdeler paylaştığını gördüklerini anlatan Karaaslan, "Hem de Türkiye'nin dev ve büyük ideallerini paylaştığını son dönemde görüyoruz. Bugün güvenlik, dış politika, ekonomi, tarım, enerji, bütün bu alanlarda büyük ve güçlü hedeflerimiz var. Artık, 'Bölgesel bir güç Türkiye' demiyoruz, 'Küresel bir güç Türkiye' diyoruz. Her alanda çok önemli hamleleri hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan, partisinin Samsun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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